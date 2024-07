David González: «No puedo estar más contento de volver al Burgos CF»

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El canterano David González expresó este lunes su agradecimiento por la confianza depositada en él por la directiva y el club, comprometiéndose a aportar su máximo rendimiento durante su presentación oficial celebrado en las instalaciones del Municipal El Plantío, en el que contó con la presencia de su familia, visiblemente emocionada, y del director deportivo del Burgos CF, Miguel Pérez Cuesta, ‘Michu’.

El nuevo fichaje vestirá la camiseta del Burgos CF hasta 2027 y ya ha dejado destellos de su calidad en el primer amistoso de la pretemporada, en el que el Burgos CF se impuso al vigente campeón de la Copa de SM el Rey, el Athletic Club.

«No puedo estar más contento de volver. Me siento como en casa y siempre lo he sentido así. Jugar aquí y verme dentro del campo cuando hace unos años lo veía desde la grada es un lujo. Estoy muy contento y como les digo a mis padres, estoy en un sueño, en una nube. Quien me iba a decir a mí con 7 años que iba a acabar jugando aquí», se sinceraba el centrocampista burgalés.

Su primer objetivo es dar su «mejor versión» para «ayudar» a lograr los retos que el Burgos CF se plantee para la temporada «para que la ciudad siga ilusionada con el fútbol».

Aunque el canterano se considera «un mediocampista de vocación más ofensiva», deja claro que llega a la plantilla blanquinegra « para ayudar» y «jugar donde me ponga el míster». Promete «dar mi cien por cien, ya sea de doble pivote, de diez o en banda. Me considero un jugador que puede jugar en varias posiciones y vengo a ayudar al equipo, a lo que me pida el míster los minutos que sean en la posición que sea», reiteró.

Ese espíritu de entrega apuntala la querencia de Michu a las «plantillas cortas» en la creencia de que «a los chicos de la cantera lo que tenemos que hacer es ponerlos a jugar». Puso como ejemplo la participación de Rastri por una lesión de Anderson en el partido contra el Athletic en el que tuvo que «competir contra Berenguer e Iñaki Williams y lo hace bien». «Tenemos talento en Burgos y tenemos que cuidarlo», remachó.

En el caso de David ponderó que «tiene un fútbol tremendo y una zurda a la que le bastaron pocos minutos para dejar a Edu delante de la portería el otro día. Es una asistencia de muchísimo nivel contra un equipo de Primera División».

El director deportivo blanquinegro destaca la importancia de «tener un chico como David en una plantilla, que pueda jugar en tantas posiciones, con un talento muy difícil de encontrar en cualquier país».

De ahí el interés por recuperar a González que pertenecía al Real Madrid ya que, según desveló el propio canterano, el Burgos y Michu , desde el primer momento se mostraron muy interesados en su contratación en cuanto el joven centrocampista decidió dar el salto al fútbol profesional.

De hecho, reconoció que «era mi primera opción volver aquí». Un deseo que se demoró por la burocracia interna de un «club enorme» como el Real Madrid.