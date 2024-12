Un gol de David López descongela El Plantío y vale la victoria

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Un solitario gol de David López en tiempo de descuento y en una acción a pelota parada desde la esquina, le dio la victoria al Burgos CF sobre un rival directo como el CD Eldense, al que ahora supera en la clasificatoria. Todo ello en un partido tremendamente igualado de principio a final en el que ninguno de los dos fue capaz de desplegar un buen fútbol ni de dominar al rival, pero que en todo momento estuvo muy peleado y donde ambos mostraron ambición por conseguir un triunfo que quizás ninguno mereció.

Sin embargo donde no llega el fútbol a veces sí lo hace la estrategia y el Burgos se llevó todo el premio.

Con un once tipo muy del agrado de Luis Miguel Ramis, que en esta ocasión metía en punta a Fer Niño y no a Edu Espiau, el Burgos saltó al césped arrollador y en cuestión de minuto y medio rozó el gol en un córner botado en corto donde Álex Sancris recibió esquinado en el borde del área y buscó la esacuadra de palo largo, pero su disparo se encontró con la excelente intervención de un Juan McKay que sacó de su marco.

El equipo de Ramis había comenzado con mucho ritmo en esta fría noche en tierras burgalesas y durante el primer tramo del enfrentamiento encerró a su oponente en campo propio y merodeó el área con insistencia.

Se estiró por primera vez el Eldense en el 11´, con una jugada muy directa en la que Nacho Quintana generó problemas a tres defensores y que demostraba que los alicantinos son un equipo capaz de hacer daño con muy poco. De hecho, el cuero acabó en la esquina y en ese córner Ander Cantero tuvo que intervenir con acierto para no verse superado por el cabezazo de Chapela.

La jugada removió la dinámica y en el siguiente tramo el duelo estuvo much más igualado, sin control territorial de nadie y sin que a ninguno le duraran demasiado las posesiones, también porque el ritmo de partido era muy alto. Así hasta superado el ecuador no se vería nada en ñlas áreas, pero en el 24´ Fer Niño le hace un buen roto a un Iván Martos que bien pudo ser castigado con un penalti, pero el disparo del atacante burgalés desde buena posición no coge puerta.

En la segunda parte del primer periodo el choque seguiría igualado y aunque nadie rebajó su nivel de exigencia con el correr del reloj ambos jugarían de manera más precavida y sin arriegar. De esta manera y con el Burgos teniendo mucha más posesión, pocas sucedieron en las áreas.

En la visitante sólo se vio un gran centro de Florian en el 29´ al que llegó nadie a rematar y en la local en el 34´ los de Elda montaron un gran contra golpe donde el remate final algo escorado no fue capaz de superar a un seguro Cantero.

En el reinicio el partido se embarulló bastante y el colegiado tendría bastante más trabajo que en la primera a la hora de penalizar las infracciones, de hecho en el 50´ el Burgos gozó de una buena falta en la esquina derecha del área grande que botó Sancris a pierna cambiada y directa a portería, pero que se le marchó arriba del travesaño.

En todo caso, entre las constantes interrupciones y la mucha pelea que habría en los duelos individuales y segundas jugadas, la pelota no perteneció a nadie y cuando alguno de los dos la tenía en su poder tampoco había buenas ideas.

De esta manera la siguiente oportunidad reseñable llegaría en el 61´ y de nuevo a pelota parada, en otro saque de esquina en corto de los burgaleses que terminó con el buen disparo de Dani Ojeda desde fuera del área que Juan Mackay sacó con apuros porque en el rechace el Burgos también pudo hacer gol.

Ante tal panorama de igualdad y sin que nadie renunciara a conseguir la victoria poco más tarde tanto el técnico local Luis Miguel Ramis como el visitante Daniel Ponz decidieron buscar en sus banquillos soluciones y ambos hicieron un doble cambio.

Sin embargo el partido no cambió su ajustada dinámica y tampoco habría llegadas a las áreas, porque ya no es que los equipos malograran su último pase o el remate final, es que cometían errores de precisión en cualquier parte del campo y así era muy complicado montar acciones de ataque con garantías de éxito.

A falta de un cuarto de hora para la conclusión hubo otra rueda de cambios de Ramis y Ponz, pero prácticamente eran hombre por hombre y en cuestiones tácticas no habría variación. A los dos les siguió costando todo demasiado y cuando a falta de diez minutos el Eldenses mantuvo la pelota durante un minuto largo y acoso de manera contínua a Ander Cantero y su zaga la grada de El Plantío comenzó a inquietarse, pues los de rosa bien pudieron hacer gol.

El agobio sirvió para que al menos el Burgos despertara y también dijera la suya en un par de acciones peligrosas tan embarulladas como el resto del partido.

El descuento sería de infarto, con mucha emoción e impaciencia y un paradón de Mackay 91´ ante un Martos que casi marca en portería propia, e incluso en ese saque de esquina el VAR revisó unas posibles manos visitantes. Hasta que en el 94´ y con el cielo soltando agua nieve sobre El Plantío, Sancris botaba un córner perfecto y un David López muy liberado se eleva majestuoso y la revienta con la testa a la red para delirio de la grada.