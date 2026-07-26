Herrada termina sexto en la exigente llegada a Lubián en la Clásica Castilla y León

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En el día que cumplía 36 años, Jesús Herrada pudo celebrar que finalizó en sexta posición en la Clásica Castilla y León, disputada este domingo por las carreteras de Zamora, en las que el corredor del Burgos Burpellet BH se mantuvo entre los más fuertes en una carrera que venía definida por los seis ascensos del recorrido y en la que llegó con opciones de pelear por la victoria a las duras rampas finales de Lubián. El equipo burgalés volvió a reservar sus bazas para el tramo decisivo como la víspera en la Clásica de Ordizia, en la que José Manuel Díaz terminó décimo.

Una escapada protagonizó los primeros kilómetros, aunque sus últimos integrantes fueron alcanzados después de la subida a Castromil, mientras que los ascensos a Padornelo y A Canda fueron reduciendo de forma progresiva el pelotón. La selección se acentuó a unos 25 kilómetros de la meta, cuando apenas permanecían juntos los corredores con más fuerzas. En la subida a Castrelos comenzaron los ataques y Herrada respondió al primer movimiento, mientras que Hugo de la Calle se mostró especialmente activo al entrar en varios cortes y formar parte de un pequeño grupo que coronó con unos segundos de ventaja.

Hugo de la Calle recibe el premio de mejor joven.Luis Ángel Gómez / Sprint Cycling Agency

El descenso permitió que se reunieran de nuevo alrededor de 30 ciclistas antes de afrontar la llegada a Lubián. Martín Rey y José Manuel Díaz cedieron en las primeras rampas de doble dígito, mientras que Herrada mantuvo una buena posición dentro del grupo de favoritos y aprovechó su velocidad en este tipo de finales para cruzar la meta en sexta posición.

Lorenzo Quartucci se quedó cerca de acompañarlo entre los diez primeros y concluyó undécimo, mientras que Hugo de la Calle terminó en el puesto 21. El asturiano subió después al podio para recoger el premio al mejor corredor sub-23 de la prueba.