El Tizona ficha al exterior estadounidense Jalen Tate

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona ha fichado al estadounidense Jalen Tate para reforzar su juego exterior durante la temporada 2026-2027, en la que contará con un jugador de 1,98 metros capaz de actuar como escolta y alero y que conoce la Primera Feb después de competir durante los dos últimos cursos con Amics Castelló y Gipuzkoa Basket.

Nacido el 18 de junio de 1998 en Pickerington, Ohio, Tate llega a Burgos tras completar la pasada campaña con el conjunto donostiarra, con el que disputó 22 partidos y fue titular en 15. Sus medias alcanzaron los 12,4 puntos, 2,4 rebotes, 3,9 asistencias y 0,8 recuperaciones en 23,8 minutos por encuentro.

Su llegada a España se produjo en la temporada 2024-2025 con Amics Castelló, donde destacó como un exterior con capacidad para anotar, atacar la canasta y desenvolverse a campo abierto. Terminó aquel curso con 15,2 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias de media y fue el octavo máximo anotador de la competición, además de ser elegido mejor jugador de dos jornadas.

Una de esas actuaciones llegó ante el Monbus Obradoiro, al que el conjunto castellonense derrotó con 25 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias de Tate, que alcanzó 35 créditos de valoración y fue reconocido como uno de los jugadores más destacados de aquella jornada de Primera Feb.

Antes de iniciar su carrera profesional, el nuevo fichaje del Tizona se formó en el baloncesto universitario estadounidense. Jugó cuatro temporadas en Northern Kentucky, donde fue ganando protagonismo hasta convertirse en una de las referencias del equipo y recibió varios reconocimientos por su rendimiento defensivo.

En la temporada 2019-2020 fue elegido mejor defensor de la Horizon League y entró por tercer año consecutivo en el mejor quinteto defensivo de la conferencia. También fue nombrado mejor jugador del torneo de la Horizon League después de promediar 18,5 puntos, 5 rebotes y 3,5 asistencias durante una fase final en la que Northern Kentucky conquistó el título.

Tate completó su etapa universitaria en Arkansas, con el que alcanzó el Elite Eight del torneo nacional universitario. Durante ese recorrido anotó 22 puntos y repartió 6 asistencias en la victoria frente a Oral Roberts en el Sweet 16, antes de firmar 13 puntos y 4 rebotes contra Baylor en el partido que cerró la temporada de los Razorbacks.

Después de no ser elegido en el draft de la Nba de 2021, comenzó su carrera profesional fuera de Estados Unidos con Niagara River Lions y posteriormente jugó en el Gießen 46ers alemán, los Ostioneros de Guaymas de México, el KB Peja de Kosovo y el Leuven Bears de Bélgica antes de fichar por Amics Castelló.

Su trayectoria le ha permitido competir en ligas con características diferentes antes de enlazar dos temporadas en la segunda categoría del baloncesto español. Con sus 1,98 metros, puede alternar las posiciones de escolta y alero, generar juego desde el bote y finalizar cerca de la canasta, un perfil que el Tizona utilizará para ampliar sus recursos en el perímetro.

Jalen Tate ya se enfrentó al conjunto burgalés durante la pasada campaña con Gipuzkoa Basket, por lo que llegará a Burgos con experiencia en la categoría y conocimiento de buena parte de sus rivales. Su fichaje añade a la plantilla un exterior con capacidad anotadora y para asistir, además de un recorrido defensivo reconocido desde su etapa universitaria.