Caro: "Estamos con mucha ambición y ganas de pelear cosas bonitas"

El portero del Burgos José Antonio Caro ha hecho balance de la pasada jornada y ha analizado el próximo compromiso del conjunto blanquinegro contra el Villarreal B. Afirma que "estoy muy contento y muy orgulloso del trabajo y el esfuerzo que hizo el equipo. Creo que hicimos un partido muy completo, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Fuimos muy valientes y fuimos a por el partido, aunque eso también nos llevó a casi perder el punto que teníamos".

Reconoce el que el empate "me supo mal por el trabajo, por las ocasiones que tuvimos y por todo el esfuerzo que hizo el equipo, pero es un punto superimportante contra un equipo increíble que está hecho para ascender obligatoriamente. Ahora toca pensar en el siguiente".

Apuesta por seguir mirando hacia adelante y no recrearse en los puntos perdidos ante el Espanyol y el Levante. "Si no es por la actuación de sus porteros, tendríamos cuatro puntos más, pero no podemos quedarnos ahí. La realidad es que podríamos haber ganado los dos partidos, pero hay que quedarse también con las cosas positivas que ha hecho el equipo, que hay muchas, y olvidarnos de eso para afrontar los partidos que nos quedan con el mayor optimismo posible", señala.

Asegura que la liga está muy ajustada, "creo que entre el Eibar y el décimo hay seis puntos. Si ganas un partido te pones arribas y si pierdes o empatas te sales de ahí. La cosa está muy igualada, pero estamos con mucha ambición y ganas de pelear cosas bonitas".

Avisa de que el Villarreal B es un rival difícil por su situación en la tabla. "Se está jugando mucho. Es un equipo muy joven que se juega su futuro porque conseguir la permanencia les puede dar mucho. Estamos en un final en el que todos nos jugamos cosas importantes y ningún partido va a ser fácil".

Afirma que "vamos a Villarreal con mucha ambición y ganas de hacer bueno el punto del Espanyol. Lo valoraríamos mucho más. Ya hemos empezado a trabajar la semana y tenemos las ideas muy claras. Será un partido muy difícil, pero iremos a por los tres puntos".

Sobre la imagen que da el equipo lejos de El Plantío, el portero del Burgos CF afirma que "creo que es un problema más mental que físico. Porque veo al equipo entero, que trabaja bien y va bien a las segundas jugadas y los duelos. Creo que tenemos que trasladar el fútbol de El Plantío a los partidos fuera de casa".

Admite que "nos está costando, pero veo al equipo, cuerpo técnico y la gente con confianza y con mucha ilusión. Esperemos que podamos hacer buenos partidos en los cinco que nos quedan fuera y conseguir rascar algo porque para jugar la promoción tenemos que sumar fuera de casa".

Sostiene que "para mí el de Huesca ha sido uno de los peores partidos fuera de casa y a nivel individual el peor de los tres años que llevo aquí".

Un mal partido que "nos sirvió para hacer un buen partido después contra el Espanyol y durante la semana ver en lo que nos habíamos equivocado. Es verdad que en casa nos está costando menos hacer ese juego que le gusta a la gente y al que queremos llegar, pero lo queremos trasladar fuera de casa y por ello trabajamos".

Afirma que es bueno soñar con metas más altas para el equipo, pero hay que ir paso a paso. "Estoy centrado en el día a día y en poder ayudar a mis compañeros, cuerpo técnico y club. El Burgos lleva muchos años sin jugar en Primera División y yo tengo mucha ambición. Sueño en grande y ojalá pueda conseguir ese objetivo para regalárselo a nuestra afición porque es impresionante", comenta.

Tiene claro que "vayamos donde vayamos, siempre nos acompañan y tienen buenas palabras, como se vio en Oviedo. Vivo el día a día centrado en cada partido y las nueve finales que nos quedan. Cuando sepamos cuál es nuestro futuro como club y lo que jugamos, ya valoraremos mi futuro, pero aquí estoy muy feliz, la gente me quiere un montón y lo veo cada día".