El Burgos CF sigue firme en El Plantío y se lleva el derbi ante el Real Valladolid

Pese a que el Real Valladolid peleó hasta el final y tuvo alguna muy clara para conseguir la igualada, especialmente en la segunda parte, el Burgos CF aguantó y se impuso por la mínima en El Plantío con un solitario tanto de Ander Martín conseguido en el minuto tres de juego. Un gol tempranero que unido al esfuerzo incansable de los de Jon Pérez Bolo y a una pizca de fortuna, fueron más que suficiente para que el Burgos volviera a sumar tres puntos en su feudo, donde volvió a la senda de la victoria tras sumar su primera derrota de la temporada en la Copa del Rey.

El choque comenzó con un primer disparo a puerta, que no a palos, de los locales. Pero también con un tempranero gol de Ander Martín en el minuto tres de partido que encarrilaba el resultado para el Burgos a las primeras de cambio. Fue con un saque de banda en largo que Curro tocó para que el extremo izquierdo local anotara de espuela superando a Jordi Masip para alegría de todo El Plantío, que todavía tenía en mente el 3-0 de la ida.

El encuentro se ponía de cara muy rápido y las sensaciones eran excelentes pues nada más sacar de centro Matos bien pudo hacer daño en un despiste local, pero su centro peligroso quedó en nada. Sin embargo, el Valladolid no tardó en rearmarse y en el diez el Burgos no sabe parar a tiempo una buena jugada pucelana y con apenas un par de pases su rival está a punto de conseguir el empate, pero Monchu no estuvo acertado en la definición y la mandó por encima del travesaño quedando en nada la jugada. La acción dio ánimos a un equipo pucelano que en este tramo merodeó el área burgalesa con insistencia y que tuvo otra más o menos clara cuando Anuar gana la espalda a la defensa y su cabezazo se va fuera. La acción quedó invalidada por fuera de juego pero suponía un nuevo aviso. Superado el ecuador de la primera, un minuto más tarde de la última, se veía la mejor de los visitantes hasta el momento cuando Iván Sánchez deja solo a Sylla en el mano a mano ante un José Antonio Caro que salva a los suyos con una gran parada con el pie al más puro estilo balonmano. El Burgos no jugaba ya en campo contrario y eso era una preocupación importante.

En el último cuarto del primer tiempo antes del paso por los vestuarios los de Jon Pérez Bolo lograron equilibrar el partido y aunque esta fue una fase de muchos errores e imprecisiones por parte ambos, se llegaría al descanso con ventaja mínima de los locales.

El once del míster visitante Paulo Pezzolano saltó al campo en el segundo periodo mordiendo, dispuesto a conseguir la igualada por la vía rápida y con Iván Sánchez de nuevo asistiendo a un incisivo Anuar que lo intentaba de todas las maneras pero sin suerte.

Así que el VAR anulara un gol en propia puerta a Sylla a la salida de un córner porque la pelota en su curvatura superó la línea de fondo, sería una acción burgalesa aislada en un reinicio de partido de verdadero agobio pucelano sobre el área local. Porque de hecho en este tramo y a la salida de un saque de esquina en pleno agobió visitante, José Antonio Caró se marcó el segundo paradón de la noche evitando un gol cantado de los visitantes. Visto el panorama Jon Pérez Bolo comenzó a mover su banquillo y al poco el míster visitante Paulo Pezzolano hizo lo propio retirando a un Kenedy negado con el gol pese a tener alguna bastante clara.

Lo mejor de todo es que el reloj no paraba de correr y eso beneficiaba de forma clara a un Burgos armado en el último cuarto de hora para defenderse pero sin renunciar a cazar una contra y conseguir la sentencia pues tenía en campo jugadores de reconocida velocidad. Sin embargo el Valladolid no aflojaba y su acoso se intensificó de manera alarmante para una parroquia local cada vez más tensionada.

Se esperaban unos minutos finales de partido de infarto y así serían, pero en cierto modo el Burgos consiguió en el tramo final del enfrentamiento defender con mucho orden y baste decir que sufrió bastante menos de lo que lo había hecho con anterioridad.

BURGOS CF - REAL VALLADOLID CF, 1-0

Burgos CF: José Antonio Caro; Borja González, Córdoba, Elgezabal, Matos; Álex Sancris (Edu Espiau, 73´), Atienza, Mumo (Appin, 59´), Ander Martín (Javi López, 84´); Curro y Fer Niño (Saúl del Cerro, 84´).

Real Valladolid CF: Jordi Masip; Luis Përez, Boyomo, David Torres, Lucas Rosa; Iván Sánchez, Monchu, Juric, Anuar (Akinsola, 80´); Kenedy (Víctor Meseguer, 67´) y Sylla.

GOLES: 1-0 (3´): Ander Martín.

ÁRBITRO: López Toca(Cántabro) y en el VAR Sagués Oscoz (País Vasco). Tarjetas amarillas a Caro, Sancris, Fer Niño, entrenador Jon Pérez Bolo, Curro, Javi López; e Iván Sánchez.

CAMPO: El Plantío. 10.742 espectadores