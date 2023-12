Bolo: "Cuando representas a tu club tienes que poner el máximo de intensidad y ganas"

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Burgos CF no ha podido disfrutar de la primera victoria liguera fuera de casa, este miércoles regresa la Copa, en la que se medirá, a partir de las 16.00 horas, al Arenteiro. “Hemos tenido poco tiempo para disfrutar la victoria fuera de casa. Ahora con ganas de darle continuidad a una competición que siempre hemos dicho que es importante para nosotros", asegura el entrenador, Jon Pérez Bolo. El objetivo es pasar la eliminatoria para tener la oportunidad de jugar en El Plantío esta competición.

"Queremos jugar un partido en El Plantío y que nuestra gente pueda arroparnos también en esta competición. Sabemos que es una eliminatoria complicada, porque el Arenteiro también querrá enfrentarse a un equipo de primera división”, comenta.

El encuentro contra el Arenteiro es un reto y el Burgos CF lo afrontará contra la seriedad y responsabilidad de representar el club blanquinegro, según Bolo. “Cuando sales a representar a tu club te tiene que dar igual la categoría del rival. Tienes que poner el máximo de intensidad y ganas, representas a mucha gente y tienes que ir a muerte, respetando siempre al rival".

Por ello, el técnico vasco añade que "no entendería si el equipo no pasa la eliminatoria por falta de intensidad, pero creo que no va a pasar. Podremos hacer mejor o peor las cosas, pero falta de compromiso no tenemos. Tenemos que hacer un buen partido porque el rival nos va a poner las cosas muy difíciles".

El hecho de jugar un partido entre semana supone que Bolo deberá adoptar medidas para gestionar los esfuerzos de los jugadores. “Alguno tendrá que repetir, pero la idea es que los que menos han participado el fin de semana estén en el campo mañana. Yo confío plenamente en toda la plantilla, pero, evidentemente, todas las semanas tengo que tomar decisiones. Esta competición nos viene muy bien para mantener el ritmo de jugadores que quizás no les esté dando las oportunidades que merecen. Puede ser una manera de reivindicarse para ellos y decirnos al cuerpo técnico que aquí están para lo que se necesite”.

Sobre el rival, Bolo indica que es "un buen equipo, con jugadores que se van a querer poner en el escaparate, no nos pondrán las cosas nada fáciles. Nosotros no somos mucho de poner excusas, las dimensiones son iguales para los dos, tenemos que intentar adaptarnos lo más rápido posible", por lo que "estaremos preparados y no podemos poner excusas, hay que ir a por todas”.

Sobre el estado del equipo, el entrenador vasco indica que "en cuanto a números estamos bien. Hemos tenido una mala racha fuera de casa que se ha alargado más de lo que nos hubiera gustado, pero creo que ha habido momentos en los que hemos hecho las cosas muy bien. Otras veces no tan bien y hemos cometido errores que nos han penalizado mucho".

Según el entrenador del Burgos CF, "en esta categoría si cometes un error el rival te lo hace pagar. Hay que seguir trabajando, esperemos que este no sea el mejor momento de la temporada todavía y esperemos que el equipo siga mejorando”.

El técnico burgalesista incide en la necesidad de reforzar la plantilla en el mercado de invierno. “Nosotros tenemos que hacer un trabajo. Lo que está en nuestras manos es el tema deportivo, como entrenar todos los días y repito que tengo una muy buena plantilla. Sin embargo, creo que quizás ahora mismo, para la categoría en la que estamos, estamos faltos de alguna pieza. Pero ahí nosotros no podemos entrar, no es nuestro trabajo. Nunca vamos a poner una excusa, yo he pedido, pero si no puede ser, con lo que tenemos vamos a seguir compitiendo e intentando conseguir los objetivos los más rápido posible. Si no puede ser, a muerte con los que estamos, que somos muy buenos”.