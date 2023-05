Julián Calero: «He dado todo lo que tenía y la ciudad me ha dado mucho más de lo que esperaba»

David Alonso Burgos

En 2019, Julián Calero Fernández (Parla, 1970) asumió las riendas del vestuario del Burgos CF. Tres años después lo abandona dejando atrás recuerdos imborrables en el ideario colectivo. Pero, sobre todo, se marcha con el cariño más sincero de la parroquia burgalesa. El patrón del barco, que regresó 20 años después al puerto del fútbol profesional, ha resistido durante tres años a los problemas institucionales, económicos e incluso de vestuario. Sin embargo, ya no puede más. El madrileño siente que su idea se ha terminado. Su propia exigencia, pero también la presión del entorno, lo han llevado a abandonar el barco. Los motivos, sus recuerdos y mucho más los repasa en una entrevista para El Mundo - El Correo de Burgos. Tres temporadas que ya son historia del Burgos CF.

Julián Calero se despide del vestuario blanquinegro.Tomás Alonso

PREGUNTA- Cuando firmó en 2019, ¿se imaginaba un guion parecido a la realidad?

RESPUESTA- No. Es muy difícil imaginarse tantas cosas, es casi imposible. Lo que sí tenía la sensación de que una ciudad como Burgos tenía potencial. Eso sí lo sabía. Pero es verdad que cuando luego vienes y vas viendo las limitaciones que había, también dices que va a ser muy complicado hacer todo. Después de hablar con Michu la primera semana, me ilusioné con que se podían hacer cosas buenas, porque íbamos en la misma sintonía. Íbamos a hacer un buen equipo y teníamos opciones de hacer las cosas bien, pero no me imaginaba ni por asomo que todo iba a acabar tan bonito. Y es más, tengo siempre esa cosa de que creo que podía haber acabado mejor, pero creo que es muy bonito todo lo que ha sucedido.

P.- Tres años dan para mucho. ¿Cuál ha sido el mejor momento que ha vivido en Burgos?

R.- Todo el mundo te va a decir el ascenso de Almendralejo, porque es un momento histórico y entra dentro de los muy mejores momentos, como decía un amigo. Pero yo me quedo con otros. Creo que el mejor es cuando nos reunimos en el vestuario y decidimos seguir todos hacia delante a pesar de saber que no se iba a cobrar. Para mí ese es el mejor momento de todos, porque notas que la gente se compromete y que va a ir a muerte. Y ese es el momento clave. No sé si es el mejor, pero es el momento clave.

P.- ¿Y el peor?

R.- Pues es que no he tenido ninguno muy malo aquí. Aquí he tenido casi todos buenos momentos. Quizás echando la vista atrás, cuando no me senté en el banquillo y dije que me marchaba. Esa semana, que fue la semana antes de jugar con el Sporting B, decidí que ese iba a ser mi último partido de forma irrevocable si no me sentaba en el banquillo. Y ese fue un mal momento en el que además me vi muy fuera. Me vi mucho más fuera que dentro.

P.- Si pudiera volver hacia atrás, ¿cambiaría algo de estos tres años?

R.- No, han sido tan bonitos que no cambiaría muchas cosas. Seguramente cuando vuelves atrás en el tiempo habría cosas que se podrían mejorar, eso seguro. Pero cambiar no cambiaría nada, porque creo que ha sido un guion de película de las que sabes que… o que crees que va a tener un final bueno y al final lo tiene.

P.- ¿Se arrepiente de algo?

R.- No, tampoco me arrepiento como tal. Creo que me he equivocado en cosas y que seguramente si volviera atrás las rectificaría. Porque te equivocas con algunos jugadores, te equivocas en algunas decisiones, te equivocas en algunos partidos haciendo una serie de cambios o no planteándolo como realmente pedía el partido, pero no te puedes arrepentir de lo que hagas, de las decisiones que tomas. Lo único que puedes hacer es aprender de ellas. Eso se llama bagaje y eso se llama experiencia. A los menos inteligentes, simplemente, la vida les pasa por encima, pero no tienen ni bagaje ni experiencia porque no son capaces de recordar las cosas que han hecho mal y analizarlas.

P.- De todas esas decisiones, ¿de cuál ha aprendido más?

R.- Ha habido casi 80 jugadores que han pasado por mis manos en esos tres años. Seguramente con alguno me habré equivocado. No hablo de quedarse o no quedarse, sino de que creo que les podría haber dado más confianza y podían habernos venido muy bien. No tengo ninguno del que tenga esa sensación de cuánto me arrepiento, pero sí de decisiones con algún jugador con el que seguramente le podría haber sacado más rendimiento.

P.- La última salida fue la de Saúl Berjón, ¿fue este el motivo?

R.- No, con Saúl ya era el final de su carrera. Era una decisión que fue pactada porque creíamos que estar sin jugar no era un buen final para él. Él quería ser protagonista y este año han venido ahí, en esas posiciones, importantes: Gaspar, Curro, Bermejo; que nos han dado un aire diferente en cuanto al tipo de jugador que yo pretendía. Me da pena que con Saúl, quizás después del protagonismo que tuvo la primera temporada, no haya tenido tanto en estos dos últimos años. Pero también te digo que fui muy sincero con él y que al final me duele porque nos llevábamos muy bien y sé todo lo que me había dado. No obstante, también tenía que ser consecuente con lo que pienso.

P.- Su marcha, coincide con el comienzo del declive deportivo del equipo. ¿Tuvo algo que ver?

R.- No, no tuvo nada que ver. Simplemente, el equipo ha tenido un cúmulo de circunstancias en la segunda vuelta que eran lógicas. Nos ha faltado un poquito de profundidad en la plantilla. En algunas posiciones no hemos tenido fortuna. Y también yo probablemente me habré equivocado en algún planteamiento. Hemos intentado dar un paso adelante y no ha salido, pero no hay una causa-efecto tan simple. Es un cúmulo que tiene que ver con nuestras propias limitaciones y con que la primera vuelta fue excesivamente buena.

Express P.- ¿Lugar de Burgos que más ha frecuentado?

R.- Ibeas de Juarros.

P.- ¿Quién es el mejor jugador que ha entrenado en estos tres años?

R.- Muchos.

P.- ¿Se le ha hecho larga esta última temporada?

R.- No.

P.- ¿Cuál ha sido el mejor año de los tres?

R.- Este.

P.- ¿Volvería a entrenar a al Burgos CF?

R.- Sí.

P.- Siempre renovó año a año, ¿por qué?

R.- Porque soy una persona muy intensa y muy exigente. No solo conmigo mismo, sino con todo mi entorno. Sé que agoto y no quiero comprometer, en este caso, al Burgos, con un contrato de más duración. Soy una persona que trabajo muy bien bajo estrés, y me gusta tener el estrés de que me aprieten, y el contrato también me apretaba.

P.- ¿Por qué dilató los tiempos?

R.- Pues muy sencillo también, porque hay que detectar al final qué ambiente es el que hay en torno a un entrenador. El entrenador está muy expuesto a todo, a redes sociales, al público en el día a día. Está constantemente juzgado y hay que ver cómo sale ese juicio. Se dilata uno en el tiempo porque tiene que sentir la unidad absoluta de todos. Y lo que he notado es que yo había agotado a la gente.

El madrileño, emocionado al hablar de su familia.Tomás Alonso

P.- ¿Esa falta de apoyo le ha pasado factura en su vida personal?

R.- No, tengo una familia fantástica, mi mujer me apoya muchísimo y mis hijos lo entienden perfectamente. Pero sí que es verdad que en el día a día es duro ser entrenador, la carga, la presión y este último tercio de temporada ha sido complicado. Porque soy muy exigente conmigo mismo, me gusta que las cosas salgan bien, me gusta que todo sea perfecto y no han salido las cosas como yo quería y eso me lo he llevado a casa. De hecho, yo tengo un profesional que me ayuda con temas de la cabeza porque creo que es fundamental.

P.- ¿Cuál fue el momento exacto en el que tomó la decisión de marcarse?

R.- Fue más o menos el día que empatamos aquí con la Ponferradina. Estaba en casa, estaba con mi mujer y con la familia. Ella sabe que soy muy intuitivo y fallo muy poco. A veces cree hasta que soy medio brujo. Le dije, creo que ya he agotado todo y ese día fue el definitivo.

P.- Cuando se lo comunicó al vestuario, ¿qué respuesta recibió?

R.- No hubo un debate. Les dije, ‘chicos, para que no os enteréis por la prensa, mañana va a haber una rueda de prensa, voy a anunciar que no sigo. Simplemente, os lo quería comentar, agradeceros el trabajo y ya está’. No di pie a mucho más porque me emociono mucho y no me apetecía porque sabía que venían días duros. Ellos lo aceptaron, hubo quien me vino a dar un abrazo, hubo quien me escribió mensajes después. Hubo quien me ha dado mucho cariño, más de lo que la gente se cree, y algún otro que no me ha dado muestras de cariño ni nada. Es lógico y normal, porque no estaba jugando y no está contento.

P.- ¿Qué recuerdo le gustaría dejar en la afición?

R.- Pues de ser una persona normal, eso es lo que más me gusta. La gente ha visto que me he paseado por la ciudad, he ido a comprar al supermercado, me he tomado una cerveza con mi mujer en el centro de la ciudad. He ido a Ibeas de Juarros muchísimo porque me trataban fenomenal y he estado ahí como pez en el agua. Incluso he hecho amigos, amistades de ir a su casa a comer, venir ellos a la mía. Me he fusionado con la gente y lo que me gustaría es que me recordaran como una persona normal que hizo cosas muy bonitas, acompañado de un grupo de gente que le ayudó muchísimo.

P.- Su futuro, ¿por dónde pasa?

R.- Por seguir viviendo. Yo digo que me monto a lomos de la vida y la vida me va llevando. Como quiero seguir entrenando porque me apasiona, pues voy a seguir entrenando. ¿Dónde? Ni idea. Recuerdo estar en el Navalcarnero y tres semanas después estaba en un Mundial. Eso era inimaginable. Y cinco meses después estaba en China. Y el año anterior había estado en Arabia Saudí. Todo ello sin planificar. Lo que sí sé es que voy a seguir en el fútbol, que me apasiona, que me encanta. Quiero seguir en el fútbol español porque es lo que más me gusta, con mucha diferencia. No veo prácticamente ningún otro fútbol que no sea fútbol español. Algunos de la Premier, los de la Champions, todos.

P.- ¿Se imagina sentándose en el banquillo visitante de El Plantío?

R.- No, se me hace muy raro. Tampoco había venido a El Plantío como visitante. Ni como jugador ni como entrador. Había venido como espectador, nada más. Y se me haría rarísimo sentarme en el otro banquillo. Se me haría rarísimo escuchar a la gente arropar al equipo que no es el mío. Si tengo que volver, que sea en Primera División, eso sería muy bueno para todos, sería fantástico. Y si tiene que ser de otra manera, pues volveremos y volveré a expresar a la gente lo que siento por Burgos, que es un cariño infinito. Me voy a ir de Burgos y cuando esté saliendo de la ciudad por la carretera, echaré la mirada atrás para darle las gracias a la ciudad por todo lo que hemos compartido. Le he dado todo lo que tenía y la ciudad me ha dado mucho más de lo que esperaba. Así que volver será mi despedida personal con la ciudad y seguro que será muy bonita.