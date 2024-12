Un Burgos CF sin pólvora no puede lograr la victoria en El Plantío

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Burgos CF no fue capaz de sumar la tercera victoria consecutiva en El Plantío ante su parroquia y terminó empatando sin goles ante un Málaga CF que nunca ha ganado en el templo burgalés. El partido estuvo siempre muy competido e igualado y ambos tuvieron alguna ocasión clara para marcar, pero los dos demostraron una vez más sus problemas con el gol y sin que nadie se decidiera a arriesgarlo todo por el triunfo, ni siquiera el Burgos en el tramo final, el choque acabaría con el mismo resultado con el que comenzó.

Tarde invernal en El Plantío y salida ardiente al césped de un Burgos que antes de cumplirse el primer minuto de juego ya generó una ocasión de gol clara, cuando el equipo consigue combinar con Curro Sánchez en zona central y éste abre a la izquierda para que Florian ponga un centro al segundo palo que finaliza Ojeda con un disparo que se encuentra con la buena intervención del portero visitante Alfonso Herrero. Los de Luis Miguel Ramis rozaban el gol tempranero pero el Málaga también porque en el 3´ Lobete recibe pegado a línea de banda y se va perfecto de David López para plantarse en la esquina del área chica, donde tras dos recortes consecutivos a Atienza engancha un disparo mordido que no entró en la red por poco.

Después de estos dos sustos ninguno rebajó su ímpetu y si en el 9´ Sancris tuvo otra muy buena en una acción individual con mucho regate, en el 16´ los malacitanos decían la suya en una falta lateral muy peligrosa que terminó en la esquina. El choque estaba siendo vistoso y muy disputado, sin que nadie lograra mandar aunque con los burgaleses teniendo algo más de posesión. En todo caso la igualdad era notable y esa dinámica prosiguió invariable en el siguiente tramo de encuentro, cuando el Málaga tuvo mayor presencia en campo burgalés pero sin poder someter nunca a su rival ni evitar encajar acercamientos de un Burgos que no dejaba de buscar el gol pero al que le costaba muchísimo generar opciones. También al equipo del visitante Sergio Pellicer, pues la siguiente oportunidad interesante no se vería hasta superada la media hora en un saque de esquina en portería de Cantero donde el barullo que hubo le pudo costar caro al Burgos. Para entonces el interés del duelo estaba en declive pero en el 36´ el visitante Larrubia despertó de golpe a la grada, tras recoger un buen envío y orientarse al disparo de rosca con la zurda al palo largo que se estrelló en el larguero. Dos minutos más tarde el Burgos respondía con un córner donde un desafortunado resbalón de Larrubia le dio la opción a Florian de remachar desde muy cerca, pero el remate no cogió palos. Así, con mucha igualdad, ocasiones repartidas y nada de acierto en la finalización terminaría la primera mitad.

Con dos cambios de Ramis en el descanso el reinicio sería bastante parecido a lo anterior y el partido volvió a disputarse con mucho ímpetu e igualdad pero también con poca precisión e ideas en los últimos metros, porque ambos conseguían pisar área contraria con regularidad pero no lograban terminar bien las jugadas de ataque y, por ejemplo, en el 54´ en un córner botado en corto Florian conseguía marcar de cabeza pero era anulado por fuera de juego claro pese a que el goleador tuvo tiempo y espacio de sobras como para no caer en él. El Burgos se animaba en esta fase del duelo y el técnico foráneo Sergio Pellicer decidió mover su banquillo con un doble cambio a la hora de juego. Un movimiento que tuvo su incidencia porque en el 64´ el Málaga volvió a chutar a puerta después de muchos minutos sin hacerlo, por mediación de Lobete y tras una buena jugada colectiva de mucho toque.

Se superó el ecuador de la segunda mitad con todo tan atascado como siempre y para entonces casi todos los presentes tenían claro que sólo un gol desnivelaría la mucha igualdad, aunque quizás no unos entrenadores que a falta de un cuarto de hora volvieron a mover sus banquillos a la búsqueda de ese desequilibrio que no terminaba de llegar por muchos que las dos escuadras acumularan acercamientos o acciones a pelota parada. De hecho en el 79´ se vio una acción donde intervinieron los dos últimos recambios, con el visitante Rahmani durmiéndose en el repliegue e Íñigo Córdoba rozando el gol ante un Herero que paró al más puro estiulo balonmano con la pierna. Dos minutos depués el Málaga malgastaba su mejor ocasión de la segunda mitad con un buen cabezazo de Baturina que no entró por poco.

El tramo final del encuentro también sería similar a lo visto antes, quizás jugado con algo más de ritmo pero sin que ninguno de los dos contendientes se decidiera a subir su nivel de riesgo en ningún momento, por lo que el marcador no se movió.

BURGOS CF - MÁLAGA CF, 0-0

Burgos CF: Cantero; Pipa, David López, Aitor Córdoba, Florian; Morante (Mario Cantero, 46´), Atienza; Álex Sancris (Íñigo Córdoba, 76´), Curro Sánchez (Borja Sánchez, 80´), Dani Ojeda (Marcelo Expósito, 89´); y Fer Niño (Edu Espiau, 46´).

Málaga CF: Herrero; Puga (Gabilondo, 85´), Pastor, Galilea, Víctor García; Larrubia (Rahmani, 76´), Ramón Enríquez (Izan Merino, 61´), Luismi Sánchez, Antoñito Cordero (Ochoa, 85´); Lobete y Dioni Villalba (Roko Baturina, 61´).

GOLES: No hubo.

ÁRBITRO: Galech Apezteguía (Navarro) y en el VAR Gorostegui Fernández-Ortega (Vasco). Tarjetas amarillas a Atienza, Álex Sancris; Luismi Sánchez.

CAMPO: El Plantío.