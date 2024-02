El Plantío sigue inexpugnable

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Ni siquiera el Racing de Ferrol, cuarto clasificado y segundo mejor equipo a domicilio de la categoría, conseguía ganar en El Plantío, donde el Burgos se mantiene invicto tras un encuentro con dos partes muy diferentes. Y es que, si en la primera los blanquinegros dominaron por completo, haciendo dos goles y disponiendo de multitud de ocasiones, en la segunda los locales sucumbieron al cansancio y el empuje del Racing de Ferrol que, sin embargo, no consiguió concretar ninguna de las numerosas llegadas que protagonizó.

No tardó el Burgos en dejar claras sus intenciones con una jugada de puerta a puerta que remataba de cabeza Sancris forzando el primer córner de la noche para los locales cuando apenas habían transcurrido tres minutos de partido. Tenía el balón el equipo de Jon Pérez Bolo, que lo movía con mucha profundidad, asediando el área del Racing de Ferrol. No conseguían achicar espacios los gallegos, y en el minuto 5 tenía otra buena ocasión el Burgos a balón parado, pero el centro de Montiel lo enviaba alto Aitor Córdoba en el área pequeña.

Jugaba el Burgos con valentía y ambición generando una tras otra llegada ante un Racing de Ferrol que lo intentaba buscando a Losada, pero que apenas conseguía generar peligro en estos primeros compases en un remate flojo que detenía sin problemas Caro.

La insistencia del Burgos no tardaba en dar fruto y en el minuto 14, una triangulación magistral al primer toque entre Curro Sánchez y Fer Niño acaba el balón en la derecha para que Sancris la cuelgue y cabecee Dani Ojeda para batir por bajo a Cantero. Hubo tensión para ver si el gol subía al marcador por posible fuera de juego de Dani Ojeda, pero el VAR lo dio por bueno.

Imagen del partido entre el Burgos CF y el Racing de Ferrol.SANTI OTERO

La replica de los locales no tardó en llegar, como no, en botas de Losada, el hombre más peligroso de los gallegos, que ponía a prueba los reflejos de Caro. Estiraba líneas el Racing de Ferrol tras el gol ante un Burgos que optaba ahora por asumir menos riesgos y levantaba el pie del acelerador. Tenían más balón los gallegos, con posesiones más largas, aunque no conseguía generar peligro ante un Burgos que se mostraba, además, muy bien plantado en el centro del campo con Atienza muy seguro. Poco a poco, sin embargo, llegaban las acciones de peligro del Racing de Ferrol, sobre todo por banda izquierda, aunque Caro, la defensa y hasta Fer Niño, evitaban males mayores. Y así, cuando peor pintaban las cosas para los castellano leoneses, en el minuto 39, llegaba el 2-0 de los locales en una asistencia genial de Dani Ojeda, que sorprendía llegando por dentro y veía la llegada de Borja desde atrás. Vio el hueco el jugador local, que conseguía batir a Cantero y firmar su primer gol de la temporada con el Burgos.

Pudo recortar distancias el Racing de Ferrol ya en el tiempo de descuento, en un centro de Brais que Héber Pena enviaba a la grada.

Cambió el guión del encuentro por completo tras el descanso. El Racing de Ferrol salió muy enchufado buscando la portería contraria y ya en el 50 lo probaba Álex López con un remate que salió desviado. Parecían más cómodos ahora los gallegos ante un Burgos al que le costaba mucho recuperar el balón y que lo perdía pronto cuando lo tenía. Metía más músculo Bolo en el centro del campo con la entrada de Appin en un equipo cansado al que le faltaba la intensidad de la primera mitad, un Burgos que no conseguía ahora apretar y que fallaba demasiados pases y controles que permitían una y otra vez las escapadas de los locales. La tuvieron Pinchi, Héber Pena y, la más clara, Iker Losada en el 73, obligando a lucirse a Caro, que estaba teniendo mucho trabajo en esta segunda mitad.

Daba entrada Bolo a Edu Espiau y Bermejo y movía al equipo para reforzar la banda derecha, por donde mas estaban llegando los gallegos. Mejoraban los burgaleses, que empezaban a recuperar con mas facilidad el balón e incluso pisaban de nuevo el área contraria. No levantaba el pie tampoco el Racing de Ferrol, que pudo marcar en el 82, en un remate de Héber Pena que no acierta a despejar Elgezabal, pero no se esperaba el fallo Álvaro Jiménez que no consigue rematar. Tampoco Iker Losada conseguía anotar en el 82, en un remate desde la media luna que rebota en Elgezabal y despista a Caro, pero el balón se va fuera.

No quería asumir más riesgos Jon Pérez Bolo, que daba entrada a Grego sierra y Mumo tratando de echar el cerrojo con una defensa de cinco. Aguantó bien el equipo local, que incluso pudo hacer el tercero en el 90, en una internada de Ojeda que culminaba Bermejo, pero el remate se le iba fuera en la última ocasión del encuentro.

BURGOS CF - RACING CLUB FERROL, 2-0

Burgos CF: Caro, Borja, Córdoba, Elgezabal, Matos, Atienza (Grego Sierra, 83´), Curro (Bermejo, 70´), Montiel (Mumo, 83´), Sancris (Appin, 62´), Fer Niño (Edu Espiau, 70´), Daniel Ojeda.

Racing Club Ferrol: Cantero, Delmás (Nacho, 78´), Jon García, David Castro, Brais, Manzanara (Álex López, 46´), Bernal, Pinchi, Héber Pena (Manu Justo, 78´), Iker Losada, Álvaro G. (84´).

GOLES: 1-0 (14´) Dani Ojeda. 2-0 (39´) Borja González.

ÁRBITRO: Ávalos Barrera (Colegio catalán). Tarjeta amarilla a Bernal.

CAMPO: El Plantío, 9.723 espectadores.