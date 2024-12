El Burgos CF no puede con el empuje del Levante

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Burgos CF saldó su desplazamiento al Ciutat de València con una dolorosa derrota en los últimos instantes y después de un partido muy igualado en el que consiguió ponerse por delante gracias a un tanto de Curro Sánchez en el ecuador del primer periodo. Hasta entonces los de Ramis estaban siendo superiores pero a falta de diez minutos para el descanso encajaron el empate en un saque de esquina dando paso a una segunda mitad muy ajustada e igualada. Tras el descanso las ocasiones escasearon y lo más justo hubiera sido el reparto de puntos, pero a poco de la conclusión apareció el local Carlos Espí y con un doblete sentenció al Burgos.

Entró mejor al partido el equipo dirigido por Luis Miguel Ramis pues además de mostrar mejor actitud de salida también se le notó más ambicioso que al Levante de Julián Calero, que no sorprendió a ninguno de los presentes con un planteamiento de claro corte defensivo en el que no estaban permitidas las dudas ni las imprecisiones en zona peligrosa, por lo que en el primer cuarto de hora los locales se limitaron a defender bastante atrás con las líneas bien juntas y sin preocuparse mucho de despejar con contundencia lo que les llegara.

En este primer tramo del partido el Burgos dominó más la pelota y lo intentó a base de jugadas elaboradas pero tratando de finalizar sus acciones ofensivas, como demostró Curro Sánchez con un remate desde fuera del área tras envío de Dani Ojeda o este mismo asistente poco más tarde tras pase de Pipa. Estos tímidos acercamientos habían dado el mando a los burgaleses pero de momento no pasaban muchas cosas en las áreas.

Hasta que en el 20´ Álex Sancris ante la pasividad de la zaga local consigue pisar área y sacar un centro que Curro Sánchez remata en carrera cruzado algo mordido con su pierna derecha y que tocó ligeramente en Elegezabal, pero en todo caso muy bien colocado porque superó al cancerbero granota Andrés Fernández y terminó colándose en la red enganchado al palo. El Burgos encarrilaba el resultado.

No mejoraron los locales después de encajar el gol y de nuevo jugarían a remolque de la propuesta burgalesa, que consistía en robar rápido y tener el balón y la posesión para buscar el marco contrario con jugada de toque. Así, a la media hora Pipa la pone para que Ojeda a la carrera y con regate consiga meterse en el área y soltar un buen disparo que sin embargo fue demasiado centrado y el portero lo detuvo con pocos apuros. El Levante no despertaba pero poco más tarde, en el 34´, Pablo Martínez bota un córner que la zaga burgalesa no es capaz de alejar de forma expeditiva y en ese barullo enorme con despeje contra un compañero incluido, la pelota le cae en área chica a un Morales que se gira y fusila el empate. El Levante conseguía empatar haciendo muy poco y gracias a una pelota parada.

La igualada no le dio la vuelta al calcetín pero de ahí al descanso sería el Levante el equipo con mayor presencia ofensiva en área rival, aunque al igual que antes le faltaron buenas ideas en el último tercio de campo y un Burgos menos reconocible que antes tampoco sufrió para alcanzar el descanso sin mayor castigo.

La segunda se abrió con una nueva combinación entre Curro Sánchez y Dani Ojeda en donde le faltó algo de pausa al finalizador pero que fue bastante peligrosa. Sin duda una buena manera de afrontar un segundo periodo donde sin embargo pocas cosas cambiaron durante muchos minutos. La igualdad se alargaría en el tiempo y de hecho, sin llegadas a las áreas, tanto Julián Calero como Luis Miguel Ramis comenzarían a mover fichas a la hora de juego; el primero con un triple cambio y el segundo con uno doble. Todo ello con el propósito de mejorar el pobre bagaje ofensivo de sus escuadras, incapaces de generar ocasiones claras.

Hasta que en el 69´ los dos recambios burgaleses se asociaron para tener la primera clara de la segunda, pues Borja Sánchez ganó el costado izquierdo hasta el final y puso un centro raso al primer palo que Fer Niño en pugna con su par a punto estuvo de embocar entre palos. Poco después el Levante respondía con un buen centro que se paseó ante Ander Cantero y parecía que el duelo por fin se abría definitivamente, pero no fue así y ni siquiera cuando Julián Calero agotó sus cambios a falta de un cuarto de hora y poco más tarde Ramis hizo otro doble.

De hecho sobre el césped del Ciutat de València sólo habría emoción y quizás algo más de ambición y buen juego de un Burgos que lo intentó y que tuvo la segunda clara con un remate acrobático de Curro Sánchez en el primer palo. Pero en el 84´ el lateral derecho Andrés García consigue llegar hasta el final en una gran acción individual y su buen y tenso centro lo remata a la red Carlos Espí de potente testarazo. El Levante sorprendía en los mejores minutos burgaleses de la segunda y de nuevo marcaba en una jugada aislada que en esta ocasión valía tres puntos.

De inmediato Ramis metió a Georges en busca del empate pero lo que llegó ya en el descuento fue el tercer tanto de un Carlos Espí que hacía doblete al aprovechar un balón a la espalda en un desajuste en la zona central de una defensa burgalesa muy arriba.

LEVANTE UD - BURGOS CF, 3-1

Levante UD: Andrés Fernández; Andrés García, Elgezabal, Dela, Navarro (Pampín, 58´); Kochorashvili, Algobia (Oriol Rey, 58´); Brugué (Carlos Álvarez , 58´), Pablo Martínez, Morales (Carlos Espí, 74´); e Iván Romero (Sergio Lozano, 74´).

Burgos CF: Ander Cantero; Pipa, David López, Aitor Córdoba, Florian (Íñigo Córdoba, 79´); Morante (Mario Cantero, 79´), Atienza (Georges, 87´); Sancris, Curro Sánchez, Ojeda (Borja Sánchez, 61´); y Edu Espiau (Fer Niño, 61´).

GOLES: 0-1 (20´): Curro Sánchez. 1-1 (34´): Morales. 2-1 (84´): Carlos Espí. 3-1 (91´): Carlos Espí.

ÁRBITRO: Sánchez López (Murciano) y en el VAR López Toca (Cántabro). Sin tarjetas.

CAMPO: Ciutat de València.