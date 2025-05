El Burgos remonta dos veces y gana con un golazo desde 55 metros de Aitor Córdoba

El Burgos CF rompió su mala racha y volvió a ganar en El Plantío tras remontar en dos ocasiones ante un Córdoba muy incisivo, con pocos remates a puerta, pero muy peligrosos. La clave, el Burgos supo sobre ponerse tras verse por detrás en el marcador en dos ocasiones en un encuentro en el que Edu Espiau hizo su primer gol en el partido y que los locales acabaron decantando a su favor con un golazo desde 55 metros de Aitor Córdoba.

Comenzaba el encuentro con dos equipos que querían el balón, pero que no acababan de encontrar la manera de jugarlo. Muchas interrupciones y poco juego en un primer cuarto de hora en el que no pasó absolutamente nada en El Plantío. Poco a poco, parecía que se estiraban unos y otros y tras un par de llegadas de cada equipo, pudo adelantarse el Burgos en dos ocasiones clarísimas que salvó el meta visitante.

La primera, en el minuto 18, en un córner que botaban los locales al punto de penalti, donde remataba Curro, pero el balón lo rechazaba como podía carlos Marín y se paseaba por la línea de gol sin que nadie acertase ni a empujarlo ni a sacarlo. Apenas un minuto más tarde llegaba la segunda, con otro balón que rechaza el meta local y al que Grego Sierra no llega por poco.

Perdonaban los de Luis Miguel Ramis, que veían como, acto seguido, a la contra, el Córdoba aprovechaba el despiste de la zaga burgalesa para adelantarse en el marcador con una buena transición y balón en profundidad que Obolskii deja pasar para que Pedro Ortiz, totalmente libre de marca y llegando desde segunda línea, con Cantero vencido, pusiese el 0-1 en el marcador.

No acusó el golpe el conjunto local, que apenas cinco minutos más tarde devolvía la igualdad al electrónico en un balón que ponía Sancris desde la izquierda con precisión absoluta para que Fer Niño solo tuviese que meter la puntera en el primer palo, sorprendiendo a Carlos Marín.

El gol dio alas al Burgos, que mantenía la línea de presión muy alta, recuperando muchos balones ante un Córdoba que intentaba sacar el balón desde atrás pero no acababa de encontrar la manera. Y pudo llegar el 2-1 en el 33, en una jugada a balón parado que, ante la inoperancia de la defensa cordobesa, Grego Sierra prolonga para Fer Niño, pero este no llega por poco. También tuvo la suya el Córdoba, en un remate desde fuera del área de Jacobo González que obligaba a lucirse a Cantero, aunque las últimas llegadas fueron para los locales, que lo intentaron ya sin fortuna antes del descanso.

Tras el descanso, el Córdoba optó por adelantar su defensa, generando muchos problemas al ataque del Burgos, que caía una y otra vez en fuera de juego. Mientras, los andaluces se mostraban ahora más cómodos, moviendo bien el balón y aprovechando las facilidades que le daba el equipo local, que había salido algo dormido tras el paso por vestuarios y se mostraba poco intenso en defensa. No desaprovechó el conjunto cordobés la ocasión y en el 57 Théo Zidane conseguía adelantar de nuevo a los suyos en el electrónico.

Se había repuesto el Burgos al 0-1, y lo hizo también al 1-2, aunque costó. Tras el gol los de Ramis pasaron por minutos más que complicados, desquiciados, no conseguían aguantar el balón y mucho menos generar juego ni peligro. Lo vio el técnico local, que en el minuto 66 movía el banquillo, cambiando a los dos medias puntas y dando entrada a Borja Sánchez y Edu Espiau.

Y tardó poco en darle resultado el cambio de táctica al técnico del Burgos, que veía cómo en el minuto 70 el delantero canario no perdonaba y aprovechaba una asistencia de Iván Morante para poner el 2-2 y firmar el que es su primer gol en El Plantío. El Burgos recuperaba la esperanza y en el 76 Aitor Córdoba firmaba el golazo de la jornada con un remate desde su propio campo, enviando el balón junto al palo izquierdo para poner el 3-2 y adelantar por primera vez en la tarde a los burgaleses.

A partir de ahí el Córdoba lo intentó, pero la zaga burgalesa conseguía desbaratar el peligro en dos ocasiones. Mientras, Dani Ojeda pudo sentenciar en el 84, tras una gran asistencia de Espiau. Paró el portero visitante, que mantenía con vida a los suyos en un final de idas y venidas en el que el Burgos acabó sufriendo para mantener su ventaja en el marcador.

SEGUNDA DIVISIÓN - JORNADA 39

BURGOS CF - CÓRDOBA CF, 3-2

Burgos CF: Cantero, Arroyo, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian, Atienza, Morante (Quintanilla, 89´), Sancris (Dani Ojeda, 83´), Curro (Edu Espiau, 66´), D. González (Borja Sánchez, 66´), Fer Niño (Expósito, 83´).



Córdoba CF: C. Marín, Albarrán, X. Sintes, Marvel, Calderón, Théo (Ander Yoldi, 83´), P. Ortiz (Magunazelaia, 77´), Isma Ruiz (Genaro, 86´), Jacobo (Casas, 86´), Obolskii, Carracedo.



GOLES: 0-1 (21´) Pedro Ortiz. 1-1 (26´) Fer Niño. 1-2 (57´) Théo Zidane. 2-2 (70´) Edu Espiau. 3-2 (76´) Aitor Córdoba.



ÁRBITRO: Ávalos Barrera (Colegio catalán). Tarjetas amarillas a Sancris, Morante; Carracedo.



CAMPO: El Plantío.