«El Burgos es una oportunidad muy grande»

Redacción Burgos

El Burgos CF presentó ayer al extremo Álex Sancris. El atacante madrileño procedente del Linares fue el segundo refuerzo blanquinegro del mercado estival y atendió por primera vez a los medios de comunicación de la capital en las instalaciones del concesionario GJ Automotive. Aseguró que fichar por el conjunto blanquinegro es «la ilusión de mi vida». Recordó que «cuando termino con el sub-23 del Leganés me quedé sin equipo y me tocó ir a la AFE. Volví al Leganés y a partir de ahí he tenido la continuidad que ha traído hasta aquí».

Su adaptación a la Segunda División se lo toma como «un reto personal», y lo que «quiero es sumar partidos con el Burgos y disfrutar». Se definió como jugador «rápido al espacio y manejo ambas piernas. En ataque y en defensa creo que puedo dar mucho». En los entrenamientos está jugando por la derecha, pero «no tengo problema en ninguna de las dos bandas. Es una decisión del míster. Donde le haga falta». Respecto a sus primeras semanas en el club, afirmó que hay un gran ambiente, y «el míster nos está transmitiendo todo lo que él quiere y entre eso y el vestuario, que es una pasada, estoy supercómodo». Sobre el secreto para poder contar para el entrenador, apuntó que «la única clave es trabajar día a día y que el míster vea que estoy disponible y decida los minutos de juego». Miguel Pérez Cuesta ‘Michu’, director deportivo del Burgos CF, señaló que Sacris es «un descubrimiento muy grande para nosotros. Le ha costado muchísimo llegar al fútbol profesional, pero sé que es una oportunidad que va a defender con uñas y dientes y nos va a devolver toda lo que confiamos en él dentro del campo».

Sobre la plantilla, Michu indicó que con 20 jugadores «está muy compensada». Si acaso, añadió, «doblar posiciones nos faltaría un hombre más de ataque y un lateral izquierdo». Sobre el mercado de fichajes, afirmó que «hay que adaptarse a que el mercado de fichajes cierre después de la jornada tres», aunque se mostró partidario de que se cierre antes de empezar la liga.

Michu comentó la situación de Pablo Valcarce, que tiene una oferta para renovar. «Tiene una oferta de renovación desde hace muchas semanas y el mercado es el que va a marcar eso. Le esperaremos lo que haga falta. Tiene las puertas abiertas del Burgos y si no sigue en el Burgos lo respetaremos», indicó.