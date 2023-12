Raúl Navarro: "Estamos en la línea a seguir"

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El jugador del Burgos CF Raúl Navarro cree que el equipo está en una buena dinámica, lo que, en su opinión, ayudará a que se puedan afrontar con optimismo los próximos compromisos, el primero el domingo contra el Cartagena que ahora entrena el extécnico del Burgos CF Julián Calero. «Llevamos una racha bastante buena, sobre todo fuera de casa, donde desgraciadamente no estábamos consiguiendo los puntos que nos hubiera gustado. Ha habido partidos en los que hemos hecho buenas actuaciones, pero no hemos conseguido puntuar y ahora estamos en la línea a seguir. Tenemos dos partidos fuera de casa para terminar el año y esperamos conseguir el mayo número de puntos posibles».

El conjunto blanquinegro afronta dos salidas consecutivas antes de que acabe el año. Para Navarro no son definitivas, pero sí importantes. «No creo que definan nada. Todavía queda toda la segunda vuelta, que sabemos que es muy larga, pero es verdad que si acabamos el año con buenas sensaciones de cara a la segunda vuelta tendremos más confianza y podrían salir mejor las cosas. No nos ponemos esa presión", apunta.

El jugador del Burgos CF añade que "sabemos que tenemos dos partidos por delante que son muy complicados, tanto Cartagena como Espanyol, por lo que se están jugando, pero confiamos en nosotros».

El Cartagena es un rival peligroso para el jugador del Burgos CF por su situación como colista. «El Cartagena se está jugando la vida. Lleva buena racha y sabemos que en su casa se tiene que hacer fuerte porque gran parte de su objetivo pasa por ganar ahí. Esperemos que no nos coja de sorpresa", apunta.

"Hace un mes parecía que no se iba a salvar, pero ahora está a seis puntos y lo tienen ahí. Van hacia arriba, están mejorando. Va a ser un partido complicado. Están cogiendo las ideas del míster e intentarán dejar la portería a cero. Aunque también tiene gente con mucha calidad, gol y experiencia y van a hacer un partido muy difícil», reflexiona.

Sobre su situación en el equipo, Navarro apunta que «me encuentro muy cómodo con la confianza del míster y de mis compañeros y eso es lo más importante. Eso y rendir en el campo, que es lo que más cuenta».

La lesión que le tuvo apartado del equipo está olvidada. «Esto forma parte del fútbol. Las lesiones no llegan cuando uno quiere y menos la esperaba en un momento en el que me encontraba bien físicamente y cómodo en el campo. Cuando llegan hay que aceptarlas y tratar de ayudar al equipo desde fuera. Ahora, cuando me vuelva a tocar jugar, tengo que intentar hacerlo de la mejor forma posible», asegura.

Sobre el partido de Copa del Rey que jugarán contra el Mallorca, el jugador blanquinegro señala que «lo hemos recibido bien, con ilusión y con ganas de que llegue ese partido. Esperemos que, siendo unas fechas tan señaladas como Reyes, sea un día para disfrutar todos juntos en El Plantío».