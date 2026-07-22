El Grupo de Santiago competirá contra Valencia, Real Madrid y Barça en la Liga U

El equipo burgalés afronta la segunda temporada de la competición liguera en la que se colgó el bronce el pasado curso.SPB-Cintia Cortés

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos Grupo de Santiago volverá a competir contra las canteras de algunos de los principales clubes del baloncesto español en su segunda temporada en la Liga U, en la que ha quedado encuadrado junto al Real Madrid, el Barça Atlètic y el Valencia Basket dentro de un Grupo A que completan el Casademont Zaragoza, la Fundación CB Canarias y el Bàsquet Girona.

El conjunto burgalés repetirá así en el grupo más exigente de la competición después de conquistar la medalla de bronce durante su estreno en el torneo, que cerró como anfitrión de la Final a 6 disputada en el polideportivo municipal de El Plantío.

La nueva temporada comenzará el viernes 25 de septiembre y concluirá entre el 13 y el 16 de mayo de 2027 con otra Final a 6, en la que se decidirá el título después de una fase regular dividida nuevamente en dos grupos.

La Liga U, organizada por la Federación Española de Baloncesto y la acb con el apoyo del Consejo Superior de Deportes, contará con catorce equipos durante el curso 2026-2027. La distribución anunciada sitúa al Burgos Grupo de Santiago entre siete conjuntos vinculados a clubes que compiten habitualmente en la máxima categoría nacional.

Mientras el equipo burgalés jugará en el Grupo A contra Real Madrid, Barça Atlètic, Casademont Zaragoza, Fundación CB Canarias, Valencia Basket y Bàsquet Girona, el Grupo B estará formado por Kids&Us Manresa, Joventut Badalona, Amara Lleida, Bilbao Basket, Ucam Murcia Juver, Unicaja Alhaurín de la Torre y Obradoiro.

Catorce jornadas en la primera fase

La primera fase constará de catorce jornadas y se disputará mediante una liga a doble vuelta dentro de cada grupo, aunque la composición de siete equipos obligará a que uno de ellos descanse en cada jornada.

Los resultados obtenidos durante ese tramo determinarán la distribución de la segunda fase. El último clasificado del Grupo A bajará al Grupo B, mientras que el primero del Grupo B ocupará su plaza entre los equipos del nivel superior.

Antes de ese intercambio se disputará una eliminatoria a partido único en la que el quinto y el sexto clasificados del Grupo A se enfrentarán al tercero y al segundo del Grupo B. Los ganadores continuarán la temporada en el Grupo A y los perdedores pasarán al Grupo B.

La competición conservará el sistema utilizado durante su primera edición para decidir los seis participantes en la fase final. Obtendrán la clasificación directa los cuatro primeros equipos de la segunda fase del Grupo A, a los que se unirán los vencedores de dos eliminatorias adicionales.

En esos cruces, el primer clasificado del Grupo B se enfrentará al sexto del Grupo A, mientras que el quinto del Grupo A jugará contra el segundo del Grupo B. Los dos ganadores completarán la Final a 6 que cerrará la temporada en mayo de 2027.

El Burgos Grupo de Santiago iniciará este nuevo recorrido con el precedente de su tercer puesto en la primera edición, cuando aprovechó su presencia en El Plantío para subir al podio de una competición creada para reunir a los principales proyectos de formación del baloncesto nacional.El Grupo de Santiago competirá contra Valencia, Real Madrid y Barça en la Liga U