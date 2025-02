El Burgos CF se viene abajo víctima de sus propios errores

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una mala segunda mitad acabó con la racha de victorias del Burgos frente a un Real Oviedo que se fue de El Plantío siendo líder de la categoría. Los de Ramis, que en la primera mitad tuvieron el balón, presionaron arriba y se mostraron rápidos en la salida del balón, consiguieron adelantarse en el marcador.

Sin embargo, dos errores, uno al final de la primera parte y otro al inicio de la segunda, supusieron el 1-2 y hundieron a los locales, que tras el descanso habían cedido terreno al cuadro asturiano. A partir de ahí, el Burgos quiso, pero no supo nunca como, y solo en el último minuto de juego consiguieron generar una ocasión para haber arrancado un empate.

La mandaba el Burgos a la zona de peligro nada más empezar, sacando una falta peligrosa que Curro centraba al punto de penalti, donde Atienza remataba de cabeza, obligando a lucirse a Escandell para desviar el balón a córner. Un saque de esquina que volvió a convertirse en una nueva ocasión para los blanquinegros.

Había salido el Burgos muy enchufado, presionando alto y llevando el peso del partido en los primeros minutos de partido. Le duraba poco el balón al Real Oviedo, que se había visto sorprendido por la salida en tromba del equipo de Luis Miguel Ramis. No estaba cómodo el equipo asturiano y mientras, el Burgos lo intentaba, primero con un centro chut de Sancris que se iba fuera en el minuto 8 y luego, en el 9, en un disparo desde 40 metros de Grego Sierra, con la zurda, que se iba fuera por poco.

A partir de ahí, sin embargo, el partido fue cambiando. El Real Oviedo empezaba a crecerse y a disputarle el balón a los burgaleses, que tenía ahora más problemas para generar juego ante un rival que trataba de dormir el partido para frenar el ímpetu de los locales y que incluso empezaba a asomarse al área de Ander Cantero, aunque sin acabar de crear peligro.

Cedía cada vez más espacios el Burgos, aunque pudo llegar el gol de los blanquinegros en el minuto 20 en una recuperación de balón de Sancris, que la deja para Fer Niño y este habilita a Curro Sánchez, pero llegó a tiempo David Costas para despejar el peligro.

No bajaban el ritmo los locales, que finalmente encontraban premio en el minuto 28, en una gran jugada que empezaba Fer Niño, con centro perfecto desde la derecha de Sancris al punto de penalti donde Borja Sánchez, jugador cedido por el Oviedo, remata de cabeza, imparable all fondo de las mallas colocando el 1-0 en el marcador.

Intentaba reaccionar el Real Oviedo, pero el Burgos no bajaba el ritmo y continuaba presionando con todo, impidiendo que el rival moviese el balón con comodidad. No sabían los asturianos como manejar la situación pero, cosas del fútbol, en una concatenación de errores de los locales, conseguía el equipo visitante firmar el empate en el minuto 39 en su primera ocasión clara del encuentro, en una jugada de Ilyas Chaira que Seoane acaba centrando al área para que Alemao meta la cabeza y coloque el 1-1.

Se creció el Oviedo tras el gol y a punto estuvo de hacer el segundo el equipo asturiano en un error de Ander Cantero en la salida ante la llegada de Alemao. Salvó la situación Borja Sánchez para un Burgos al que le tocó sufrir en la recta final del encuentro, pero que consiguió llegar al descanso aún con empate en el marcador.

Arrancaba la segunda parte con el balón dividido y más igualdad en el terreno de juego, lo que da pie a más detalles de calidad de un Real Oviedo que a punto estaba de adelantarse en el marcador ya en el minuto 51, en un remate de Moyano que obligaba a lucirse a Ander Cantero.

Había perdido la iniciativa el Burgos, al que le duraba poco el balón en su poder. Mientras, el Real Oviedo insistía y en el minuto 54 aprovechaban los visitantes un nuevo error de Ander Cantero en la salida para colocar el 1-2 en el marcador tras un córner que botaba Moyano y remataba en el segundo palo, completamente solo, Dani Calvo.

Daba entrada Ramis a Edu Espiau y Elady, cambios que se sumaban al de Barés por Quintanilla durante el descanso. Unos cambios que, sin embargo, no mejoraban a un Burgos que había perdido muchos metros y había cedido el control del centro del campo a su rival. No reaccionaban los blanquinegros, a los que les faltaba velocidad en la salida de balón.

Probaba suerte el técnico local dando entrada a Konan, que debutaba con la camiseta blanquinegra, y parecía que despertaban los burgaleses, aunque seguían sin encontrar la manera de meter el balón en el área contraria ante un Real Oviedo bien plantado que incluso protagonizó alguna incursión más en el área burgalesa, aunque sin fortuna.

No fue hasta el minuto 93 cuando tuvieron los locales la ocasión para empatar el partido, en un buen pase de Curro Sánchez que Elady remataba por encima del larguero.

BURGOS CF - REAL OVIEDO, 1-2

Burgos CF: Ander Cantero, Arroyo, Grego Sierra, Florián Miguel, Í. Córdoba (Konan, 73´), Atienza (David González, 84´), Gabriel Barés (Quintanilla, 46´), Borja Sánchez (Elady, 54´), Sancris, Curro Sánchez, Fer Niño (Edu Espiau, 54´).

Real Oviedo: Escandell, Nacho Vidal, Costas, Dani Calvo, Pomares, César De la Hoz (Sibo, 46´), Seoane (Oier Luengo, 69´), Santiago Colombatto, Ilyas Chaira (Portillo, 77´), Alemao (Paraschiv, 86´), Hassan (Sebas Moyano, 46´).

GOLES: 1-0 (28´) Borja Sánchez. 1-1 (39´) Alemao. 1-2 (54´) Dani Calvo.

ÁRBITRO: Guzmán Mansilla (Colegio andaluz). Tarjetas amarillas a Grego Sierra, Florián Miguel; César De la Hoz.

CAMPO: El Plantío. Lleno, 11.156 espectadores, con unos 1000 aficionados llegados desde Oviedo.