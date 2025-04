Marcelo Expósito: “Siempre he tenido claro que quería quedarme, soy muy feliz aquí”

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Muy feliz. Así resumía Marcelo Expósito su renovación por el Burgos CF, confirmada ayer. El jugador blanquinegro señala que "después de tantos años esperando esta oportunidad se agradece la confianza que ha tenido el club en mí, empezando por Álex Albístegui, el entrenador del filial, y por los cuerpos técnicos del primer equipo que confiaron en mí para hacer la pretemporada y para hacerme debutar”.

Asegura que su objetivo fue siempre llegar al primer equipo. “Cuando llegué aquí siempre tuve en mente el sueño de estar con el primer equipo y jugar en el fútbol profesional. Siempre miré hacia arriba, aunque también fui realista a sabiendas de lo difícil que es y de todo lo que tenía que trabajar para ganarme la oportunidad”, relata.

En este sentido, afirma que ha vivido su renovación “con mucha tranquilidad. Sabía desde el principio que quería quedarme aquí porque estoy muy feliz en el Burgos CF y al final ha sido este club el que me ha dado la oportunidad de hacerme un hueco en el fútbol profesional”.

Afirma que quiere seguir creciendo como jugador. “Individualmente, quiero seguir mejorando porque tengo mucho margen para hacerlo. Tengo que seguir aprendiendo de mis compañeros y mejorando día a día. En lo colectivo sería increíble culminar mi temporada de debut en el fútbol profesional. Sería un sueño lograrlo y vamos a trabajar duro por conseguirlo”, resalta.

Por ello, “estoy muy agradecido al entrenador y a todo el cuerpo técnico su confianza en mí para hacerme debutar en Segunda División y, posteriormente, darme continuidad en el equipo. Ahora tengo que devolverles esa confianza en el campo porque, si ellos no hubiesen apostado por mí, seguramente no estaría en este contexto ahora mismo. También quiero agradecer al anterior cuerpo técnico la oportunidad que me brindaron de hacer la pretemporada con el primer equipo”.

Afirma que “estoy muy agradecido a toda la gente que me rodea y que me ha apoyado durante mi carrera para poder llegar hasta aquí. En especial, quiero agradecer el apoyo incondicional de mi padre y de mi agente, que siempre han creído en mí y no me han dejado rendirme en ningún momento. Para ellos fue el día más feliz de su vida y quiero enviarles un mensaje de cariño desde aquí”.

Sin duda, “todos los jugadores del filial queremos estar arriba", por lo que dio las "gracias a la confianza de Ramis en todos nosotros estamos mejorando y aportando cuando nos toca en el campo y en los entrenamientos”.

Sobre la situación del equipo, el jugador del Burgos CF afirma que es complicado entrar en el play off, pero mientras haya posibilidades no van a dejar de pelear por ello. "Estamos a siete puntos y que es complicado meternos en Play-Off, pero en el vestuario tenemos ilusión. Mientras las matemáticas no digan lo contrario, seguiremos soñando y luchando por ello”.

Sobre el próximo compromiso de este sábado, a las 21.00 horas, contra el Cádiz, Expósito afirma que "es un rival muy fuerte que viene de Primera División y que tiene jugadores de mucha calidad". Pero, añade, "nosotros tenemos que centrarnos más en nosotros y en nuestro trabajo. Si cumplimos bien el planteamiento que estamos trabajando, seguro que podremos llevarnos los tres puntos sumando el empuje de nuestra afición, que estoy seguro de que no fallarán a esta cita en El Plantío”.

Se ha sentido muy arropado en el vestuario, aunque tiene en Atienza a su referente. “Es como un padre para mí en el terreno de juego. Hablamos mucho en el día a día sobre las distintas situaciones de juego. Me fijo mucho en lo que hace porque es un ejemplo y un referente para mí. Aprender de él es un lujo, es una pieza clave en el equipo y es en quien me tengo que fijar”.