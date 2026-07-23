Christian Sengfelder refuerza el juego interior del San Pablo Burgos

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El Recoletas Salud San Pablo Burgos ha fichado al interior alemán Christian Sengfelder para reforzar su plantilla en la temporada 2026-2027, en la que el conjunto burgalés competirá en la Liga Endesa y en la EuroCup. El jugador, nacido el 28 de febrero de 1995 en Leverkusen y de 2,03 metros, llega procedente del ratiopharm Ulm después de desarrollar la mayor parte de su carrera en la primera división de su país.

Sengfelder se formó en las canteras del Bayer Giants Leverkusen y el Ehingen Urspring antes de trasladarse a Estados Unidos para jugar en la NCAA. Entre 2014 y 2018 pasó por los Fordham Rams y los Boise State Broncos, con los que completó su etapa universitaria.

El nuevo fichaje del San Pablo regresó a Alemania en la temporada 2018-2019 para comenzar su trayectoria profesional en la máxima categoría, primero con el Basketball Löwen Braunschweig y posteriormente con el Brose Bamberg, donde permaneció cuatro campañas. Tras esa etapa jugó un curso en el Telekom Baskets Bonn.

Su primera experiencia profesional fuera de Alemania llegó con el JDA Dijon francés, con el que disputó la temporada 2024-2025 antes de volver a su país para fichar por el ratiopharm Ulm.

Con el conjunto de Ulm promedió durante el último curso 10,6 puntos, 4,2 rebotes y una asistencia por partido, números que le permitieron alcanzar 11,9 créditos de valoración media en la competición alemana.

Sengfelder participó también en la EuroCup en la que aportó 10,2 puntos y 4,4 rebotes por encuentro, con una valoración media de 10 créditos. El interior alemán conoce además la Basketball Champions League por sus anteriores etapas en Bamberg, Bonn y Dijon, una experiencia continental que aportará a un equipo burgalés que compaginará la Liga Endesa con la EuroCup durante el próximo curso.