Morante: “Queremos acabar la temporada de la mejor manera posible”

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El jugador del Burgos CF Iván Morante quiere que el equipo termine en la mejor posición posible de la clasificación al final de temporada. La plantilla ha experimentado una gran mejoría en esta última fase de la liga, asegura. “El equipo ha mejorado mucho en las últimas jornadas pese a los resultados. Contra el Elche CF merecimos más, pero son un gran equipo y por algo van líderes”, destaca.

Reconoce que ha sido una temporada irregular. “A nivel individual y grupal ha sido una temporada de muchos altibajos. Creo que tanto el equipo en general como yo mismo hemos crecido a lo largo del año. Hemos conseguido salvarnos con bastante margen y ahora queremos acabar el año de la mejor manera posible para tener buenas sensaciones de cara a la próxima temporada”, asegura.

Y ha habido partidos en los que el Burgos CF ha merecido mejor resultado. “La clave de los últimos resultados han sido los pequeños detalles. Ante el Cádiz CF se nos fue el partido por dos acciones a balón parado. En Miranda, hicimos muy buena segunda parte y se nos volvió a escapar el resultado por una acción aislada y, contra el Elche CF, fue parecido. Queremos corregir estos errores y acabar la temporada consiguiendo los mejores resultados posibles”.

Haciendo repaso apunta que “al final de la temporada intento sacar las cosas positivas. Siempre lo doy todo, incluso cuando las cosas no me van bien e intento ver el lado positivo, pese a que esta temporada, quizá, no haya sido la mejor en lo individual”.

Sobre el próximo rival señala que “el Córdoba CF es un gran equipo con un estilo parecido al del Elche CF, al que le gusta tener el balón. Queremos redimirnos del partido de la primera vuelta, que también se nos escapó por una acción al final del partido, y llevarnos la victoria aquí, en El Plantío”.

Un tramo de temporada en el que ha visto la mejor versión del Burgos CF. “En este último tramo de la temporada el equipo ha mostrado una cara en la que yo me veo más cómodo, jugando mucho con balón. Por eso he recuperado protagonismo y me he visto beneficiado. Es una pena que los resultados no hayan acompañado, porque creo que el equipo ha mejorado mucho en el juego en estas últimas jornadas”, apunta.

Y por ello, se quiere acabar de la mejor manera posible. “Estamos bien anímicamente. Queremos acabar de la mejor manera posible. Tuvimos una mala racha y hay que valorar cómo salimos de ella, mientras que otros grandes equipos siguen todavía luchando por la permanencia. Tenemos que acabar bien estos partidos para irnos con buenas sensaciones a la próxima temporada”, reflexiona.