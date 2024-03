El Burgos doblega al Eibar en su campo

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Burgos CF consiguió vencer en uno de los campos menos propicios de su historia como es Ipurua y aunque lo hizo por la mínima con un afortunado gol de Peru Nolaskoain en propia puerta en el tramo final del choque, también lo logró con bastante justicia y merecimiento pues los de Jon Pérez Bolo esta vez sí fueron superiores a una SD Eibar que jugó durante toda la primera mitad y gran parte de la segunda a remolque de la propuesta burgalesa. Hasta ese momento el Burgos no consiguió traducir en gol su dominio, pero justo cuando los de Joseba Etxebarria estaban jugando su mejor fútbol y tuvieron las suyas para marcar, llegó el único tanto de la noche a favor de los burgaleses.

Ambos entraron al partido tomando muchas precauciones y aunque los dos porteros no tardaron en intervenir en sendos acercamientos sin demasiado peligro, pasaron bastante minutos de juego previsible y de contención sin que nadie se atreviera en ningún momento a tomar riesgo alguno. Tanto Joseba Etxeberria como Jon Pérez Bolo priorizaron la seguridad por encima de cualquier otro aspecto y en el primer tramo del enfrentamiento el partido se redujo a una batalla en el centro del campo tan cruenta como infructuosa.

Sin embargo, poco a poco y con el correr del reloj las sensaciones se fueron decantando a favor de un Burgos que parecía mejor plantado en el césped y, sobre todo, con las ideas mucho más claras. El Eibar era un equipo completamente maniatado y ni siquiera era capaz de acercarse al área de Caro pese a que en cuanto a posesión tenía más que su rival, pero es que el Burgos jugaba mejor el cuero y encima cada vez más se iba soltando en lo ofensivo. Así, poco antes de llegar al cuarto de hora Matos tuvo un buen disparo desde la frontal que se marchó ligeramente arriba y a la media hora Sancris conseguía ejecutar una buena diagonal con el balón en sus piés para soltar otro buen chut que al igual que el anterior se fue por encima del travesaño.

Quizás parecía poco que a la media hora el Burgos sólo había disparado dos veces a puerta y ninguna entre palos, pero si se tiene en cuenta que su rival había chutado una sola vez a puerta, eso bien podría juzgarse como una excelente noticia para los visitantes, porque aunque no estaban teniendo más posesión que el Eibar, el Burgos ejercía una gran presión sobre salida de pelota que le hacía recuperar el cuero muy rápido, aunque otra cosa era cuanto le duraba en su poder, y tenía criterio para armar sus acometidas. De hecho, al poco Ediu Espiau la recoge lejos de portería y viendo a Zidane adelantado suelta un misil que el portero consigue sacar tras recular rápido y poner una mano salvadora para enviar la pelota a la esquina y evitar un gol que ya se estaba celebrando en la grada de Ipurua, donde había una buena presencia de la parroquia burgalesa. En ese córner Bermejo lo volvió a intentar pero su disparo se perdió por encima del travesaño.

De ahí al paso por los vestuarios ambos tuvieron algún acercamiento que otro, nada peligroso de verdad aunque Curro tuvo la mejor, pero una vez más el Burgos dejó mejores sensaciones antes de marcharse al descanso y la mala noticia es que no había marcado, así como que el colegiado había tenido distinto rasero con la starjetas y eso podría perjudicarlo.

La segunda comenzó con una buena parada de Caro en una falta directa por Aketxe, pero también con parecidas sensaciones a las de la primera pues el Eibar no terminaba de funcionar y el Burgos jugaba muy cómodo en lo defensivo. Además de ello también atacaba mejor y a la hora de juego Matos recuperaba la pelota en su costado y encendía la moto para tras una gran carrera en solitario y ante la falta de ayudas soltar un potente disparo que se pierde por encima del travesaño, mientras que de seguido Álex Bermejo también roba y Curro no consigue controlar bien, por lo que el peligro queda en nada.

Con todo tan igualado y sin apenas llegadas los técnicos comenzaron a mover sus banquillos y lo cierto es que el equipo que más mejoró fue el Eibar, aunque no tanto por las decisiones de Joseba Etxebarria que también y sí más por cuestiones físicas, porque el Burgos comenzó a echarse hacia atrás ante el empuje de un equipo local que por primera vez dominaba más. Entonces se vivieron momentos de agobio del Eibar y un par de ocasiones buenas ante un Burgos que cada vez reculaba más y al que ya casi no le quedaban metros a sus espaldas sin chocarse con Caro, pero eso no significaba que el equipo renunciara a nada y en el 79´ Arroyo combina con un Fer Niño que remata desviado. Mejor fortuna tendría en la siguiente, en el 83´ Curro se la cede a un Fer Niño que lo intenta sin demasiada precisión pero Peru Nolaskoain se cruza en el camino del disparo y la toca con su rodilla desviándolo lo justo como para que Zidane no pueda rechazarla. El Burgos marcaba no sin fortuna un gol que hacía bastante justicia a su buen juego hasta el momento.

En el final del partido el Eibar apretó duro y tendría alguna para conseguir el empate, pero el Burgos salió vivo y aunque no pudo respirar hasta el pitido final, pues en el descuento Tejero casi sorprende a Caro desde muy lejos, al final se llevó la victoria.

SD EIBAR - BURGOS CF, 0-1

SD Eibar: Luca Zidane; Corpas (Tejero, 67´), Sergio Álvarez (Vencedor, 67´), Arbilla, Ríos Reina; Peru Nolaskoain, Matheus Pereira: Aketxe, Mario Soriano (De la Fuente, 83´), Stoichkov; y Jon Bautista (Sergio León, 57´).

Burgos CF: Caro; Arroyo, Córdoba, Elgezabal, Matos; Sancris (Ander Martín, 60´), Atienza (Grego Sierra, 89´), Appin, Álex Bermejo (Fer Niño, 67´); Curro (Miki Muñoz, 89´) y Edu Espiau (Dani Ojeda, 67´).

GOL: 0-1 (83´): Peru Nolaskoain (P.p.).

ÁRBITRO: Sesma Espinosa (Riojano) y en el VAR Ais Reig (Valenciano). Tarjetas amarillas a Aketxe, Matheus Pereira; Matos, Arroyo, Sancris y Fer Niño.

CAMPO: Ipurua.