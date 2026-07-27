Decathlon CMA CGM Team, XDS Astana Team y Kern Pharma perfilan la participación de la Vuelta a Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La XLVIII Vuelta a Burgos masculina, prueba de categoría UCI ProSeries que se celebrará del 4 al 8 de agosto de 2026, comienza a perfilar la participación de los equipos que tomarán la salida en esta edición. Entre las primeras formaciones con lista de corredores preinscritos figuran el Decathlon CMA CGM Team, el XDS Astana Team y el equipo español Kern Pharma.

El Decathlon CMA CGM Team, formación francesa de categoría UCI WorldTeam, acudirá a la ronda burgalesa con un bloque de gran nivel. Entre sus corredores destaca el austriaco Félix Gall, segundo en el Giro de Italia 2026, solo por detrás del vencedor Jonas Vingegaard. “Su presencia refuerza el atractivo deportivo de una edición que volverá a contar con etapas exigentes y finales llamados a marcar diferencias”, destacan desde la organización.

También sobresale en la lista del conjunto francés Tobias Lund Andresen. El corredor danés llega tras imponerse este año en etapas de la Tirreno-Adriático, en Italia, y del Tour Down Under, en Australia. A ellos se suma Antoine L’Hote, joven promesa francesa de 21 años, vencedor esta temporada del Tour de la Región de los Países del Loira y ganador el pasado año del Tour de Olympia, en Países Bajos.

La relación de corredores preinscritos del Decathlon CMA CGM Team está formada por Tobias Lund Andresen, Sander De Pestel, Félix Gall, Tord Gudmestad, Antoine L’Hote, Jordan Labrosse y Oliver Naesen.

El XDS Astana Team, formación de Kazajistán de categoría UCI WorldTeam, también presentó su lista de preinscritos para la Vuelta a Burgos 2026. El conjunto kazajo contará con Lorenzo Fortunato, uno de los nombres propios de la formación. El ciclista italiano fue maillot de la montaña en el Giro de Italia 2025 y segundo en la clasificación general de la Vuelta a Burgos 2025.

Otro de los corredores destacados del XDS Astana Team será Clément Champoussin, quinto clasificado en la pasada Itzulia. Su presencia aporta calidad y experiencia a un equipo que llega con una selección internacional y perfiles variados para afrontar las cinco jornadas de competición.

La lista de preinscritos del XDS Astana Team está integrada por Clément Champoussin, Yevgeniy Fedorov, Lorenzo Fortunato, Marco Schrettl, Gleb Syritsa, Davide Toneatti y Matteo Scalco.

El tercer equipo con corredores preinscritos es el español Kern Pharma, de categoría UCI ProTeam. La formación navarra volverá a la Vuelta a Burgos con un bloque mayoritariamente nacional y con corredores capaces de buscar protagonismo en distintos escenarios de carrera.

Entre ellos destaca Urko Berrade, ganador de una etapa de La Vuelta a España 2024 entre Vitoria y el Parque Natural de Izki. El ciclista español llega además como actual medalla de bronce del Campeonato de España de Ruta 2026, lo que le convierte en una de las referencias del equipo.

Kern Pharma también contará con Iván Ramiro Sosa, corredor colombiano de amplia experiencia y con un vínculo especial con la Vuelta a Burgos. Sosa fue vencedor de la ronda burgalesa en las ediciones de 2018 y 2019, por lo que su regreso añade un nombre de peso al cartel deportivo de la prueba.

La lista de corredores preinscritos de Kern Pharma está formada por Urko Berrade, Marc Brustenga, Iñigo Elosegui, Nil Gimeno, César Pérez, Iván Ramiro Sosa y Diego Uriarte.

Con Decathlon CMA CGM Team, XDS Astana Team y Kern Pharma, la Vuelta a Burgos 2026 empieza a reunir una participación de alto nivel. La presencia de equipos WorldTeam y ProTeam confirma el interés que mantiene la carrera dentro del calendario internacional y anticipa una edición competitiva, con corredores llamados a brillar tanto en la montaña como en las jornadas de perfil más abierto