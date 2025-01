Ramis quiere un "partido casi perfecto" para desactivar al Granada

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Burgos CF tiene que hacer un partido "casi perfecto" para contrarrestar el potencial del Granada, al que se mide este viernes, a las 20.30 horas, en el estadio Los Cármenes.

El partido llega con el mercado de invierno ya en pleno movimiento, y la influencia sobre la preparación del partido, Ramis indica que "nosotros estamos focalizados en el partido del viernes, hemos entrenado con normalidad, completando con jugadores del filial para que conozcan cómo trabajamos y si surgen dificultades que nos puedan ayudar como lo están haciendo, lo demás es un tema paralelo que no nos puede desviar del entrenamiento y de lo que necesitamos de cara al partido".

En cuanto al estado de Álex Sancris, el técnico del Burgos CF recuerda que tuvo una molestia hace unos días y se le sacó del entrenamiento, por lo que la jornada del miércoles fue prácticamente de recuperación y se verá "cuál ha sido la evolución en estos dos días y el que no entrene no significa que no vaya a ir ni que vaya a ir". Y si no está disponible al final, "buscaremos soluciones porque las tenemos". Y negó que pueda estar relacionado con una posible salida del club, "no hay nada sobre eso, está con nosotros y ojalá siga con nosotros".

El delantero recién fichado, Fernando Mimbacas, "viene para jugar con el primer equipo" y de un proceso de recuperación de una lesión, por lo que "lleva cuatro semanas sin entrenar, lo que implica un proceso de readaptación". De su lesión de tobillo está "cada vez mejor" y las revisiones médicas son "positivas". Además, "acaba de terminar su temporada en Uruguay, más el periodo de vacaciones y de recuperación de su lesión y tendría que empezar una pretemporada, vamos a ir despacio y ojalá podamos contar con él pronto". Sobre Raúl Navarro, "evoluciona bien, está trabajando con el readaptador, y las dolencias son menores. Es verdad que la molestia es complicada, pero él está trabajando muchísimo para volver cuánto antes”.

No da ninguna posición "por cerrada" en el mercado de invierno, aunque "es verdad que hay posiciones prioritarias que hay que cubrir".

Respecto a las bajas de Loic Badiashile y López Pinto, el entrenador del Burgos CF indica que "estaban participando poco y estamos buscando jugadores que puedan ofrecernos más rendimiento". Y los jugadores "piden salir porque no tienen oportunidades, son dos partes que se tienen que poner de acuerdo". La marcha de Lichi es por motivos personales, "él ha pedido salir, y es una de las posiciones que tenemos que reforzar". Estaba lesionado, no obstante, y había buscar soluciones, aunque admite que "estamos en déficit, tenemos una plantilla corta que hay que complementarla bien".

A Ramis no le preocupa que aún no hayan llegado más refuerzos. "No lo estoy, porque como tenemos claro lo que queremos para el equipo, en ese sentido estoy convencidísimo de que la dirección deportiva está trabajando en ello, estamos muy alineados", indica y recuerda que el "mercado de invierno es el que es, no tiene nada que ver con el de verano, porque hay que tratar de buscar rendimiento inmediato y perfiles de madurez que empiecen a rendir cuanto antes y hay que ir con tranquilidad pero no durmiéndose, pero si fallas te penaliza".

Sobre la posición de Íñigo Córdoba, el técnico del Burgos CF explica que “tenemos una estructura, la que consideramos mejor. En el caso de Íñigo, puede ocupar cualquiera de las posiciones de banda. Tiene recorrido y puede expresarse bien ahí”.

En cuanto al rival, Ramis indica que “el Granada CF tiene muchas individualidades. Evidentemente, Uzuni es un jugador importante, pero su sustituto será de garantías. Tienen mucha pegada, mucha calidad, nos obligarán a hacer un partido casi perfecto”

Será clave la concentración. “No nos podemos equivocar, buscaremos un partido serio, lo hemos hecho ya. Desde ahí podemos crecer con balón, consolidando situaciones. Esperamos aumentar la eficacia y la confianza para seguir mejorando. Los niveles de concentración deben estar fijos”, explica el entrenador.

Sobre las soluciones para el centro del campo. “Buscamos en el centro del campo lo que mejor se adapte a la dinámica del equipo. Hay jugadores de tipo híbrido que ofrecen recorrido, y manejo de balón a partes iguales. Buscamos un jugador que conozca la categoría, y lo más completo posible en un porcentaje alto del juego buscado”, asegura.