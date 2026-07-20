Pico promete “revisar en profundidad la normativa autonómica deportiva” para actualizar la Ley del Deporte de Castilla y León

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, José Alberto Díaz Pico, presenta el programa de actuaciones que desarrollará su departamento en la XII legislatura.Miriam Chacón

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El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, José Alberto Díaz Pico, avanzó hoy que el Ejecutivo autonómico va a “revisar en profundidad la normativa autonómica deportiva para proteger la integridad y la dignidad de las deportistas en Castilla y León”, promoviendo, “si fuera necesario”, la actualización de la Ley de la Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León y su desarrollo reglamentario, “incomprensiblemente pendiente”, que abordarán "de forma inmediata”.

Durante su comparecencia ante las Cortes para presentar las líneas de actuación del departamento en la actual legislatura, el consejero vinculó esta reforma a la defensa de las categorías deportivas femeninas “frente a los delirios de la ideología de género” y aseguró que “el deporte debe regirse por la realidad biológica y el juego limpio, garantizando la igualdad real de oportunidades para nuestras deportistas”.

Además, explicó que la revisión de la normativa tendrá como uno de sus principales objetivos “simplificar y facilitar la vida a clubes, deportistas, federaciones y entrenadores”.

En este sentido, defendió que la administración autonómica debe convertirse en “uno más de sus colaboradores socios y aliados”, por lo que, además de reducir trabas burocráticas, pondrá en marcha “un servicio de ayuda y asesoramiento a las entidades deportivas que no cuenten con suficiente estructura administrativa propia, para todo aquello que les facilite la existencia y el cumplimiento de sus obligaciones”.

Nueva deducción

Entre las medidas anunciadas, Díaz Pico también destacó el impulso al deporte base y familiar “como escuela de valores, esfuerzo, disciplina, compañerismo y respeto”, mediante una nueva deducción autonómica del 30 por ciento en el IRPF, de hasta 150 euros anuales, por gastos de práctica deportiva, así como el refuerzo del bono infantil para actividades deportivas fuera del horario escolar.

El consejero reafirmó el compromiso de la Junta con el deporte en todas las etapas, desde la escolar y universitaria hasta la alta competición, con especial atención al medio rural, la inclusión de las personas con discapacidad y el envejecimiento activo.

También avanzó un plan de construcción y modernización de infraestructuras deportivas, becas anuales para deportistas en las residencias de titularidad autonómica, la recuperación y desarrollo de los deportes autóctonos, “en particular la caza y la pesca” ("estaremos siempre del lado de los cazadores y del mundo rural, nunca de los burócratas de Bruselas", atizó), y la atracción de grandes eventos deportivos, especialmente en los entornos naturales de las zonas rurales.

Díaz Pico aseguró que el objetivo es convertir a Castilla y León en “un gran escenario deportivo natural”, aprovechando sus recursos para acoger competiciones que combinen deporte, turismo y proyección internacional y que dejen “retorno económico, participación local y legado deportivo”.