Un Burgos flojo en ataque y defensa sale goleado del derbi contra el Valladolid

Redacción Burgos

Derbi para olvidar de un Burgos CF que salió goleado del José Zorrilla ante un Real Valladolid CF que le propinó un severo correctivo sin desplegar siquiera un fútbol muy vistoso. Una lección de calma y pegada que comenzó muy pronto con un tempranero gol y que se extendió hasta el final de un partido que a los burgaleses se les hizo muy largo.

El equipo de Jon Pérez Bolo intentó sobreponerse en todo momento pero cada vez que lo intentó recibió un nuevo golpe de un rival con las ideas mucho más claras.

Con poca vistosidad y mucho balón dividido en el centro del campo, comenzó un derbi que tuvo unos primeros minutos tensos e incluso algo bruscos. El primer acercamiento sería visitante, en el minuto 4´ con un balón a la espalda de la zaga local que está a punto de terminar en las botas de Álex Bermejo, pero el portero local Jonh sale apresuradamente a la esquina del área y de manera tan afortunada como apurada toca lo justo para evitar el gol a puerta vacía.

La respuesta llegó un minuto más tarde y resultó letal, porque los pucelanos filtran un despeje en forma de pase por zona central, raso y blandito que de manera incomprensible nadie toca y se convierte en un balón a la espalda de la zaga para que el local Marcos André saliendo de campo propio se plante solo ante Caro y marque el primer tanto de la tarde superándolo por arriba con un sutil toque. El Burgos pagaba muy caro su mala colocación y falta de contundencia defensiva.

Con todo, el equipo de Jon Pérez Bolo reaccionó bien al tanto recibido y de inmediato pasó a tener más posesión y a encontrar los costados para llevar inquietud. Así, tras un par de intentos en el 14´ Matos gana la banda izquierda hasta el fondo y la pone perfecta a la cabeza de Edu Espiau, pero el ariete no consigue embocar su testarazo entre palos.

Después cada uno se mantuvo en su papel, con el Burgos apretando duro y tomando riesgos ante un equipo vallisoletano que se replegaba juntando líneas a la espera de cazar alguna contra.

En el último cuarto de hora tras la pausa para la hidratación el Burgos volvió a la carga y en seguida generó una buena llegada que terminó en la esquina. Así, en los siguientes minutos el once del entrenador local Paulo Pezzolano no saldría de su área, bombradeado con córners, faltas laterales e incluso saques de banda de un conjunto burgalés que no encontró el premio del empate.

Pero a falta de cinco para el descanso los vallisoletanos montaban una contra tras robo con un par de toques e Iván Sánchez rozaba la escuadra de un José Antonio Caro que en el consiguiente saque de esquina encajaría el segundo de la tarde.

Un gol directo a cargo de Monchu que superó a Caro por alto y se alojó en la escuadra del palo largo con un preciosa curvatura. Un gol de los denominados olímpico y también psicológico que colocaba el derbi muy cuesta arriba para el Burgos. El Valladolid hacía daño con muy poco y prácticamente sentenciaba el resultado.

Como era previsible en la segunda el Burgos salió mordiendo y en el minuto tres malgastaría una ocasión inmejorable cuando Álex Bermejo se cuela a trancas y barrancas por el lado izquierdo y escorado en área chica su definición la rechaza el portero John, pero entonces Bermejo la vuelve a tocar como puede al segundo palo y un Edu Espiau totalmente solo y a medio metro de línea de gol la estrella en la madera para incredulidad de todos los presentes. Una pena porque más de uno en la grada ya había cantado el gol blanquinegro.

Contrariado pero valiente el equipo de Jon Pérez Bolo siguió intentándolo y por momentos su rival tuvo que montar el autobús en el área, pero los minutos pasaban y el gol no llegaba, algo que daba ánimo a un equipo local muy defensivo pero que en ningún momento renunciaba a salir veloz a la contra, porque además cada vez que lo intentaba lo hacía bien.

Así, en el 67´ los pucelanos volvían a coger descolocado al Burgos y la acción colectiva de mucho toque la terminaba remachando un Meseguer que entró por las inmediaciones del punto de penalti como Pedro por su casa. El Burgos encajaba el tercero y todavía quedaba mucho para el final.

Ahora deprimido y con la grada del José Zorrilla eufórica, el Burgos se dispuso a sufrir y cuatro más tarde no encajó el cuarto porque el disparo de Monchu tras dejada de Kenedy se estrelló en la cruceta. Al final el marcador no se movería, pero es cierto que al Burgos el final se le haría larguísimo.