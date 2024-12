El Burgos CF juega a la lotería y gana

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Consiguió el Burgos CF tres puntos de oro para acabar la primera vuelta y colocarse con 26 puntos en la tabla clasificatoria. Tres puntos que saben doblemente bien tras un encuentro espeso y complicado en el que los locales apenas jugaron a nada frente al colista. Finalmente, una genialidad de Dani Ojeda, culminada por el remate de Curro Sánchez, decantaba el partido a favor de los locales en el minuto 84.

Salió el Burgos decidido en busca de la portería contraria, y a punto estuvo de hacerlo cuando apenas se había cumplido el minuto 3 de partido, en una carrera de Sancris por la derecha con balón al área donde Borja no llega por poco en el primer palo. Lo intentaba el equipo blanquinegro, ayer de azul, sobre todo por banda derecha, pero el Tenerife, muy seguro en línea defensiva, no permitía el último remate de los locales.

Tenía el balón el equipo de casa, que lo movía y trataba una y otra vez de llegar hasta el área contraria ante un Tenerife que no perdía la posición en defensa, pero que poco más hacía en el partido. Apenas conseguían los canarios retener el balón y mucho menos generar juego.

Superado el cuarto de hora, sin embargo, protagonizaron los visitantes un par de llegadas con peligro hasta el área burgalesa en sendos contragolpes en los que sufrió la defensa del Burgos para acabar despejando el peligro. Insistían ahora los visitantes, que en el 22 tenían una buena ocasión en un remate de Waldo que sacaba in extremis David López, desviando el balón a córner.

Se había abierto el partido, que era ahora de ida y vuelta. Diarra había adelantado su posición y daba mucha movilidad al Tenerife, que había estirado líneas ante un Burgos incapaz ahora de controlar el centro del campo. Aún así, pudo adelantarse el conjunto de Ramis a la media hora en un balón al área de Florián Miguel que despejaba con apuros la defensa tinerfeña a cornér. La tuvo de nuevo Sancris en el saque de esquina, pero tampoco conseguía superar a la defensa visitante.

Lo intentaban unos y otros, aunque lo cierto es que nadie conseguía disparar entre los tres palos en un encuentro que atravesaba por momentos de auténtico desorden, lo que parecía beneficiar a un Tenerife que se había hecho con el control del centro del campo y cada vez tenía más presencia en campo contrario.

Lo intentaron los locales en el 36 en un remate de volea de Marlos que se iba fuera y en el 39, cuando peor lo estaban pasando los locales, aparecía Curro Sánchez para poner a prueba los reflejos de Badia con la zurda y a la media vuelta. Pero la más clara llegaba apenas un minuto después en una recuperación de Fer Niño que centra sobre Florian Miguel, no llega al remate por poco, tampoco lo hace Curro Sánchez y cuando está a punto de llegar Fer Niño se queda el balón Badia.

Finalmente conseguía Fer Niño el ansiado gol al borde del descanso tras una buena combinación, con balón de Sancris al primer palo, aunque anulaba el colegiado el gol a instancias del árbitro del VAR por falta de Sancris en la recuperación del balón. Tuvo la última el Burgos en el descuento en un balón que colgaba Pipa y remataba fuera Florian Miguel.

Ya en la segunda mitad daba entrada Ramis a Morante en busca de más profundidad, pero seguía el Burgos sin encontar juego por dentro. No jugaban a nada los locales, completamente desdibujados. Tampoco el Tenerife. Probaba el técnico del Burgos con la entrada de Ojeda y Edu Espiau, aunque el partido no mejoraba. Lo intentaba Edu Espiau en el 63 con un disparo raso y fácil para el portero visitante. La replica del Tenerife llegaba poco después en botas de Marlos, que obligaba a emplearse a fondo a la defensa burgalesa.

El Burgos lo intentaba, primero con un pase filtrado de Pipa que Dani Ojeda remataba demasiado escorado a las manos del portero. Probaban de nuevo los mismos protagonistas en el 70, con una nueva asistencia de Pipa que Dani Ojeda remataba de cabeza desde el centro del área.

Buscaba la genialidad individual el Burgos ante un Tenerife que hacía muchos minutos que apenas salía de su área más que en algún contragolpe aislado. Pero en el minuto 74, el que estaba siendo el mejor de los locales, Pipa, tenía que abandonar el terreno de juego por lesión.

No acusó el contratiempo el Burgos, que continuó teniendo el balón y buscando la portería contraria y así, aunque seguían faltando ideas frescas y ocasiones claras, si llegaban varias internadas de los locales, que finalmente conseguían adelantarse en el marcador en el minuto 84 en una internada de Iñigo Córdoba, que tras recortar bien a Dani le pone un pase perfecto a Curro Sánchez, que bate a Badia y coloca el 1-0. A partir de ahí, lo intentó el Tenerife sin éxito y con pocas ideas.