El Plantío, siempre con el Burgos CF: Récord de asistencia a los partidos en 2023

Desde que el Burgos CF retornó a la Segunda División, las gradas del estadio municipal de El Plantío se volvieron a poblar de aficionados blanquinegros y ya es habitual que se roce el lleno en la mayoría de los partidos, máxime en aquellos de alta intensidad deportiva o de rivalidad territorial.

Los derbis provinciales o autonómicos, la visita de algún histórico de Segunda o incluso partidos en los que el rival arrastra una importante masa social como visitante que se deja ver en la grada burgalesa contribuyen a elevar las cifras de asistencia a los partidos del Burgos CF.

El club ha hecho cuentas y ha comunicado el número total de asistentes a los encuentros en El Plantío a lo largo del año 2023. No está disponible el dato en ejercicios anteriores, pero no hay más que pasar la vista por las gradas para comprobar que la afición blanquinegra no flaquea y que se ven tantas o más bufandas del equipo como en otras temporadas en Segunda.

El recuento oficial del club señala que El Plantío recibió a 168.234 aficionados durante el año 2023. La fortaleza blanquinegra registró una asistencia media del 73,9% en los 20 partidos de liga celebrados el año pasado.

Esta cifra se distribuye entre los 82,656 espectadores en los 10 partidos de la temporada 22-23 y los 85,578 en los 10 correspondientes a la 23-24. La asistencia experimentó un aumento del 3,5% con el cambio de temporada en 2023. Destaca la gran afluencia de público al enfrentamiento del 9 de diciembre entre el Burgos CF y el CD Mirandés, un derbi al que asistieron un total de 9.948 aficionados, la cifra más alta del año.

Una de las gradas de El Plantío repleta de espectadores para presencial el derbi entre el Burgos CF y el CD Mirandés.SANTI OTERO

La asistencia media al fortín en 2023 fue de 8.412 personas, lo que representa un 73,9% de la capacidad total del estadio. El club indica que la asistencia a las gradas de El Plantío sigue creciendo y lo interpreta como una motivación para el equipo que dirige Jon Pérez Bolo, que mantiene su imbatibilidad en casa durante la campaña 23-24.

En total, El Plantío albergó a 168,234 personas en los 20 encuentros de LaLiga HyperMotion disputados a lo largo de 2023.

De la fidelidad de la hinchada burgalesa da idea el hecho de que el club cuenta en esta temporada con más de 9.000 abonados, que son los que asientan las cifras de asistencia y conforman una parte sustancial de la masa social del equipo blanquinegro, además de que suponen un sustento imprescindible para las cuentas de la entidad.

Esta cifra sigue creciendo gracias a las campañas que el club promueve con descuentos y ofertas.