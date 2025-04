El Mirandés deja escapar dos puntos, pero el caos en Anduva pudo costarle más caro

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El CD Mirandés supo darle la vuelta a un partido en el que no salió bien. Encajó un gol en el minuto 3 el equipo rojillo y pudo encajar alguno más en unos primeros diez minutos en los que el Dépor le barrió del campo. A partir de ahí, tuvo el equipo local ocasiones para haber firmado el empate antes del descanso, fallando incluso un penalti, pero hubo que esperar a la segunda mitad, con la entrada de Joel Roca, para que el equipo se hiciese con el control del partido, encerrase a los gallegos en su área y le diese la vuelta al partido.

Eso sí, con el 2-1 en el luminoso a los de Lisci les faltó acierto para cerrar el partido y dio vida al Dépor que, sin hacer nada en esta segunda mitad, conseguía sacar un penalti en el minuto 90 que Yeremay convertía en el 2-2.

Salía el Dépor sin nada que perder y mucho que ganar en el Municipal de Anduva. Una despreocupación que dio alas a los gallegos, que avisaban de sus intenciones cuando apenas se habían disputado dos minutos de partido y a punto estuvieron de adelantarse en el marcador tras una recuperación de balón, aprovechando la velocidad de Soriano y Yeremay, que llegaba por banda izquierda y probaba con un peligroso remate que se estrellaba en el larguero. Perdonaron los visitantes, pero no lo hicieron apenas un minuto más tarde, en una concatenación de errores en la zaga mirandesista que no desaprovechó Villarés, que recibió un pase filtrado, muy fácil, y bate a Raúl para poner el 1-0.

No reaccionaba el Mirandés y el Dépor pudo hacer el segundo antes de que se cumpliese el minuto 6, pero fallaban de nuevo los gallegos en la definición. Sufría el Mirandés, que no conseguía dormir el partido y evitar así los contragolpes de un rival muy peligroso con espacios y que imprimía un alto ritmo. Mientras, los rojillos trataban de llegar hasta el área contraria y probaba Rincón con un centro al que no llegaba por poco Panichelli.

Ganaba el Mirandés confianza y daba un paso al frente, encerrando al deportivo en su área, aunque no conseguía generar ocasiones claras, al menos hasta el minuto 17, cuando a punto estuvo Izeta de hacer el empate con una volea con la izquierda desde la frontal del área que se estrellaba en la madera. La réplica de los gallegos llegaba apenas un minuto más tarde, en un intento de Yeremay, que no acababa de encontrar su mejor versión.

El partido estaba muy abierto y daba la sensación de que cualquiera de los dos equipos podía mover el marcador. Y tuvo la más clara el Mirandés en el minuto 37, en un penalti sobre Panichelli que lanzaba Lachuer, que quería ajustar tanto el lanzamiento que acaba estrellando el balón en el palo.

Continuaba generando el Mirandés, aunque en el descuento de la primera mitad fue el Deportivo el que generó más sensación de peligro, aunque sin ocasiones claras.

Metió más pólvora Lisci en el descanso con la entrada de Butzke y Joel Roca para acompañar a Panichelli. Salía bien el Mirandés, presionando arriba, pero la primera ocasión era para el Deportivo en una escapada de Yeremay, que por suerte acababa llenándose de balón y atrapaba Raúl. Replicaba el Mirandés, que en el minuto 53 conseguía el empate en una ocasión que se inventaba Panichelli, que estrellaba el balón en el larguero, pero el rechace le caía a Joel Roca que, de cabeza, conseguía la igualada ante la mirada de la defensa y el portero gallegos, que hicieron la estatua.

El gol dio alas a los rojillos, que se convertían en un auténtico vendaval, encerrando a los gallegos en su área con Joel Roca rompiendo una y otra vez la defensa de los visitantes y generando un par de ocasiones clarísimas, la más clara en una internada de Roca que pisó área, la puso atrás y vió como el linier anulaba la jugada por fuera de juego.

Justo antes había tocado Martínez el balón con la mano y el colegiado revisaba la jugada en el VAR, determinando que no hay fuera de juego y sí penalti de Pablo Martínez. Esta vez era Panichelli el que se encargaba de ejecutar la pena máxima, para adelantar a los locales en el marcador cuando se cumplía el minuto 62 de partido.

No se relajó el Mirandés tras el gol y continuó buscando la portería contraria, pero no conseguían los rojillos sentenciar el partido y en el 76 Joel Roca robaba un balón en el borde del área y la ponía para Egiluz, que ponía a prueba los reflejos de Helton Leite.

El empuje del Mirandés iba desapareciendo con el paso de los minutos aunque por suerte tampoco el Dépor encontraba el camino a la portería contraria, y salvo en un remate de Yeremay a la contra en el 88, apenas puso en apuros a los rojillos.

Sin embargo, lo intentaban los gallegos en los minutos finales y en el último suspiro del encuentro Egiluz acababa agarrando a Zakaria, que se escapaba y el colegiado decretaba penalti a favor de los visitantes. Lanzaba la pena máxima Yeremay, que ponía el 2-2 en el marcador.

Añadía 8 minutos el colegiado, 8 minutos caóticos en los que pudo pasar cualquier cosa, con dos equipos con prisas por lograr un gol y muchas imprecisiones e idas y venidas.