El Burgos CF Femenino hace historia

El BCF Femenino ya es equipo de 2ª RFEF. Tras varias temporadas quedándose con la miel en los labios, finalmente, el esfuerzo ha dado sus frutos y las chicas de Tania Güemes han obtenido su recompensa. No sin antes sufrir, ya que el ascenso no se ha confirmado hasta la última jornada, en la que las blanquinegras se impusieron por dos goles a cero al Athletic Club de Bilbao C en un partido para el recuerdo. Y es que nadie quiso perderse este hito histórico. La Ciudad Deportiva del Burgos CF acogió a, prácticamente, mil espectadores que alentaron a las guerreras burgalesas y que se unieron a la fiesta tras el pitido final.

Pero, para llegar a lograr este ascenso, entre medias ha habido una lucha constante por alcanzar los puestos más altos de la clasificación en una categoría con una competencia feroz. El BCF Femenino se mantuvo entre las tres primeras clasificadas durante prácticamente todo el campeonato, pero, tras un mes de marzo complicado en el que las burgalesas solo ganaron uno de sus cinco partidos, el ascenso estuvo a punto de frustrarse. Sin embargo, las pupilas de Tania Güemes nunca se rindieron y ganaron sus últimos cinco duelos, culminando la gesta durante este fin de semana.

El BCF Femenino 2024/2025 pasará a la historia del club y, junto a su logro, también todas las personas que formaron parte de este equipazo:

La plantilla conformada por: Lines, Gisela, Iara, Enya, Cris, Ángela, Mencía, Andrea, Cata, Irene, Alba, Rebeca, Eva, Lara, Barrios, Claudia O., Alejandra, Enara, Eider, Raquel y Jimmy.

El cuerpo técnico, encabezado por Tania Güemes y completado por: Naiara, Víctor, Fermín, Jesús y Daniel.

Por supuesto, mención especial para todas las familias de las jugadoras y del cuerpo técnico, que han estado durante toda la temporada al pie del cañón, así como a la afición en general del Burgos CF, que también ha mostrado su apoyo infinito al equipo.

Ahora, el conjunto blanquinegro comenzará a preparar una temporada 2025/2026 ilusionante en una categoría inédita para el BCF Femenino.