Curro Sánchez: "Vamos a intentarlo hasta el final"

El jugador del Burgos CF Curro Sánchez aún está "jodido" por el penalti fallado ante el Mirandés el pasado sábado, pero afirma que el fútbol son rachas y "hay que seguir intentándolo y no rendirse nunca”.

En vísperas del próximo partido, este sábado a las 21.00 horas, en El Plantío, ante el Elche, líder de la Liga Hypermotion, el centrocampista del conjunto blanquinegro señala que entrar en el play off "está complicado", pero mientras sea posible matemáticamente "no vamos a dejar de intentarlo hasta el final".

Antes de hablar del próximo partido, el jugador del Burgos CF habló del penalti fallado en Anduva. “Estoy jodido por fallar el penalti, porque no es el primero que fallo seguido. Estoy cabreado, pero también llevo muchos años en el fútbol profesional y sé cómo funciona esto. El fútbol va a rachas y voy a trabajar como el que más para revertir la situación”, señaló.

También analizó la derrota ante el Mirandés, que rompía una buena racha de resultados. “La derrota duele más porque es un derbi. Cortar la racha que llevábamos ante el Mirandés duele más por ser el partido que es".

Además, añadió, "pese a una primera parte mala, en la segunda hicimos méritos para llevarnos el partido y por eso nos duele también que, finalmente, nos fuéramos de vacío”. Es consciente de la dificultad de meterse en el play off. “Sabemos que meternos en Play-Off está complicado, pero no vamos a dejar de intentarlo hasta el final. Además, cuanto más arriba quede el equipo en la clasificación, mayor beneficio económico va a tener el club a final de temporada, así que vamos a intentar sacar los máximos puntos posibles”.

Aseguró que el equipo quiere tener siempre el protagonismo en el juego. “Nosotros trabajamos para ser un Burgos CF protagonista y los jugadores siempre queremos serlo. Hay partidos en los que hemos hecho las cosas muy bien con balón, pero en los que no hemos sacado puntos, mientras que en otros partidos no hemos estado bien con balón, pero nos hemos llevado la victoria. Siempre vamos a querer ganar jugando bien con balón y es lo que intentamos”, manifestó.

Por delante, un choque de gran exigencia ante el líder. “Ahora tenemos dos partidos importantísimos en casa. Viene el Elche CF este fin de semana, que es el líder y que juega muy bien, pero nosotros no les vamos a poner las cosas nada fáciles. Queremos ganar todos los partidos que quedan. Si son cinco, pues cinco. Si son cuatro, pues cuatro, pero vamos a ir a por todas”, comentó.

Auguró un gran partido para el sábado. “El partido de este fin de semana va a ser bonito de ver para el espectador. Tenemos que volver a la dinámica tan buena que estábamos teniendo en casa y es una gran oportunidad para regalarle una victoria a nuestra afición en El Plantío”, resaltó.

Alabó el buen orden del equipo. “Somos un equipo ordenado que no concede muchas oportunidades en defensa y esa va a ser la clave para llevarnos la victoria. Tenemos que ser un equipo inteligente sobre el campo”, destacó. Se espera un Elche al ataque. “El Elche va a realizar un planteamiento ofensivo y este tipo de equipos nos viene bien. Van a ir a muerte con su idea, pero también sabrán lo difícil que es El Plantío y puntuar aquí”, aseguró.

E hizo balance de una temporada en la que el equipo ha ido creciendo. “Ha sido una temporada en la que hemos ido de menos a más. Hace dos meses estábamos en una situación complicada y hemos tenido la capacidad de salir de ahí e, incluso, habernos acercado mucho a las posiciones de Play-Off". Otros equipos no han sido capaces de hacerlo y están sufriendo por conseguir la permanencia, por eso tenemos que valorar el trabajo que se ha hecho aquí. Todavía quedan cinco partidos que pueden marcar la temporada”.

De hecho esperó que hubiera otro penalti a favor para el que se postuló para lanzarlo. “Esperemos que haya otro penalti el sábado y que pueda acabar en gol. Sé que son rachas y no me gusta obsesionarme con el fallo. Llegará el momento en que el balón entre y llegarán varios goles del tirón. Soy el primero que quiero que entren las oportunidades y es obvio que cuando se falla estoy jodido, pero hay que seguir intentándolo y no rendirse nunca”, afirmó.