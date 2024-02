El Burgos CF no mereció tanto castigo

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Burgos CF regresó de vacío de Elche en un partido donde no mereció tanto castigo. Jugó un buen partido, pero careció de la pólvora que sí tuvo su rival. Sin embargo, los de Bolo lucharon hasta el final para sumar. Un penalti de VAR en las postrimerías del encuentro acabó con las esperanzas del conjunto castellano.

Tenía una labor complicada el Burgos CF en el Martínez Valero. Sin embargo, saltó al terreno de juego con descaro y decidido a sacar un buen resultado. Precisamente, los castellanos tuvieron la primera ocasión del partido. Fue en el minuto 7, cuando Edu Espiau llegó hasta el área, pero no supo definir con solvencia.

La réplica local llegó poco después, en un remate de cabeza en el área que la defensa visitante logró desviar a córner. El partido prometía. Ambos equipos imprimían un fuerte ritmo a sus acciones.

A los 18 minutos, el meta Caro evitó el primer tanto del partido con una gran intervención tras un remate a bocajarro de Manu Nieto. Era el primer aviso serio de los iliciatanos. Y sin tiempo para relajarse, el portero del Burgos volvió a mantener la portería a cero en unos momentos de máxima presión del Elche. La posesión del balón era ilicitano, que controlaba por completo el enfrentamiento.

Caro continuó siendo el protagonista en el Burgos. Muy atento a las acciones de su rival, el guardameta onubense continuaba siendo un auténtico muro ante su portería. Continuaba dominando el Elche, pero tenía la pólvora mojada ante un rival con muy escaso bagage ofensivo.

Sin embargo, los de Bolo mejoraron sus prestaciones a medida que se fuer acercando el final de la primera parte. Mucho más valientes y buscando con más claridad la portería de Dituro.

Appin intenta controlar un balón ante la presencia de un jugador del Elche.LALIGA

Los franjiverdes lo intentaron en los últimos instantes de la primera parte, pero se tuvieron que conformar con el marcador inicial ante un cuadro rojinegro que se defendió bien y apenas pasó apuros para mantener el resultado. Todo quedaba pendiente para la segunda mitad.

El Elche acelera

Tras el paso por los vestuarios, el Elche salió con mucha más intensidad y decidido a marcar pronto. A pesar de ello, el Burgos se mantuvo íntegro sin dar facilidades. Borja trató de sorprender al meta local con un disparo lejano que se marchó fuera (49’), tras un primer intento de Manu Nieto para los ilicitanos. Faltaba el gol, porque el juego era fluido.

Aitor Córdoba durante el partido contre el Elche.LALIGA

El 1-0 llegó en el minuto 59. Un lanzamiento de saque de esquina acabó con un gran disparo de Bigas para adelantar en el marcador al Elche. Un auténtico jarro de agua fría apra un Burgos que hasta ese momento estaba controlando el partido a la perfección. Bolo no se lo pensó y empezó a mover el banquillo en busca de más pólvora. También hizo cambios el argentino Sebastián Beccacece.

Uno de los nuevos en el campo, Mourad, estuvo de dar un nuevo disgusto a los burgaleses (68’). Caro sacó una mano milagrosa. Luego fue Tete Morente, el que lo intentó. Y es que el conjunto franjiverde quería cerrar definitivamente el partido con un nuevo gol.

El Burgos, insiste

Así llegó el tramo final del partido con ventaja del Elche por la mínima. Sin embargo, el Burgos CF no pedía la esperanza de arrancar un buen resultado en el Martínez Valero. Le faltaba el gol, pero no perdía la cara a un enfrentamiento donde afloraron los nervios. Con ventaja en el marcador, los ilicitanos empezaron a dormir el balón tocando y tocando ante la desesperación del conjunto blanquinegro que no conseguía generar opciones claras de gol.

Bolo, con gesto preocupado en el banquillo del estadio ilicitano.LALIGA

Los de Bolo no se rindieron y lucharon hasta el final, aunque con muy escasa fortuna. Ya en tiempo de añadido, Rodrigo Mendoza cayó dentro del área derribado por Grego Sierra y se reclamó penalti que no señaló el colegiado. Se revisó por el VAR la acción y finalmente el árbitro decretó penalti al ver las imágenes. Mourad no falló desde los once metros e hizo el 2-0. Poco después se pitó el final del encuentro