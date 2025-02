Ramis: «Cada partido es una final»

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF encara el tramo final de la temporada centrado en su lucha por la permanencia en Segunda División. Tras la derrota ante el Real Oviedo, el equipo blanquinegro no ha podido alejarse de ese escalón previo a los puestos de descenso, de los que solamente le separan los puntos que le saca al Eldense y cada partido tiene que ser visto por la plantilla y el cuadro técnico como una final. Con este panorama, el entrenador del conjunto blanquinegro, Luis Miguel Ramis, consciente de que los próximos compromisos pueden definir el rumbo del equipo, admite que «todos los partidos son importantes».

Más aún en una a semana en la que el Burgos tendrá que pelear por «muchos puntos» que «pueden decidir hacia dónde vamos a ir. Depende de lo que consigamos, nos vamos a posicionar en una u otra situación y somos optimistas», afirmó el técnico, que, pese a la presión del momento, mantiene la confianza en su plantilla. «El primer envite es el partido del sábado y tenemos que enfocarnos en este partido principalmente, pero sin perder de vista los otros dos», añadió.

Con la permanencia como único objetivo, el Burgos CF encara una semana clave en la que cada punto en juego puede marcar su futuro en la categoría. El encuentro ante el Castellón de este sábado (16:15h) es el primero de los cuatro que va a disputar el equipo burgalés en los primeros quince días del mes de marzo. Tras la disputa del partido en Castellón, la expedición burgalesa viajará a Ferrol para jugar el partido aplazado ante el club gallego el miércoles 5 de marzo (20:00h) y, posteriormente, recibirá en el estadio de El Plantío al Albacete el lunes 10, a las 20:30h. Esta tanda de cuatro partidos en quince días se completará con el desplazamiento para enfrentarse al Cartagena el sábado 15 a las 16:15h.

Con ese calendario por delante, el técnico del Burgos CF dejó claro que las rotaciones serán inevitables. «El equipo del sábado y el del miércoles no va a ser el mismo. Esperamos tener un buen rendimiento en ambos partidos, pero no podemos utilizar a los mismos jugadores por la carga que esto supone. La semana va a requerir un esfuerzo grande y vamos a necesitar a muchos jugadores», explicó.

El preparador catalán no ocultó su frustración tras la última derrota en Oviedo, en un partido en el que el equipo generó ocasiones pero no logró sumar puntos. «Tras el partido contra el Real Oviedo tuve una sensación de rabia, porque hacemos muchas cosas bien y se ve lo que trabajamos. Tenemos un grupo de jugadores muy inteligentes que hacen e interpretan bien lo que les pedimos, pero no se refleja a veces en los resultados», lamentó.

Un rival conocido

El rival de este sábado, el CD Castellón, es un equipo al que Ramis conoce bien y del que destaca su intensidad y su vocación ofensiva. «Siguen con las mismas intenciones que a principio de temporada, o por lo menos eso es lo que hemos detectado. Es un equipo que gira en torno al balón, como lo hacía antes, con muchos intercambios de posiciones. Tienen una estructura ofensiva no definida en cuanto a estructura de juego, porque hay muchísima movilidad de jugadores. Siguen siendo un equipo muy intenso, que corre mucho, que exige de mucha concentración y que va a exigir un esfuerzo físico importante», analizó.

El Castellón es uno de los equipos más goleadores de la categoría, pero también uno de los que más encaja. «Los números dicen -agregó- que son uno de los mejores equipos ofensivamente, pero que también ese estilo de juego les hace sufrir en defensa. Acumulan muchos goles a favor y también en contra. Tienen sus virtudes y sus debilidades e intentaremos aprovecharlas», concluyó Ramis.

Más allá de la dificultad del rival, el técnico local dejó claro que su equipo no va a renunciar a su estilo de juego. «Nosotros tenemos muchos argumentos también ofensivos y desde luego no vamos a renunciar a ellos, ya lo hemos visto en partidos pasados. El equipo ha cogido una línea de comportamiento en el campo muy clara en la que, cuando tiene que defender lo hace bien y, cuando tiene que atacar, también. Lo que necesitamos es que eso se traduzca en resultados principalmente, pero a través de ese camino en el que los jugadores están confiando», subrayó.

En el apartado físico, Ramis explicó que varios jugadores llegan tocados y que será necesario medir esfuerzos para evitar lesiones en una semana tan exigente. «Gabriel tiene un pequeño esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla. No ha entrenado toda la semana con el grupo. Ayer entrenó y tiene una pequeña molestia, pero soportable. Hoy veremos cómo está», detalló.

También se refirió a Nikola Milicic, quien ha superado una gastroenteritis severa, y a Raúl Navarro, que sigue entre algodones. «Milicic ha estado débil a principios de la semana, como es lógico, tras la deshidratación que se da tras un proceso de gastroenteritis grave, como la que ha sufrido Nikola, pero ya está entrenando con normalidad. Raúl Navarro también ha estado con molestias y no ha podido ejercitarse durante la semana. Veremos cómo está hoy y si está en condiciones de entrar en la convocatoria», añadió.