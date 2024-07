Matos se despide del Burgos CF

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El lateral José Matos no seguirá en el Burgos CF la próxima temporada. El jugador sevillano se despedía a través de las redes sociales con un comunicado en el que decía adiós "con un nudo en la garganta" tras "tres años maravillosos y plenos".

El lateral izquierdo señala que "he sido muy feliz aquí y me he sentido querido en cada rincón de la ciudad, habiendo hecho de Burgos mi casa, mi hogar".

En su carta de despedida destaca que "me habéis hecho sentir muy del norte aun siendo muy del sur". Tras agradecer a la afición y al club estos tres años, Matos se marcha de un club en el que "he crecido como persona y como futbolista".