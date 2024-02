Bolo: "Lo que hemos conseguido es gracias a ser un equipo unido"

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El entrenador del Burgos CF. Jon Pérez Bolo, afronta el encuentro contra el Sporting de Gijón -domingo, a las 16.15 horas, en El Plantío- con el ánimo renovado después de la dura derrota en Oviedo. "Cuando te caes, la única solución es levantarse. Hemos empezado la semana un poco cabizbajos, pero ya estamos mucho mejor y con ganas de que llegue el partido. Tenemos ilusión de volver a hacer las cosas bien y olvidar ese traspié que tuvimos en Oviedo. Sabemos lo que tenemos que hacer para que no vuelvan a pasar estas cosas", señala.

El resultado de Oviedo no tiene por qué ser un lastre. "No nos va a pesar. Si el Sporting nos gana es porque será mejor, no porque nos pese el partido de Oviedo. Nos vamos a enfrentar a un grandísimo equipo que está haciendo una gran temporada y está arriba por méritos propios. Si somos capaces de ganarlos nos ponemos a un punto de ellos. Estamos hablando de que es un grandísimo equipo, que está haciendo una gran temporada y nos pondríamos a un punto", reflexiona.

"Esa es la ilusión y ese es nuestro reto. Ellos saben que vienen a un campo complicado y si ya son buenos, eso les va a hacer mejor porque no van a salir dormidos. No creo que cuando acabe el partido el resultado vaya a ser por haber perdido 5-0 contra el Oviedo. Lo tenemos olvidado. Ha sido un palo duro y cuando el palo es tan duro, reaccionas".

Avisa que "todo lo que consigamos lo vamos a conseguir con trabajo y humildad. El primero que se equivocó fui yo, porque no fui capaz de transmitir al equipo lo que teníamos que haber hecho y todo se torció desde el principio. No voy a perder la humildad y sé que si perdemos el primer culpable soy yo".

Por ello, "siempre voy a defender a mis jugadores y no voy a poner ni una excusa. Sabemos lo que somos, sabemos nuestros objetivos, dónde queremos llegar y cómo queremos llegar. Si perdemos eso va a ser muy complicado".

Las claves contra el Sporting pasan por que «tenemos que ser un equipo que juegue junto y no deje espacios entre líneas, que pueda robar el balón tras pérdida y vaya a buscar al rival a campo contrario, que sea fuerte en las dos áreas".

Eso falló en Oviedo. "Todo eso que no hicimos en Oviedo. Estuvimos partidos, dejábamos muchos espacios para transitar al rival. Si lo hacemos estamos muertos, porque transitan muy bien. Tienen buen balón parado, jugadores con físico y con gol. Debemos estar muy atentos y tomar eso como ejemplo, pero no sólo en este partido", asegura el técnico vasco.

Recuerda que "lo que hemos conseguido y los puntos que tenemos los hemos logrado por ser un equipo unido, que pelea y llega a las ayudas, que es intenso y defiende el área. Un equipo que es bueno en las estrategias y las defiende. Estamos ahí por eso y tenemos que recuperar la intensidad que no tuvimos en Oviedo".

Sobre el apoyo de la afición, Bolo destaca que "nos sentimos muy respaldados por nuestra afición. Lo dije después del partido de Oviedo, solo podemos darles las gracias porque no es fácil que después del varapalo y el esfuerzo que hace para ir a animarnos, siga animando al equipo. Es para estar orgullosos. Sabemos quiénes somos y dónde queremos llegar y nuestra afición también lo entiende a la perfección".