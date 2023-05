Emoción y lágrimas en el adiós de Julián Calero al Burgos CF

David Alonso Burgos

Decir adiós nunca es fácil, pero a veces cuesta más soportar la carga que implica el paso del tiempo. «Lo sencillo hubiera sido aceptar los dos años más de contrato y marcharme cuando la cosa no hubiera ido bien», afirmó Julián Calero en el acto de su despedida como técnico del Burgos CF. Sin embargo, su emoción, sus tres años vividos en Burgos, como uno más de la ciudad, pero sobre todo su forma de ser, se lo impiden. Hoy dio el primer paso de una difícil decisión, abandonar la que ha sido algo más que su casa durante más de tres años.

Entre lágrimas, pero arropado por los suyos. Familiares, jugadores, empleados, staff, medios de comunicación, Michu y Rodrigo Santidrián acompañaron al entrenador madrileño en su despedida, en la que confesó que le queda una espina clavada: «ver al Burgos en Primera División».

Calero reconoció que ha sido «una decisión muy dura» en la que han intervenido «muchos factores, lo deportivo, lo institucional y lo personal». Aunque aseguró que «la principal razón es la erosión del cargo». Aún con la voz entrecortada, admitió que «es muy complicado mantener el mensaje siempre vivo» y además, «los resultados no han acompañado».

Por ello, el madrileño cree que «el Burgos puede necesitar aire fresco, aunque Michu insiste en que no». A su parecer, su continuidad en el banquillo ha generado «una división» en la afición. «Cuando llegué pedí unión y he notado que soy un punto de desunión en la gente y eso hace que piense que ha llegado el final».

Una decisión que, según el técnico, le comentó a Michu «hace 20 días» y no se hizo pública esperando a «que el equipo no se jugara nada». También ha asegurado que no ha hablado «con ningún equipo», porque lo único que le preocupaba era llevar a su equipo «lo más arriba posible».

Aún emocionado Calero no escatimó en agradecimientos. El primero de ellos fue para el grupo empresarial y máximo accionista del Burgos CF, por haber salvado al club de la desaparición. «La situación era dramática», comentó. Prosiguió con Michu, aquel que confió en él y del que aseguró que es «un amigo» con el que ha compartido dos momentos que no se le borrarán de la memoria.

El primero de ellos, «cuando fuimos pregoneros de la ciudad» y el segundo de ellos hace referencia a enero de 2021, cuando la plantilla burgalesa juntó filas para seguir adelante pese a la dramática situación económica que vivía el club.

Tampoco se olvidó de su cuerpo técnico, los presentes y los que ya no están a su lado, como Jesús Sánchez, su segundo entrenador durante el primer año. Y fue entonces cuando le tocó el turno a los jugadores. Momento en el que el madrileño se volvió a romper.

Ante todos ellos, presentes en el acto, aseguro que «han sido mi espada, mi espada Tizona, para ir a la batalla». Una guerra que llegó a ganar durante varias jornadas saboreando el liderato de Segunda División, aunque al final, el sueño se ha roto.

De igual forma, tuvo palabras de agradecimiento para los miembros del staff, los empleados, la afición, los amigos que quedan atrás, pero sobre todo, para su familia. Calero quiso acordarse de su mujer, sus hijos, sus nietos. Muy emocionado aseguró que «el fútbol influye en su vida personal», aunque pese a todo, se siente «muy orgulloso por haber pertenecido al grupo de personas que hicimos que este club no desapareciera».

Ese mismo grupo que «entró en el fútbol profesional y compitió con honor para lograr la permanencia» dos años consecutivos. Aunque «tenía la convicción de que subiría el equipo a Primera y eso se queda incompleto».

Ya en el turno de preguntas, el entrenador afirmó que aún no es «consciente de estos tres años. Tengo muchísimos recuerdos y no puedo quedarme con uno». Y como no podía ser de otra forma, el hombre de las metáforas aludió a una cita cinematográfica para cerrar el acto: «no sabéis cuanto amor me llevo».

Antes que él, intervinieron el presidente, Rodrigo Santidrián, y Miguel Pérez Cuesta, Michu. El primero destacó de Calero su capacidad para «hacer equipo y mantenerlo». Aludiendo además a su implicación con la ciudad: «Calero ha sido un ciudadano más de Burgos».

Mientras que el máximo responsable del área deportiva admitió que «es un día duro para mí. Es mucho más que un entrenador». Michu puso en valor el trabajo y el respeto de Calero, pese a las circunstancias. «Llegó en un momento más cerca del fútbol amateur y se va del Burgos con un club más cerca de Primera División».