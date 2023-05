Julián Calero: «Nos queda un atisbo de vida»

David Alonso Burgos

El técnico del Burgos CF, Julián Calero, se niega a bajar los brazos y dejarse llevar en las tres jornadas que restan de temporada. Para ello, quiere agarrarse al último «atisbo de vida» que le queda a su equipo para soñar con el play-off. Tan solo una catástrofe de resultados entre los equipos que lo preceden y sumar un pleno de victorias lo alzarían hasta la sexta plaza que ostenta el Albacete con 62 puntos, a ocho de los castellanos.

Pese a la dificultad, el madrileño considera fundamental mantener ese hilo de esperanza para competir con garantías ante un CD Leganés, salvado al 99%, pero que necesita un punto para cerrar su presencia en Segunda la próxima campaña.

Sin Álex Bermejo, Andy ni Javi Pérez, Julián Calero afrontará, a priori, el viernes a las 21:00 horas en El Plantío, el último duelo antes de pronunciarse acerca de su futuro, el cual no variará en función de los resultados de estas últimas jornadas.

EL MISMO CHIP.

«Estamos maravillosamente bien. Ya quisieran otros en el fútbol profesional tener, a falta de tres jornadas, todavía alguna opción de play-off. Mientras haya vida, no he visto a nadie que quiera perderla. La realidad es que estamos a ocho puntos y faltan nueve por disputarse, pero mientras tengamos la opción de seguir peleando vamos a hacerlo. Cuando no, pelearemos por otro objetivo».

RENOVACIÓN.

«Tenemos claro cuál es el camino y no creo que haya un lapso muy grande de tiempo hasta que la decisión se haga pública. Queríamos que, sobre todo, nunca influyera en el equipo y es lo que vamos a hacer. Estoy tranquilo. Vamos a ver qué pasa estos días y a partir de ahí hablaremos con naturalidad de lo que haga falta».

REPARTO TELEVISIVO.

«Pregúntale a un club como el nuestro si 500.000 euros son importantes o no. Hay que intentar conseguir objetivos, pero no voy a decirles a mis jugadores que quedar el 7º o el 8º da más dinero. Ellos tienen que tratar de ganar porque realmente lo llevan dentro y lo sienten. Espero haberles metido ese rigor competitivo de ganar cada día, en un amistoso, en liga o jugando a las chapas».

BAJAS.

«Bermejo no ha podido entrenar en toda la semana. Hoy hemos hecho pruebas, pero no soporta el dolor y lo incapacita. Andy está en una situación en la que le queda muy poco y hay que valorar si le merece la pena a él o al grupo. Va muy justo de tiempos y hay que valorar el riesgo».

EL RIVAL.

«Matemáticamente, no está salvado, les queda un punto y van a venir con esa intención. Desde que llegó Carlos Martínez lo ha hecho muy bien, prácticamente hasta salvarse. Y aunque vienen con las bajas de Qasmi y Raba, tienen un muy buen grupo de jugadores y es de un nivel muy alto. En nuestras cuentas de principio de temporada los colocábamos entre los equipos que pelearían por el play-off, pero se tienen que encontrar un Burgos competitivo, porque nos queda un atisbo de vida y tenemos que agarrarnos a él».

COMUNIÓN CON LA GRADA.

«Disfrutar y hacer disfrutar, esa es la clave. Me encantaría que la gente entendiera las circunstancias en la que nos hemos movido estos dos años. Es muy difícil superar todo lo que ha conseguido el equipo con los medios que ha tenido. Les pediría que valoren el esfuerzo y que nos apoyemos los unos a los otros para acabar con la mayor unidad posible».