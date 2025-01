Grego Sierra: "Esta es mi casa y así lo siento"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Grego Sierra ya ha vuelto a su casa, a El Plantío, después de dos etapas diferentes. El defensa murciano, que es el tercer refuerzo invernal de la plantilla tras Fernando Mimbacas y Tomeu Nadal, tuvo claro desde el principio volver cuando le ofrecieron la oportunidad. “En el momento en el que tuvimos el primer contacto yo ya lo tuve claro y tomé mi vuelta al Burgos CF como prioridad", indica.

Afirma que "esta es mi casa y así lo siento. Sé que el club no atraviesa su mejor momento, por eso me era imposible decir que no y volver aquí a ayudar al club en todo lo que pueda a salir de esta situación”.

Sobre su etapa en Rumanía apunta que "ha sido muy positiva. He estado en un club grande, me han tratado muy bien y mi familia y yo hemos tenido una gran calidad de vida. Ha sido una estancia más corta de lo esperado, pero cuando te llama el Burgos CF, habiendo estado ya aquí y conociendo la casa, uno no puede rechazar esta oportunidad”.

Además, llega en disposición de estar disponible para el entrenador, ya que “allí, en Rumanía, la liga para hasta enero, por lo que he hecho una mini pretemporada con mi exequipo y estoy en plena forma. Con el Burgos CF ya llevo dos entrenamientos y estoy a plena disposición de Ramis para el partido de este domingo”.

Apela al espíritu de El Plantío para cimentar la recuperación. “Si algo ha destacado en el Burgos CF estos cuatro años ha sido su fortaleza en El Plantío y es algo que tenemos que mantener", asegura.

Añade que "el equipo ha tenido una mejoría importante en los últimos partidos, propiciada por una mayor estabilidad defensiva y un gran trabajo tanto del cuerpo técnico como de la plantilla. Desde que he llegado todo lo que he visto ha sido muy positivo”.