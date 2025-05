Atienza: “Acabamos la temporada estando más cerca de ser el equipo que queremos ser”

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El jugador del Burgos CF Miguel Ángel Atienza aprovechó su comparecencia en la previa del último partido de liga que enfrentará a los blanquinegros con el Málaga, este sábado, a las 18.30 horas, en la Rosaleda, para hacer balance del año. “Ha sido una temporada de muchos momentos. Esperábamos otro tipo de rendimiento al principio, pero esta categoría es super competida y nos hemos encontrado con dificultades", apunta.

Sin embargo, "el equipo ha sido capaz y ha respondido muy bien ante esos momentos difíciles. Creo que, ahora mismo, estamos mejor preparados para acercarnos a nuestros objetivos que al final de la temporada pasada”.

El jugador del Burgos CF insiste en la competitividad de la liga Hypermotion. “Esta categoría tiene una competición feroz entre equipos muy parejos. La diferencia es mínima y a penas unos partidos te pueden poner en un contexto u otro. Nosotros tuvimos una racha mala de diez partidos sin ganar, pero hemos sabido reponernos”.

Considera que el equipo, lejos de que no haya podido logar meterse en el play off, ha cerrado el curso con una imagen que se acerca a lo que querían ser. “Lo he hablado con mi familia hace poco. Lo último parece que marca mucho, pero tenemos que hacer un análisis más profundo que el de los últimos partidos. Es cierto que estamos descontentos por la racha de resultados de los últimos partidos, pero el equipo ha crecido pese a no sacar los resultados que queríamos y encontramos muchos aspectos positivos que nos invitan a ser optimistas para la temporada que viene”, asegura.

Insiste en que “mi sensación es que estamos mucho más cerca de convertirnos en lo que queremos ser. Es algo subjetivo, que depende de la opinión de cada uno, pero mi sensación es que vamos por el buen camino”. Sobre su situación, “en lo individual, ha sido otra temporada de evolución. Me he visto fuerte en mis virtudes, en lo que acarrea dar equilibrio al equipo y solidez defensiva. Utilizo toda la información que tenemos a nuestra disposición para analizar mi rendimiento y, según los datos, el Atienza de hoy es mejor que el que llegó. También en fase ofensiva".

No obstante, "creo que puedo dar más valor en esta faceta del juego. Creo que tengo la capacidad de hacerlo. En cuanto a los números, todavía no soy el jugador que quiero ser, pero estoy seguro de que lo acabaré siendo y añadiré las estadísticas en torno a las aportaciones de gol a mi repertorio. Este es un poco mi resumen y las notas ya las ponéis vosotros”. Añade que “siempre intento trabajar para que la confianza dependa más de mí que de factores externos, pero que el entrenador confíe en mí es muy importante”.

A Atienza le gusta el Burgos Cf y su proyecto deportivo. “Estoy muy convencido del proyecto del club, por eso renové tan pronto el año pasado sabiendo que me quedaba libre. Tenemos la exigencia y el nivel para acercarnos al objetivo que quiere el club. El camino está en el trabajo, en la constancia y en la mentalidad”, recuerda.

Asegura que “el Burgos CF es un destino muy atractivo por varias razones: por el cariño de la ciudad desde el primer día, por la empatía del aficionado, que ha vivido momentos duros y entiende a los jugadores, por el ambiente del estadio, que es una pasada, y nos hace ser un equipo y un estadio diferencial en casa. El jugador que viene aquí sabe desde el primer momento que es un club importante en el que se puede luchar por metas ambiciosas”.

Sobre el último encuentro de liga ante el Málaga, Atienza indica que será un partido "como los demás. Aunque no lo parezca a priori, no tengáis dudas de que los deportistas profesionales vamos a dar siempre el 100% porque está en nuestra naturaleza".

Además, añade, "siempre queremos ganar y, además, hay objetivos en juego por los que tenemos que luchar. También es cierto que tenemos ganas de acabar la temporada, porque la Segunda División es muy larga y no hay parones, pero eso no quita que vayamos a darlo todo en esta última jornada”.