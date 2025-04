El Burgos deja escapar la victoria en una batalla bajo el agua

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Dos goles en dos córners permitieron al Cádiz hacerse con el empate en El Plantío en un encuentro en el que el Burgos, en líneas generales, generó más y mejor que su rival, pero en el que vio cómo los andaluces se adelantaban en el minuto 41. Le daba la vuelta al partido el equipo de Ramis que se adelantaba en el minuto 70, pero no conseguía cerrar el partido y veía como su rival, que no había disparado a puerta en toda la segunda mitad, sacaba provecho del lamentable estado del terreno de juego, completamente encharcado, para firmar el 2-2 en el minuto 83. Un empate que dejaba fríos a los locales que, además, vieron cómo el colegiado le mostraba la amarilla a Anderson Arroyo, que se perderá el derbi por acumulación de tarjetas.

El encuentro comenzó bajo una intensa lluvia pero con un Burgos que, con la sorprendente alineación de dos delanteros en el once inicial, quería buscar la puerta contraria. Trataba el Cádiz de presionar la salida de balón de su rival y aguantaba los envites de un Burgos que generaba más sensación de peligro que su rival, aunque hubo que esperar hasta el minuto 13 para ver la primera ocasión clara, clarísima, en un balón largo para Fer Niño, que se plantaba solo ante David Gil pero no conseguía armar bien el remate y enviaba el balón fuera.

Perdonó el delantero de los burgaleses en un encuentro marcado por la lluvia, con el campo muy pesado, que dificultaba la circulación de balón en unos minutos de juego de nula fluidez y muy trabado. Sin embargo, en esa tesitura, con el balón haciendo extraños rebotes, conseguía el Cádiz plantarse en el área contraria en dos acciones que sembraban las dudas en la defensa burgalesa, la más clara un remate de Mario Climent en el interior del área que despejaba Ander Cantero.

Aguantaban los de Ramis, que entendían que debían ganar en control del balón para impedir que el rival le sorprendiese y que respondía pronto a esas jugadas con una buena jugada que culminaba de cabeza David, pero el balón se le iba fuera por muy poco en el minuto 25. No había un dominador claro, aunque ambos equipos conseguían. generar sensación de peligro cuando conseguían controlar el balón y moverlo por la banda.

La acumulación de agua y el viento cada vez hacían más complicado el control del balón y los errores de uno y otro equipo se sucedían, pese a que unos y otros lo intentaban con todo en un encuentro intenso y con dos equipos que buscaban el gol. Y lo encontró el Cádiz, en el minuto 41, en un saque de esquina que Rubén Sobrino remataba de volea, superando por alto a Ander Cantero para enviar el balón al fondo de las mallas. No se amilanó el Burgos, que en el descuento conseguía igualar de nuevo la contienda en un centro medido de Sancris desde la banda izquierda que remataba impecable Marcelo Expósito, completamente solo en el área.

Empezaron erráticos los dos equipos tras el descanso, pero pronto se entonó el Cádiz, que en el 50 y el 51 llevó peligro al área local, primero en un remate de de la Rosa y luego en otro de Melendo que sacaban los defensores burgaleses. La replica del Burgos no se hizo esperar y durante los siguientes 10 minutos los de Ramis encerraron al rival en su área, con varias llegadas de peligro, la más clara en el 56, en un centro de David González para Edu Espiau que solo tenía que empujarla, pero que estuvo demasiado lento y no consiguió finalizar.

Estaba completamente fuera del partido el Cádiz en estos minutos y movía el banquillo el técnico visitante, dando entrada a Matos y Ontiveros. Hacía lo propio Ramis colocando en el campo a Íñigo Córdoba en el sitio de un desacertado Edu Espiau.

Mejoró el juego por las bandas del Burgos con la entrada de Córdoba, aunque tras varias llegadas locales la ocasión más clara era para el Cádiz en el 64, en un pase de Sobrino buscando a Matos, que entraba solo en el segundo palo, pero el balón se quedó muerto en un charco, salvando a los locales de encajar el segundo. A partir de ahí, lo intentaban los de Ramis, que conseguían adelantarse en el minuto 70, en una gran jugada de David González que se iba de todos y cuando parecía que no tenía hueco para disparar sorprendió a todos con un remate con la izquierda al palo corto de David Gil, que nada pudo hacer.

No se conformó el Burgos ante un Cádiz que seguía sin pisar el área contraria. Sin embargo, en el minuto 83, en el segundo córner a favor de que disponían los visitantes, prolongaba Climent y el balón quedaba muerto en un charco, donde Roger, muy atento, conseguía rematar para colocar el 2-2.

El gol dio alas a los visitantes, que de ahí al final del partido generaron más peligro que los burgaleses, que aún así la tuvieron en el 92, en un disparo de volea de Borja que se fue alto.

BURGOS CF - CÁDIZ CF, 2-2

Burgos CF: Ander Cantero, Anderson Arroyo (Pipa, 76´), Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian Miguel, Marcelo Expósito, Iván Morante, Álex Sancris (Dani Ojeda, 85´), David González (Borja Sánchez, 76´), Edu Espiau (Íñigo Córdoba, 61´), Fer Niño (Elady, 85´).

Cádiz CF: David Gil, Iza (Zaldua, 82´), Kovacevic, Chust, Mario Climent, Sobrino, Álex Fernández (Escalante, 82´), Rubén Alcaraz, José Antonio De la Rosa (Javi Ontiveros, 59´), Óscar Melendo (Matos, 59´), Chris Ramos (Roger, 69´).

GOLES: 0-1 (41´) Rubén Sobrino. 1-1 (45´) Marcelo Expósito. 2-1 (70´) David González. 2-2 (83´) Roger.

ÁRBITRO: Galech Azpezeguia (Colegio navarro). Tarjetas amarillas a Zaldua; Anderson Arroyo, Pipa.

CAMPO: El Plantío