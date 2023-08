Defender para ganar

LaLiga HyperMotion regresa este sábado a El Plantío donde le Burgos CF se enfrentará al Real Oviedo a partir de las 17:00 horas en lo que promete ser una cita emocionante en el estadio burgalés en el que se espera recibir a más de mil seguidores azulones.

La expectación es alta y el club blanquinegro ha animado a sus aficionados a vestir la elástica blanca en apoyo al equipo creando un impactante espectáculo visual con el que se pretende intensificar la sana rivalidad entre ambas aficiones en las gradas.

Ambos equipos saltarán al terreno de juego del municipal burgalés con un único punto en su casillero tras las primeras dos citas ligueras del curso, pero en ambos casos haciendo gala de optimismo y buenas sensaciones.

La afición blanquinegra espera ver los primeros brotes verdes del estilo Bolo. Un equipo atrevido, capaz de generar innumerables ocasiones y que tiene pendiente dar un paso adelante en cuanto a solidez defensiva. La estadística de los últimos años favorece a los locales, aunque ninguno de los dos triunfos cosechados ante su próximo rival ha sido celebrado en El Plantío (1-3 y 0-1). Un nuevo enfrentamiento amistoso coloca un 3-1 en el global, siendo el único triunfo carbayón el conseguido en El Plantío en 2022 (0-1).

El equipo visitante, dirigido por Álvaro Cervera, acudirá a Burgos sin su flamante nuevo fichaje, el campeón del mundo con la selección española Santi Cazorla, presentado esta semana en Oviedo pero ausente de la convocatoria, en la que si figura Borja Bastón, hijo del mítico portero burgalesista Miguel Bastón que es una de las leyendas más queridas por la afición burgalesa.

Intensidad defensiva

En las horas previas al próximo desafío del Burgos CF en LaLiga HyperMotion, el técnico Jon Pérez ‘Bolo’ se pronunció a favor de una mayor intensidad defensiva del primer al último hombre sobre el campo. Tanto el técnico vasco como el vestuario se han percatado de la necesidad de apretar filas para evitar las sorpresas que podría acarrear el estilo atrevido que pretende imponer si los jugadores no están atentos sobre el terreno de juego a presionar al rival para que no pueda desarrollar su estrategia.

De la misma opinión fue Curro Sánchez en su valoración previa del partido quien abogó por que «todos debemos implicarnos más en la defensa», admitió. «A partir de ahí las ocasiones van a llegar porque tenemos buenos jugadores arriba», sostuvo.

«Si queremos que nuestro portero sea el primer atacante, también queremos que nuestro delantero sea el primer defensor. Tenemos que ayudar desde arriba a la parte defensiva», argumenta Bolo, que recalca que ante el Levante esta tensión defensiva en todo el campo no apareció.

Bolo hizo votos por recuperar «esa fortaleza que ha tenido el equipo en los años anteriores» y reflexionó sonre la aplicación de su propio modelo de juego argumentando que «está muy bien intentar ser un equipo atrevido, que llegue y pise el área contraria» pero recordó que en esta categoría «no puedes conceder posibilidades al rival de hacerte daño». Todos atacamos y todos defendemos», insistió.

Rival complicado

La determinación de lograr la primera victoria no pasa desapercibida en el equipo. Bolo subrayó que el deseo de ganar siempre está presente en el fútbol y que, tras dos jornadas sin victorias, el ambiente está lleno de motivación. «Tenemos ganas. Va a haber un buen ambiente de fútbol. Esperamos una gran entrada y ser capaces de darle la primera victoria a nuestra gente», vaticinó. Enfrente tendrá un rival complicado para los blanquinegros, a juicio del técnico vasco, quien destacó la calidad de la plantilla del Oviedo y la experiencia de su entrenador que ha hecho «una gran plantilla».

«Hay jugadores que repiten y se conocen muy bien», analizó anticipando que «va a ser un partido muy duro». Vamos a tener que hacer un partido muy completo porque si no el Oviedo es un equipo que aprovecha lo más mínimo para hacerte daño» interpretó Bolo, quien también tuvo palabras de elogio para Cazorla antes de que se confirmase que no entra en la convocatoria.

El partido será un desafío formidable para el Burgos CF y un partido especial para Bolo. Aunque su paso por el Real Oviedo duró solo tres meses, el entrenador lo describió como intenso y lleno de amistades valiosas. Sin embargo hoy Bolo viste de blanqunegro por lo que «a partir de que mañana el árbitro pite el final del partido les deseo la mayor de las suertes del mundo, pero nosotros vamos a intentar sacar los tres puntos».

CONVOCATORIA

Alex Bermejo. El delantero Álex Bermejo se ha incorporado ya a los entrenamientos con sus compañeros después de superar una lesión. «Ha entrenado bien, sin ninguna molestia y eso es motivo de alegría», admitió. Aunque no será parte del once titular, Bolo no descarta su presencia en el banquillo y es optimista sobre las opciones que brinda tener más jugadores disponibles. «Cuantos más jugadores tengamos a disposición mejores opciones tendremos».



Convocados. Bolo ha convocado a 19 jugadores del primer equipo: Loic Badiashile, José Antonio Caro, Borja González, Atienza, Raúl Navarro, Dani Ojeda, Ander Martín, Fer Niño, Álex Bermejo, Álex Sancris, Kévin Appin, Elgezabal, Curro, Andy, Aitor Córdoba, Edu Espiau, Grego Sierra, Mumo y José Joaquín Matos. A ellos se suman tres jugadores del filial.