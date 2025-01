El Burgos vuelve a las andadas y permite que el Dépor gane y le adelante

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Un Burgos CF peor que en las jornadas precedentes cayó ante un rival directo como el Deportivo, que ahora le supera en la clasificación. Los de Luis Miguel Ramis jugaron una buena primera parte en la crearon pocas ocasiones pero tuvieron más control del balón, presencia en campo contrario y maniataron a un rival que apenas pasó de su campo.

En el segundo acto se vieron sorprendidos por un Dépor que dio un paso al frente, equilibró el duelo y logró adelantarse en el marcador. Con el gol en contra, los blanquinegros no estuvieron clarividentes y, con un juego demasiado previsible, facilitaron la labor defensiva de los deportivistas.

Con este derrota, el Burgos aún mantiene cierta distancia con el descenso pero rompe una racha de cinco jornadas sin perder.

Entrando ya en lo que fue el partido, el Burgos saltó muy bien al campo y asumió el mando ya en los primeros minutos. Gracias a una buena presión, jugaba en campo contrario ante un Deportivo que no salía ni a la contra.

Aunque el dominio de los de Luis Miguel Ramis no se traducía en ocasiones, el primer disparo a puerta fue de los locales con un remate de media chilena de Edu Espiau que se marchó desviado tras asistencia con la testa de Curro Sánchez.

La dupla Curro-Edu Espiau volvió a fabricar una jugada de peligro pocos minutos después con el mismo final que la anterior, otra asistencia de Curro, esta vez en una falta, que remató el nueve blanquinegro y el balón se marchó por encima del larguero. Aunque no generaba excesivo peligro, el Burgos era superior.

Mejor ocasión del partido para el Burgos

Al cuarto de hora fabricó su ocasión más peligrosa del primer acto, un testarazo de Íñigo Córdoba se marchó ligeramente desviado tras otro buen pase de un activo Curro Sánchez. El goteo de llegadas era exclusivo del Burgos que, además, no sufría nada en defensa porque el conjunto coruñés solo se limitaba a defender y no pisaba prácticamente campo contrario.

Con el paso de los minutos los blanquinegros fueron perdiendo frescura y se atascaron ante el entramado defensivo del Dépor por lo que transcurrieron varios minutos en lo que no sucedió nada, con el juego transcurriendo en el centro del campo. Pasada la media hora, Curro Sánchez volvió a exhibir sus ganas con una internada que culminó con un disparo a las manos de Helton Leite.

SANTI OTERO

El mediapunta blanquinegro era la punta de lanza de un Burgos que seguía llevando la iniciativa pero su juego no tenía continuidad ante las numerosas infracciones del rival y la falta de precisión en el pase en los últimos metros. Aunque el dominio era local, el Depor consiguió fabricarse una contra en el minuto 38 que acabó con un remate de Mfulu desde fuera del área que se marchó ligeramente desviado a la izquierda de la meta defendida por Ander Cantero, que hasta ese momento había sido un espectador más del partido.

Repuestos del susto, los de Ramis volvieron a asumir el control del partido y replicaron con una buena jugada de Edu Espiau que acabó con un disparo alto desde la frontal del área, sin peligro para Helton Leite.

No hubo tiempo para más y los dos equipos se fueron a vestuarios tras una primera parte en la que las pocas ocasiones de gol fueron para un Burgos que, haciendo un símil pugilístico, fue superior a los puntos en los primeros 45 minutos.

Todo cambió tras el descanso

Tras el paso por vestuarios cambió el guión del partido. El Burgos se vio sorprendido por un Deportivo con más intensidad y que dio un paso al frente. Y para muestra un botón, la primera ocasión de la segunda parte fue para los blanquiazules, Ander Cantero tuvo que intervenir con una buena parada a un remate de José Ángel.

El Burgos no estaba a gusto, no tenía el control del partido e incluso permitía que un Dépor muy mejorado llegara a las inmediaciones de su área. Así, en el minuto 52 David Mella se sacó un disparo que no encontró portería. No le gustaba a Ramis lo que veía y movió el banquillo.

A los diez minutos de la reanudación, Álex Sancris saltó al césped de El Plantío en sustitución de Mario Cantero. Con el paso de los minutos el Burgos consiguió equilibrar el partido, que entró en una fase de centrocampismo en la que no sucedía nada, bueno sí, varias faltas y constantes interrupciones por lo que el juego no tenía continuidad. Y en esta dinámica llegó el gol del Deportivo.

En el minuto 69 Ximo Navarro traspasó campo contrario y cedió el balón a Mario Soriano que se sacó un trallazo desde la frontal del área para batir a Ander Cantero. El míster local reaccionó inmediatamente al tanto e hizo entrar al campo a Fer Niño. A partir de ese momento la parroquia burgalesa fue testigo de un querer y no poder de su equipo. El Burgos lo intentaba con más corazón que cabeza pero no lograba inquietar en exceso a una concentrada defensa deportivista.

Curro se lleva por delante a un contrario en la banda.SANTI OTERO

En los minutos siguientes al gol en contra, el Burgos estuvo groggy. Poco a poco se fue reponiendo pero sin ser capaz de meter al rival en el área pequeña. Ni mucho menos fue un asedio de los blanquinegros en los minutos finales. Sus llegadas al área rival más destacadas fueron un zurdazo de Álex Sancris que Helton Leite envió a saque de esquina en el minuto 80, un disparo inofensivo de Pipa dos minutos después que se marchó muy alto y un testarazo de Fer Niño a cinco del final que también se marchó por encima del larguero.

Con un Burgos muy cansado y un Dépor que, entre cambios e interrupciones, no permitió que se jugara más al fútbol, el colegiado decretó el final de un encuentro en el que los de Luis Miguel Ramis no supieron reaccionar al gol de Mario Soriano.