Un penalti in extremis da al Burgos CF los tres puntos frente al Racing de Santander

Triunfo a última hora del Burgos CF frente al Racing de Santander en un partido completo de los de Bolo. Desde el primer minuto fue el equipo que propuso, generó y llegó con peligro, pero una reacción rápida del conjunto visitante permitió a estos a mantener el empate en el marcador durante todo el partido. Sin embargo, un penalti en el último suspiro permitió a Curro dar los tres puntos a los locales para seguir con la imbatibilidad en El Plantío.

Después de la dura derrota del Burgos Club de Fútbol en Villarreal ante el colista de LaLiga HyperMotion, los burgaleses se aferraban a su última oportunidad para seguir soñando con lograr entrar en el Play-Off de ascenso a Primera División.

La secuencia del penalti a Curro El objetivo del fotógrafo Tomás Alonso captó a la perfección el penalti a Curro que, a la postre, significó, tras la transformación de la pena máxima por el delantero andaluz, los tres puntos para el Burgos CF y una explosión del alegría en El Plantío.

Curro se adentra en el área del Racing.©Tomas Alonso

El delantero andaluz es derribado en falta. La imagen lo muestra claramente.©Tomas Alonso

El árbitro pita penalti y Curro lo transforma.©Tomas Alonso

Para ello, al conjunto de Bolo solo le servía ganar sí o sí al Racing de Santander, un duelo catalogado de alto riesgo que paró las cercanías de El Plantío. Hasta 3.000 personas acompañaron al conjunto visitante para intentar con la imbatibilidad del Burgos en su feudo, un objetivo complicado que durante muchos minutos del partido no parecía que fuese a suceder. Y es que el conjunto local salió en tromba al terreno de juego en busca de los tres puntos y ya en el primer minuto, Fer Niño avisó con un robo a la defensa en un pase atrás que Jokin Ezkieta logró malbaratar.

Primer minuto y el Burgos ya mostraba porque sumar puntos en El Plantío no era cosa de niños. No tardarían los locales en volver a llegar con peligro, cuando pasados los cinco minutos de juego, Joni Montiel disparó raso y cruzado un balón que se fue rozando el palo.

Al final, tanto acercarse a las inmediaciones del área visitante iba a dar sus frutos. Y estos llegaron apenas en el ocho, cuando Ander se guisó una jugada personal y desde la frontal, pegó un zurdazo cruzado que logró superar al guardameta racinguista. Así se abriría el marcador de El Plantío que no tardaría en volverse a modificar, ya que el Burgos no conseguiría mantener la ventaja mucho tiempo y, pasados los veinte minutos de juego, Arana lograría igualar las fuerzas en el electrónico con el gol del empate. Tras el gol, a los visitantes no se les vería mucho más peligro durante la primera parte.

Por su parte, el Burgos lo intentaría con un disparo de falta directa de Joni o varios saques de esquina que, en innumerables ocasiones, pusieron en complicaciones a Ezkieta. Y es que Montiel lo intentó de gol olímpico, Joni casi marca desde la esquina mientras que Sancris obligó al guardameta a desviar el balón con un disparo de zurda. Con los locales arriba en busca del tanto de la ventaja, el partido se fue al descanso.

Comenzaron los segundos cuarenta y cinco minutos tal y como acabaron los primeros, desde el saque de esquina para el Burgos que lo seguía intentando. Hasta dos veces pudo marcar el equipo local durante los primeros cinco minutos.

Primero con un centro de Matos que no logra conectar Curro y más tarde, con un remate de Fer Niño que se va ligeramente desviado por encima del larguero. Era la misma historia del inicio del partido.

No obstante, en esta ocasión la insistencia no daría frutos y, aunque Fer Niño lograría anotar y poner la ventaja en el marcador, el colegiado valenciano anularía el tanto por supuesto fuera de juego. Dicho golpe no evitaría que los locales siguieran intentando e insistiendo en busca de ponerse por delante en el marcador.

De todas formas, también Caro tuvo que aparecer tras un potente disparo del joven Peque, pero más allá de esta acción, el Racing de Santander vivió en sus propias carnes lo complicado que es jugar en el El Plantío. Mientras tanto, el Burgos seguía a lo suyo con Matos intentándolo desde dentro del área o los remates arriba de Fer Niño tras las prolongaciones de Sancris o Grego.

No obstante, las ocasiones de peligro no se materializaron y el tanto de la victoria no llegaba para el Burgos que pese a la superioridad y merecerlo, solo lograría un punto que sabría a poco. Pero nada más lejos de la realidad, el colegiado señaló un penalti en el último minuto gracias a un pase a la espalda de la defensa que obligó a German a hacer falta.

Un penalti que Curro anotó para certificar los tres puntos in extremis y demostrar una vez más porque sumar puntos en El Plantío no es algo para cualquier equipo de la categoría de plata del fútbol español. Ni siquiera para el club de moda en Segunda División.