El Sporting tampoco puede con la magia de El Plantío

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Burgos CF se mantiene una jornada más intratable en El Plantío y en esta oportunidad se deshizo con toda justicia aunque por la mínima, de un Real Sporting que en todo momento jugó a remolque de la propuesta de los de Jon Pérez Bolo. Tras un primer tramo igualado el Burgos tomó el mando y lo incrementaría después de conseguir el gol a la media hora de partido en una indecisión visitante entre el portero y un defensa, pero pese a que después y especialmente en la segunda parte tuvo ocasiones de sobras para sentenciar, pues incluso marró un penalti, dejó vivo a su oponente y terminó el duelo con bastantes nervios.

Ni burgaleses ni gijoneses entraron al césped de El Plantío con demasiada ambición y durante el primer tramo del enfrentamiento además de mucha igualdad la pelota apenas si llegaría a las respectivas áreas, pues el juego se redujo a la batalla típica en la parcela central, donde nadie sería capaz de imponer el mando ni marcar el ritmo de juego más acorde a sus intereses. De esta manera el choque avanzó bastante plano y no sucedería nada hasta poco antes de cumplirse el primer cuarto de hora, cuando se vio el primer disparo del Burgos, cómo no generado por la banda izquierda de Matos que estaba siendo la más invasiva, pero no tuvo ninguna consecuencia.

La primera del Sporting fue mucho más peligrosa, un par de minutos más tarde y aunque terminó en la esquina bien pudo hacerlo en la red, pues los visitantes trenzaron una gran jugada con pase en profundidad donde Villalba se quedó completamente solo. La cosa no quedó ahí y en el córner los asturianos generaron tanto peligro que volvieron a sacar otro más consecutivo y también inquietante. El encuentro comenzaba a alzar el vuelo en cuanto a interés y casi de seguido un gran centro de Sancris no llega a rematarlo Curro por milímetros.

Superado el ecuador de la primera mitad el Burgos ya hacía tiempo que dejaba mejores sensaciones, pero es que ahora además acumulaba acercamientos peligrosos y el siguiente también sería para los de Jon Pérez Bolo, por mediación de un Sancris con un disparo que se pierde a la derecha de la portería defendida por Christian Sánchez. Finalmente, después de haber malgastado varias muy buenas, poco antes de cumplirse la media hora de juego llegaba el gol burgalés. Tras un balón al área que era claramente para el portero, pero ante la cercanía de su defensa no se decide a despejar, ni uno ni otro, y frente al tremendo lío de los visitantes aparece Dani Ojeda y al final entre el burgalés y Rober Pier al alimón terminan por introducir el cuero en la red asturiana.

El gol no hizo si no aumentar el dominio local y en el 32´ el portero Christian Sánchez tiene que despejar de puños otra buena oportunidad burgalesa, confirmando que tras el gol el equipo de Bolo dominaría de forma bastante clara ante un Sporting que acusó demasiado el golpe. De ahí al final el Burgos buscó la pausa pero así bien pudo hacer el segundo, en el 42´ cuando Sancris inicia una buena jugada que termina con un segundo ataque con otro centro de Appin al que no llega por muy poco un Curro que de haberlo hecho habría marcado el segundo

En el reinicio se vio un Sporting algo más dominador e incisivo que buscaba mandar con la posesión y así jugar en campo contrario, lejos de su área para no tener problemas y más cerca de la contraria para buscar el empate. Sin embargo el Burgos se exhibió entonces seguro y contundente en lo defensivo, sin dejar opción alguna a su oponente. De hecho la primera clara fue local, en el 10´ con un remate al poste de Fer Niño con un chut raso al palo cambiado y con un rechace donde Sancris se encontró con la parada del portero.

Después el Sporting tuvo más pelota pero no poder para hacer el empate, aunque a la media hora el visitante Javi Otero tenía una muy buena donde su remate flojo y demasiado centrado no dio problemas a un Caro muy seguro. Mientras que el Burgos mostraba más mordiente y poco más tarde Curro rozaba el segundo con un disparo raso que se encontró con el paradón del portero visitante. Y es que para entonces el Sporting tenía la pelota pero eso significaba que dominara el partido, porque no era así y el Burgos apenas si lo dejaba maniobrar con soltura cuando superaba la línea de centro del campo.

En el tramo final el Burgos perdonó la sentencia, en el 80´ cuando Edu Espiau le gana la espalda a la zaga y gracias a su velocidad se planta en el mano a mano ante un portero que además se resbala, pero el atacante burgalés no es capaz de embocar su remate a palos y sin sentencia el Sporting todavía tenía sus opciones de sumar algo positivo en un campo tan complicado como El Plantío. Y especialmente en el 83´ tras un claro penalti sobre un Montiel que ante la ausencia de un Curro que había sido sustituido apenas un minuto antes se encarga de lanzarlo, pero Joni Montiel lo lanzó fuera.

De ahí a la conclusión el once del entrenador foráneo Miguel Ángel Ramírez arriesgó con todo y dio más sensación de peligro que nunca, pero no por su juego o sus ocasiones y sí más por los nervios de un Burgos que había perdonado antes demasiado.

BURGOS CF - REAL SPORTING, 1-0

Burgos CF: Caro; Arroyo, Córdoba, Elgezabal, Matos; Sancris (Joni Montiel, 81´), Atienza (Grego Sierra, 64´), Appin, Dani Ojeda (Bermejo, 64´); Curro (Ander Martín, 81´) y Fer Niño (Edu Espiau, 71´).

Real Sporting: Christian Sánchez; Rober Pier (Uros Djurdjevic , 75´), Indsua, Diego Sánchez; Guille Rosas, Jonathan Varane (Roque Mesa, 46´), Nacho Méndez, Pablo García (Cote, 58´); Villalba, Mario González (Otero, 46´) y Gaspar Campos (Haissem Hassan, 75´).

GOL: 1-0 (29´): Dani Ojeda.

ÁRBITRO: Guzmán Mansilla (Andaluz) y en el VAR Gálvez Rascón (Madrileño). Tarjetas amarillas a Otero, Nacho Méndez; Atienza, Elgezabal, Arroyo, Matos, Curro y Montiel.

CAMPO: El Plantío. 11.083 espectadores.