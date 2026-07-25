José Manuel Díaz termina décimo y De la Calle recibe el premio a la combatividad en Ordizia

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Buen resultado para el Burgos Burpellet BH en la Clásica de Ordizia donde José Manuel Díaz terminó décimo y Hugo de la Calle recibió el premio a la combatividad después de protagonizar el principal movimiento ofensivo del conjunto burgalés en la parte decisiva de la carrera. El equipo burgalés regresó a la competición con dos corredores entre los veinte primeros y presencia en el podio de la clásica guipuzcoana.

Las cinco vueltas al circuito alrededor de Ordizia fueron reduciendo progresivamente el pelotón en cada paso por el Alto de Abaltzisketa, donde las sucesivas ascensiones terminaron seleccionando a los corredores con opciones de disputar la victoria.

Los ataques comenzaron a sucederse durante el tercer y el cuarto giro, mientras el grupo principal recortaba la diferencia de la fuga inicial hasta neutralizarla. Fue entonces cuando el Burgos Burpellet BH buscó cambiar el desarrollo de la carrera con un movimiento de Hugo de la Calle tras coronar una de las subidas.

Hugo de la Calle rueda en cabeza en la última vuelta

El ciclista asturiano abrió una diferencia cercana a los 20 segundos junto a otro corredor y mantuvo la iniciativa hasta el penúltimo paso por la línea de meta. De la Calle continuó después en solitario y permaneció al frente de la prueba hasta el comienzo del quinto y último ascenso a Abaltzisketa, cuando todavía quedaban alrededor de 15 kilómetros para la llegada.

Su ataque obligó al grupo de favoritos a acelerar antes de afrontar las rampas de Abaltzisketa y el posterior paso por Gaintza, donde la selección dejó en cabeza a una docena de corredores. Entre ellos se mantuvo José Manuel Díaz, que superó el tramo decisivo junto a los hombres más fuertes y llegó con opciones de pelear por las primeras posiciones.

El corredor jienense completó el descenso dentro de ese grupo y terminó décimo en el sprint disputado en las calles de Ordizia. Lorenzo Quartucci alcanzó la meta en un segundo grupo y también entró entre los veinte primeros.

Hugo de la Calle recibió al término de la carrera el premio a la combatividad por su ataque durante la última vuelta y su prolongada presencia en cabeza. El Burgos Burpellet BH volverá a competir este domingo en la provincia de Zamora, donde disputará una edición montañosa de la Clásica Castilla y León.