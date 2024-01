Victoria del Burgos CF en un partido poco inspirado

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Burgos CF salvó la visita del Albacete Balompié con una valiosa y sufrida victoria gracias a un tanto postrero de su goleador Curro a la salida de un saque de esquina y tras un enorme barullo. El triunfo tiene un valor altísimo pues los de Jon Pérez Bolo disputaron uno de sus peores partidos que se le recuerdan en El Plantío, sobre todo en la primera parte y durante el primer cuarto de hora de la segunda, mostrándose siempre muy irregulares pese a jugar a favor de marcador gracias a un gol tempranero. El Albacete tampoco lo hizo mejor pero a punto estuvo de sumar algo positivo, sin embargo el míster removió a su equipo a tiempo y con sus cambios el Burgos reaccionó.

No empezó mal el partido el equipo burgalés, pues ya en el primer minuto de juego consiguió finalizar una jugada de ataque con un remate de cabeza de Fer Niño tras centro de Ander Martín que se marchó por encima de la portería. Pero tampoco lo haría mal su rival manchego, pues antes de llegar al cinco de juego dio respuesta con un chut de Escriche demasiado liberado y desde fuera del área que se topó con uno de los palos de Caro. El duelo se iniciaba a muy buen ritmo, sin un dominador claro y con ocasiones en ambas áreas.

Sin embargo pronto se pudo observar que ninguno de los dos contendientes estaba demasiado fino con la pelota y aunque los dos pisaban área lo cierto es que los errores superaban con creces a los aciertos. Aunque el que sí tuvo un gran acierto fue Fer Niño en el 7´, que junto a Djtei con un remate de cabeza a palo cambiado alojaron la pelota en la portería albaceteña. El equipo de Jon Pérez Bolo se aliaba con la diosa fortuna y hacía diana, se adelantaba en el marcador con un gol tempranero y encarrilaba muy rápido el camino hacia la victoria.

Con el marcador a favor se esperaba un mayor control del ritmo de juego por parte local, pero eso no sucedió y casi de inmediato el Albacete generó un par de acercamientos relevantes donde Fuster bien pudo conseguir la igualada. Así, superado el primer cuarto de hora el duelo cada vez estaba más desordenado y tan pronto la pelota estaba en un lado del campo como en el otro. De esta manera Grego Sierra la tuvo con la testa y al poco Fer Niño lo volvía a intentar con cierto peligro, pero el Albacete también decía la suya y lo cierto es que dejaba casi mejores sensaciones en lo ofensivo que el equipo local. El caso es que no había control y la circulación de pelota era muy pobre, sin apenas continuidad ni demasiado criterio, interrumpida en todo momento por algún error o una mala decisión.

Superada la media hora todo seguía igual, el Burgos iba por delante en el marcador pero no había mando ni control y eso no era bueno porque cualquier cosa podía suceder. Y así fue, cuando en el 37´ en una acción aislada el ex del Burgos Álvaro Rodríguez enganchaba un buen disparo desde la frontal y superaba a Caro.

De ahí al descanso el equipo de Rubén Albés apretó en busca del segundo pero le sucedió lo mismo que a los de Jon Pérez Bolo, que no tenían el fútbol suficiente como para lograrlo, por lo que al paso por los vestuarios se mantuvieron las tablas. En el reinicio el Albacete salió mordiendo ante un Burgos desubicado con muchas lagunas en su zona defensiva y en cuestión de segundos malgastó una doble ocasión inmejorable, primero con un remate de Manu Fuster tras centro de Agus Medina que desbarató Caro y de seguido el propio Agus Medina rematando por encima del larguero desde muy buena posición. Pero la cosa no quedó ahí y un par de minutos más tarde el Albacete volvía a atacar los dominios de Caro dejando claro que apostaba fuerte por el triunfo.

Visto el panorama, que el Burgos estaba jugando uno de sus peores partidos en El Plantío, Jon Pérez Bolo no esperó más y realizó un doble cambio con el fin de remover una línea medular que no era capaz de generar nada. Sería una buena decisión, porque en seguida y sin llegar a ser mejor que su oponente, el Burgos ganó mayor presencia en el centro del campo y además consiguió sacudirse el agobio del Albacete. No logró pasar a mandar pero sí, al menos, paso a competir en mayor igualdad. Además, poco más tarde Grego Sierra tendría la primera de la segunda mitad tras un buen envío de Curro, lo que era una gran noticia pese a que el Albacete no tardó en dar respuesta, porque Jon Pérez Bolo siguió moviendo el banquillo y su equipo cambiaba la cara por otra más ofensiva y decidida, todavía sin jugar del todo bien pero más ambiciosa y competitiva, como demostró Dani Ojeda poco más tarde en una jugada personal con disparo alto. De hecho, en el 70´ el equipo tendría la mejor de toda la segunda, pero Fer Niño no pudo superar a Barragán en un clarísimo mano a mano y el portero desvió a la esquina.

Se entró en el tramo final con Jon Pérez Bolo agotando sus cambios y el Burgos mejorando ante un Albacete que tampoco renunciaba a nada, hasta que a falta de siete para el final el Burgos bota un saque de esquina, el portero visitante no está nada bien y tras un enorme barullo la pelota se queda muerta para que le más listo de todos, Curro Sánchez, marque el segundo burgalés y sentencie el partido.

BURGOS CF - ALBACETE BALOMPIÉ, 2-1

Burgos CF: Caro; Borja González, Córdoba, Grego Sierra, Matos; Álex Sancris (Montiel, 65´), Elgezabal (Álex Bermejo, 77´), Appin (Dani Ojeda, 53´), Ander Martín (Atienza, 53´); Curro y Fer Niño (Edu Espiau, 77´).

Albacete Balompié: Bernabé; Álvaro Rodríguez, Djetei, Glauder, Jonathan Silva (Julio Alonso, 65´); Agus Medina (Javi Vargas, 92´), Olaetxea, Riki, Fuster; Escriche (Pedro Benito, 92´) y Juanma (Quiles, 65´).

GOLES: 1-0 (7´): Djetei (P.p.). 1-1 (37´): Álvaro Rodríguez. 2-1 (83´): Curro.

ÁRBITRO: Sesma Espinosa / VAR: Gorostegui Fernández Ortega. Tarjetas amarillas a Curro; Olaetxea.

CAMPO: El Plantío.