El Burgos CF defiende su fortín

El Burgos CF sigue sin perder en El Plantío pero en esta oportunidad su victoria fue realmente emotiva y hasta sorprendente, porque los de Jon Pérez Bolo pese a comenzar mucho mejor que su rival y malgastar un par muy claras en menos de cinco minutos de juego, la AD Alcorcón respondió a la tremenda anotando dos goles en sus dos primeras llegadas y después dejando muy buenas sensaciones en la primera parte. Sin embargo tras el descanso un conjunto burgalés tan eléctrico como efectivo pasó por encima de los madrileños remontando el resultado en nueve minutos y haciendo el cuarto en apenas un cuarto de hora.

En una preciosa y soleada matinal de domingo el once de Jon Pérez Bolo inició el duelo apretando duro a un Alcorcón que en los primeros cuatro minutos no tocó la pelota y que incluso bien pudo encajar dos goles. El primero en el 3´ tras una combinación local con centro a pierna cambiada de Dani Ojeda desde el costado izquierdo y al segundo palo donde Álex Sancris llega en velocidad para rematar de cabeza y a un metro de línea de gol directamente al larguero. Y la segunda un minuto más tarde cuando un centro de Mumo no muy preciso es despejado muy mal por el zaguero visitante, al que no se le ocurrió otra cosa que dejarsela muerta a un Currro que no marcó porque se encontró con el paradón del portero Jesús Ruiz.

No se habían jugado ni cinco minutos y ya hasta olía a goleada, pero el fútbol es tan imprevisible como bonito y en el 7´ Grego Sierra se marca un error de bulto intentando recortar a Jacobo siendo el último hombre. El resultado fue que el ocho foráneo se la roba, se interna en el área y pese a tener claras opciones de finalizar la acción engaña a Caro cediendo atrás a un Javi Lara que muy centrado y con un pase a la red adelanta a los suyos en el marcador.

El gol no afectó a la actitud burgalesa pues en segundos Dani Ojeda volvió a poner a prueba a un gran Jesús Ruiz y al cuarto de hora Mumo hizo lo propio, pero sí a la de un conjunto madrileño que ganó muchos enteros en confianza y que no tardaría en acercarse de nuevo al área burgalesa, sin apenas peligro pero sí pisándola repetidas veces.

Las sensaciones en El Plantío ahora eran bien diferentes y en el 18´ la grada se quedaría helada pese a la fuerza con que lucía el sol, pues un simple cambio de orientación en largo de Iago López lo recoge un Addai en el costado izquierdo para perfilarse a zona central a un disparo con pierna derecha que sacó después de un par de recortes directamente a la red, abajo y enganchado al palo largo. Caro encajaba el segundo gol y el resultado se complicaba notablemente para los de Jon Pérez Bolo.

Tras recibir el segundo el empuje del Burgos ya no sería el mismo, porque aunque mandó más y en el 26´ Dani Ojeda volvió a tener una ocasión importante y en el 32´ a la salida de un córner tras un par de rechaces Elgezabal a medio metro del área chica la mandó por encima del larguero, ahora los rojillos parecían tenerlo todo mucho más claro y de hecho en el 28´ Addai casi repite el gol marcado anteriormente y en el 40´ tra sotro error de la zaga Chiki no remató en boca de gol por mílimetros.

En el reinicio el Burgos repitió lo mostrado en el comienzo del duelo y además de encerrar a su rival en apenas tres minutos tanto Sancris desde lejos como Dani Ojeda de cabeza bien pudieron recortar distancias en el marcador. El Burgos había perdonado dos más pero no cometería el mismo error en la siguiente, porque en el 52´ el visitante Óscar Rivas se la regala en plena salida de pelota a Sancris y éste sólo tiene que ponerla al segundo palo donde llega Dani Ojeda para apuntillar a la red.

El gol levantó a la grada y tres más tarde se destaba la euforia, porque Matos aprovecha el mal despeje de Javi Castro y la pone al primer palo donde Fer Niño llega antes que nadie y remacha el segundo a la red. En un abrir y cerrar de ojos el Burgos empataba y todavía quedaba más de media hora por delante.

Tras el paso por los vestuarios el equipo del entrenador visitante Fran Fernández no era ni la sombra del de la primera y eso quedó definitivamente demostrado tan sólo nueve minutos después de recibir el primer gol, porque en el 61´ con el Burgos jugando al galope Matos gana el carril y la pone al punto de penalti donde Elgezabal le gana la partida a Yan Eteki para remontar el resultado.

La cosa no quedó ahí porque todavía quedaba mucho plato y el Burgos seguía hambriento. Así en el 70´ Borja González saca en largo de banda y Fer Niño ante un zaga atenaza por el miedo cabecea sencillo atrás para el remate también fácil de un Álex Sancris que se suma a la lista de goleadores.

Después el partido moriría sin que nada relevante sucediera, porque el Burgos se dio por satisfecho y un Alcorcón deprimido ya no levantaría cabeza.