Andy Rodríguez se desvincula del Burgos CF

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Burgos CF y Andy Rodríguez han llegado a un acuerdo para la rescisión de su contrato. Una decisión tomada de mutuo acuerdo y que pone fin a dos temporadas y media de "dedicación y profesionalidad" en las que el andaluz acumuló más des 3.500 minutos (3.590’) con la elástica burgalesa en un total de 60 encuentros.

Desde el club burgalés "le agradecemos la profesionalidad mostrada durante su etapa como blanquinegro y le deseamos la mejor de las suertes en el futuro, tanto en el aspecto personal como profesional".

El jugador andaluz se lesionó de gravedad en agosto de 2022, durante un partido contra el Albacete, lo que hizo que se perdiera la temporada 2022-23, tras confirmase que tenía una rotura completa del ligamento cruzado anterior.

El club prolongó su contrato hasta este año 2024 para mostrar su apoyo y confianza en el jugador, que no regresó a los entrenamientos con el grupo hasta abril de 2023. El pasado mes de noviembre decía sobre su lesión que «está totalmente olvidada. Desde que empezó la pretemporada no me he perdido ninguna sesión de entrenamiento. He estado disponible para todos los partidos y tanto físicamente como mentalmente estoy muy muy bien».