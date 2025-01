Michu adelanta "tres o cuatro fichajes" para el Burgos CF en el mercado de invierno

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El director deportivo del Burgos CF, Miguel Pérez Cuesta 'Michu', adelanta que habrá "tres o cuatro fichajes como mínimo" en el mercado de invierno. Michu indicó que "está saliendo gente que no está participando mucho. Es algo normal. Quién no quiera estar, se le facilita la salida. Se está negociando y alcanzando acuerdos satisfactorios para el club”.

El objetivo es "reforzar portería, defensa, y algún activo para el centro del campo”, apuntó. En este sentido, indicó que “estamos buscando un 6. La evolución de Cantero está ayudando, y en equilibrio sólo están Atienza y Marcelo. Trabajamos en consenso con el cuerpo técnico, buscamos mejorar el equipo en todo lo posible”. Sobre Cantero añadió que "no me sorprende lo de Cantero. No tiene nada que ver con los demás, el míster tiene confianza en la gente joven y lo demuestra. No le tiembla el pulso si lo ve necesario”.

En cuanto al puesto de portero, tras la marcha de Loic, “tenemos varias opciones para la portería. Cuánto más joven, mejor, aunque podemos optar por experiencia también. Nos reuniremos con el míster, necesitamos rendimiento inmediato, y conocimiento de la categoría”.

No descarta que haya más salidas. “Podría haber alguna salida más. Los jugadores quieren participar, y entendemos que algunos que juegan menos pueden salir”, afirmó. En el caso de Forns, “el Espanyol tiene opción de romper la cesión por no jugar el mínimo establecido”.

Y recordó que “el mercado de invierno es distinto. Hay bastantes salidas, y hay que reforzar al equipo. Vamos a mejorar los números de la primera vuelta, estoy convencido. Hay que ganar el partido del domingo, esa es la clave”.

Respecto a Álex Sancris y su posible salida del club, Michu indicó que"es jugador del Burgos CF, contamos con él y podrá estar para los siguientes compromisos. Hasta ahora, no hay novedad al respecto”.

En cuanto a Fer Niño, “Fernando es un patrimonio del club. Es un jugador que viene en propiedad por varias temporadas, y del que esperamos un gran rendimiento”.

Por otro lado, la enfermería del Burgos CF se va despejando, con regresos como los de Raúl Navarro. “Sancris, Fernando y Raúl van a estar disponibles, y estamos sumando efectivos cada semana”, indicó.