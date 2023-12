El Burgos CF saca un punto ante el Espanyol en un intenso partido

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Burgos CF cierra el año con un hermoso espectáculo, un partido enloquecido en el campo del Espanyol donde se pudo ganar, se puso perder, y al final se empató. Más empaque en los de Jon Pérez Bolo, que siguen ofreciendo una sensacional imagen a domicilio con pelota, generando mucho fútbol, infinidad de ocasiones y de nuevo haciendo tres goles. Pero sin pelota hubo más fragilidad, y el Espanyol tiene calidad en sus filas para aprovechar el más mínimo despiste de la zaga adversaria. Tres a tres, seis goles y un hermoso encuentro donde el botín para echar el telón al 2023 se puede considerar hasta corto.

Salió con ganas un Burgos vestido de verde esperanza de pies a cabeza. La movilidad de Appin y Curro en el frente de ataque permitía al equipo ir ganando metros con un par de avisos que se perdían por línea de fondo. El Hilali y Oliván daban profundidad al juego perico, con mucha movilidad también de sus piezas en campo adversario pero con el Burgos muy bien plantado atrás. Interesante la batalla táctica en la zona ancha.

El primero en avisar era Edu Expósito desde el balcón del área llegando al minuto once, con Caro muy firme rodilla en tierra blocando la pelota, si bien la respuesta del Burgos fue letal. Un maravilloso servicio de Navarro en profundidad lo controlaba Edu Espiau, el ´cumpleañero´ -29 pre-Navidades ya en su DNI- cedía a Appin y el ex del Ibiza, tras controlar, soltaba un zurdazo cruzado al palo largo desde la frontal que abría el marcador en una preciosa acción. Decorado ideal para el once de Jon Pérez.

El Espanyol quería asomarse a la meta castellana, pero sin alocarse en su juego, mientras el cuadro visitante volvía a avisar en una entrada de Curro por el carril central con trallazo raso a los guantes de Pacheco. Cuando mejor parecía pintar el panorama para el Burgos, un fallo en una cesión atrás lo aprovechaba Martin Braithwaite para cruzar por raso a las mallas el empate, una pena porque los de Bolo habían construido un gran inicio pero ante un adversario de la enjundia del Espanyol, los fallos propios se castigan.

Derivaba el juego a una batalla sorda en zona ancha, salpimentada por chispazos como un pase de la muerte de Espiau desde línea de fondo que no encontraba una bota amiga para embocar. A los 43 minutos irrumpía imperial Grego Sierra para cortar en última instancia la peligrosa contra de Pere Milla, con el esférico ya en la frontal del área chica.

Y ya en el añadido, la contra fulgurante del Burgos conducida con Appin la recibía Edu Espiau, para que su chut cruzado lo salvase para los catalanes Sergi Gómez lanzándose con todo. Y en el servicio de Curro desde la esquina, tras un par de avisos del colegiado sobre agarrones, el testarazo sensacional de Grego Sierra en el segundo palo, perfecto el plan de pantallas para desjar desmarcado al central, se colaba cruzado e imparable en el uno a dos.

Al minuto de la segunda parte, otro error lamentable de Calero, regalándole una pelota en el área a Edu Espiau que el ariete no podía aprovechar, desataba la caja de los truenos en la grada de Cornellà. Caro le sacaba un remate cercano a Milla en acción invalidada por fuera de juego, con los pericos queriendo meterle una marcha más al juego, pero lastrados por errores infantiles como otra pérdida a pies de Curro en la frontal, con tiro final de Bermejo buscando la rosquita a la escuadra sin encontrarla por apenas dos palmos. Se mascaba el 1-3 y el campo del Espanyol era mitad nervios y mitad enfado con los suyos.

El Burgos se dejaba querer, dejando a los locales llegar casi a dos tercios de campo para salir como flechas en los contragolpes. Appin abarcaba todo el campo del mundo y el Espanyol se desquiciaba, aunque con el paso de los minutos los de Bolo se iban metiendo demasiado en su cueva ante el aluvión de ataques de la escuadra perica. Un Espanyol que encontraba premio en la estrategia, cuando un córner peinado en el primer palo lo remataba a botepronto Sergi Gómez de manera poco ortodoxa pero eficaz, colando el dos a dos pegadito al palo.

Se volcaba el Espanyol y una contra de libro del Burgos no se sellaba con acierto en un tres para uno que prometía un final más feliz. Cada acción de los de Bolo rondaba el 2-3, como una gran carrera de Edu Espiau en el 70´ que evitaban entre Sergi y Pacheco, con el duelo cada vez más abierto y con Pacheco sacando otra contra visitante, esta vez de Dani Ojeda. Era el Burgos el que llegaba, el que trenzaba, el que gustaba, y el fútbol hizo justicia en el 75´ cuando la deliciosa combinación por el perfil zurdo acababa en centro perfecto de Ander, platanito a la testa de Curro quien, entrando en el segundo palo, cabeceaba a la red un gol para estudiar en las escuelas. Jugadón. Premio. Recompensa.

Pero mazazo cinco minutos después cuando un buen pase filtrado a la llegada de Oliván con centro al área lo remataba a la segunda Puado desde cerca. Los dos púgiles, ya con las guardias exhaustas, se machacaban una y otra vez, con un Espanyol atacaba a latidos desacompasados pero corajudos como un un chupinazo lejano de Expósito a los guantes de Caro. En un añadido eterno de seis minutos, en el último suspiro la pifiaba el mas inesperado, Caro en un mal saque de puerta, salvando el meta el disparo de Keita Baldé en carrera. Final de locos, hermoso partido y un punto en un campo complicado para echar el telón al 2023.

RCD ESPANYOL - BURGOS CF, 3-3

RCD Espanyol: Pacheco; El Hilali (Óscar Gil, 82´), Sergi Gómez, Calero, Brian Oliván (Ramon Ramos, 82´); Edu Expósito, Keidi Bare (Keita Baldé, 60´), Aguado, Javi Puado; Pere Milla (Jofre, 76´), Braithwaite.

Burgos CF: Caro; Raúl Navarro (Borja González, 89´), Grego Sierra, Córdoba, Ander Martín; Appin (Álex Sancris, 78´), Atienza (Andy, 89´), Elgezabal, Álex Bermejo (Dani Ojeda, 59´); Curro Sánchez (Mumo, 78´), Edu Espiau.

GOLES: 0-1 (12´): Kévin Appin. 1-1 (20´): Braithwaite. 1-2 (45+5´): Grego Sierra. 2-2 (64´): Sergi Gómez. 2-3 (75´): Curro Sánchez. 3-3 (81´): Puado.

ÁRBITRO: Adrián Cordero Vega (Colegio de Cantabria). Amonestó a los locales Keidi Bare (45+1´), Puado (57´) y Óscar Gil (89´); y a los visitantes Grego Sierra (15´) y Curro Sanchez (45+1´).

CAMPO: Stage Front Stadium. Un total de 13.474 espectadores. Notable presencia de seguidores del Burgos.