Almazán renueva y liderará al San Pablo en Liga Endesa y EuroCup

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Pablo Almazán continuará al frente del vestuario del Recoletas Salud San Pablo Burgos durante una temporada marcada por el regreso del club a Europa. El alero granadino renovó su contrato para el curso 2026-27, en el que el equipo burgalés competirá en la Liga Endesa y en la BKT EuroCup.

El capitán situó la formación del equipo entre las prioridades de una campaña que exigirá mantener el rendimiento en dos competiciones. “El objetivo principal es construir un bloque sólido que nos prepare para la exigencia tan alta de ambas competiciones”, señaló tras confirmarse su continuidad.

Almazán cumplirá su tercera temporada en Burgos después de incorporarse al club en el verano de 2024. En su primer año formó parte del equipo que logró el ascenso a la Liga Endesa tras una campaña histórica en Primera FEB y, durante el último curso, disputó 28 partidos en la máxima categoría del baloncesto español.

La renovación permitirá al San Pablo Burgos mantener a uno de los jugadores con mayor peso dentro del vestuario para afrontar su participación europea. El alero reconoció que esta nueva etapa supone una experiencia distinta dentro de su trayectoria. El jugador volverá a saltar a la cancha del Coliseum con “la ilusión del niño pequeño que se enamoró del baloncesto” para intentar “un reto nuevo en mi carrera”, que afrontará “con muchas ganas”, además, “en el club que considera su “casa”.

El jugador granadino conservará además la capitanía que ya ejerció durante la pasada temporada, que asumirá con “un orgullo indescriptible, a la vez que una gran responsabilidad”. “Estoy muy agradecido por su confianza y espero poder seguir ayudando al club en su crecimiento”, afirmó.

Almazán también destacó la importancia que tendrá el apoyo del Coliseum en una campaña con un calendario más exigente por la participación en la EuroCup. “La afición se supera año tras año, mi mensaje es de agradecimiento total, son la base y el motor de este club. Juntos seguiremos poniendo el nombre de la ciudad de Burgos al nivel que la afición merece, no tengo ninguna duda”, recalcó.