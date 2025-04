El Burgos CF gana y se permite soñar con el play off de ascenso

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos se impuso al Huesca por 2-1 en un duelo que tuvo fases de tedio, pero que acabó con emoción en los compases finales. Fer Niño fue el gran protagonista con dos goles que parecían sentenciar el encuentro, aunque un tanto de Sergi Enrich en el minuto 88 mantuvo la incertidumbre hasta el último suspiro. Los burgaleses sumaron tres puntos de oro en un partido donde supieron sufrir cuando el rival apretó.

El conjunto burgalés salió de inicio con un esquema táctico 4-2-3-1, con Arroyo, por la derecha, y Florian, por la izquierda, ocupando los laterales, quedando el eje de la zaga para Aitor Córdoba y Gregorio Sierra. En la línea medular, Atienza y Exposito se encargaron de llevar la manija del equipo, quedando los extremos para Borja por la derecha y Sancris por la izquierda, dejando a Curro Sánchez en la mediapunta. La referencia en ataque sería una vez más para Fer Niño.

El inicio del partido estuvo caracterizado por el equilibrio de fuerzas, con dos conjuntos que se estudiaron muy bien. El juego se desarrolló principalmente en el centro del campo, tratando de hacerse con la posesión del balón. Las defensas de ambos equipos se mostraron muy sólidas, sin que ninguno realizara en los primeros compases del partido acercamientos que conllevaran cierto peligro. La primera ocasión llegó para los locales cuando se llegó a cumplir el primer cuarto de hora de juego en una jugada embarullada dentro del área, con varios rebotes y rechaces que acabó con un disparo del delantero Fer Niño a la media vuelta que atrapó sin problemas el portero visitante Dani Jiménez.´Esta acción en ataque de los burgaleses pareció activar a los oscenses que, un minuto más tarde, realizaron su primer disparo, aunque no entre los tres palos, de Javi Pérez, tras recibir una asistencia de Kortajarena, que se marchó desviado. De todas formas, el partido mostró poco bagaje ofensivo en una primera parte, en la que las defensas se impusieron claramente a las delanteras. Demasiado juego en la zona central del terreno de juego.

Las ocasiones claras de gol no acababan de llegar y el público comenzó a impacientarse por el pobre espectáculo futbolístico que se vio en el campo. Los dos equipos presionaron la salida del balón de su rival, pero no acababan de tener claridad de ideas en ataque. La única esperanza es que cualquiera de los 22 jugadores que estaban sobre el campo desatascar el partido en una acción individual, como así ocurrió. El Burgos consiguió adelantarse en el marcador en el minuto 38 de la primera parte en una galopada de Arroyo por su banda que apuró línea de fondo lanzando un centro medido al área para que el delantero Fer Niño rematara a la red. El 1-0 dio cierta tranquilidad al equipo burgalés y a la grada, que no lo vio nada claro hasta que llegó el gol local. Sin embargo, el equipo aragonés, al filo del descanso, tuvo una buena oportunidad para anotar el empate en un remate con la izquierda de Vilarrasa que salió rozando el larguero. Con e-0 se llegó al descanso.

El paso por los vestuarios trajo consigo a un Burgos más decidido, más reconocible. Los de Luis Miguel Ramis salieron con otro aire, con más energía en las transiciones y una presión más alta sobre la salida de balón del Huesca. El objetivo era claro: aprovechar el momento anímico tras el gol de la primera parte y cerrar cuanto antes el partido.

Los carrileros comenzaron a tener más protagonismo, especialmente Sancris, muy activo por la izquierda, lo que permitió a los locales controlar el ritmo del encuentro y dificultar cualquier intento de reacción oscense. El Huesca, por su parte, tuvo que asumir más riesgos, adelantar líneas y dejar espacios que empezaron a aprovechar los atacantes burgaleses.

El partido se fue abriendo y esa mayor verticalidad favoreció a los locales. En el minuto 70 llegó el segundo gol, en una jugada bien trenzada por la banda izquierda. Sancris ganó la línea de fondo y puso un centro raso al corazón del área, donde apareció Fer Niño para rematar a placer y batir a Dani Jiménez. Era el segundo gol del ariete y el 2-0 que, en ese momento, parecía sentenciar el choque. Con el marcador a favor, el Burgos optó por contemporizar y gestionar el tiempo con inteligencia, introduciendo cambios para reforzar la zona defensiva y cortar el ritmo del Huesca. Los visitantes, lejos de rendirse, lo siguieron intentando con más ímpetu que claridad, sin apenas poner en apuros a Cantero durante buena parte del segundo tiempo. Sin embargo, cuando el partido parecía totalmente controlado por los locales, llegó el susto. En el minuto 88, una buena jugada de Willy Chatiliez por banda derecha terminó en un centro preciso al área, donde Sergi Enrich se anticipó a su marcador y conectó un certero remate de cabeza que se coló junto al poste.

El 2-1 metía de nuevo al Huesca en el encuentro y obligaba al Burgos a apretar los dientes en los minutos finales. Los últimos compases se vivieron con tensión en El Plantío. La grada, que había comenzado a saborear la victoria, se llenó de nervios ante los balones colgados por parte del conjunto visitante. Aún así, la defensa del Burgos se mantuvo firme y logró resistir el arreón final de los aragoneses.

BURGOS CF - SD HUESCA, 2-1

Burgos CF: Cantero; Arroyo (Pipa, 81´), Aitor Córdoba, Gregorio Sierra, Florian; Atienza, Expósito (Morante, 54´), Borja (Ojeda, 72´), Sancris, Curro Sánchez (Espiau, 71´); Fer Niño (David, 81´).

SD Huesca: Dani Jiménez; Jordi (Vallejo, 72´), Loureiro, Jorge Pulido, Rubén Pulido, Vilarrasa; Sielva, Javi Pérez (Unzueta, 64´), Joaquín (Willy Chatiliez, 77´); Soko (Sergi Enrich, 64´) y Kortajarena.

GOLES: 1-0 (38´) Fer Niño. 2-0 (70´) Fer Niño. 2-1 (88´) Sergi Enrich..

ÁRBITRO: Fuentes Molina (Colegio valenciano). Tarjetas amarillas al local Sancris, y al visitante Loureiro. Tarjeta roja al visitante Sielva (89´)

CAMPO: El Plantío. 10.132 espectadores.